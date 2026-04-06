Ezequiel Montes, 6 de abril de 2026. — La cuarta mesa de trabajo rumbo a la construcción de la nueva Ley de Aguas en Querétaro se realizará el próximo jueves en el municipio de Ezequiel Montes, donde la diputada local Sully Mauricio Sixtos recogerá propuestas ciudadanas, planteamientos de productores agrícolas y observaciones de autoridades municipales sobre los retos en el acceso al recurso hídrico.

El encuentro forma parte de una ruta de diálogo territorial que la legisladora mantiene abierta en distintas regiones del estado.

El ejercicio se suma a las tres jornadas previas que la diputada ha llevado a otros municipios queretanos con el mismo propósito: nutrir con voces locales el proyecto de legislación hídrica estatal que el Congreso del Estado discute actualmente.

Mauricio Sixtos ha señalado que la metodología busca que el dictamen final incorpore experiencias directas de quienes enfrentan a diario la falta de suministro o el deterioro de la infraestructura.

Durante la mesa de Ezequiel Montes se abordarán ejes como el acceso equitativo al recurso, la atención a comunidades con rezago histórico y la necesidad de mejorar la red hídrica en los municipios del semidesierto, una de las zonas con mayor presión sobre los acuíferos del estado. La convocatoria está abierta a habitantes, agricultores y representantes de comités de agua.

“No podemos construir una ley sin escuchar a quienes viven todos los días la falta de agua. Aquí estamos para recoger esas voces y convertirlas en soluciones”, afirmó la legisladora al anunciar el encuentro, en el que también se prevé la participación de funcionarios del gobierno municipal.

La diputada reiteró que el acceso al líquido debe garantizarse como un derecho humano y que la nueva norma debe fijar mecanismos claros para hacerlo efectivo, en línea con los planteamientos que ha sostenido sobre la Ley General de Aguas aprobada por el Congreso de la Unión. “El agua no es un privilegio. Es un derecho y tenemos que asegurar que llegue de manera suficiente y digna a todas las familias de Querétaro”, señaló.

Mauricio Sixtos también apuntó a la urgencia de atender los efectos del cambio climático sobre los acuíferos del estado y de incorporar criterios de uso responsable en la futura legislación, tema que ha cobrado relevancia tras el caso de las concesiones de agua señaladas por el gobierno federal en la entidad.

La parlamentaria indicó que la ley que resulte del proceso debe ofrecer resultados medibles para la ciudadanía, más allá del texto jurídico.

Con la mesa de Ezequiel Montes, el proceso de consulta territorial entra en su tramo intermedio. La legisladora ha adelantado que al concluir la ruta de diálogo se sistematizarán las propuestas recibidas para integrarlas al proyecto de dictamen que se presentará ante el pleno del Congreso local en los próximos meses.