Pachuca vence 1-0 a Pumas en semifinal de ida del Clausura 2026

Pachuca, Hidalgo, 15 de mayo de 2026. —El Pachuca derrotó 1-0 a Pumas la noche del jueves 14 de mayo en el Estadio Hidalgo y cargó ventaja mínima a la vuelta de las semifinales del Clausura 2026 de la Liga MX. El gol único llegó por la vía de Oussama Idrissi, asistido por Víctor Guzmán durante la primera parte, según la cobertura minuto a minuto de Claro Sports. Los Tuzos dominaron el partido en estadísticas y volumen ofensivo.

El equipo de Esteban Solari acumuló 15 disparos contra 5 de Pumas, controló nueve tiros de esquina contra uno y registró 18 toques en el área rival contra ocho de los universitarios, de acuerdo con el reporte de Sofascore.

El plan de Efraín Juárez en el banquillo auriazul priorizó el orden. El técnico universitario formó con un 5-4-1 que dejó a Robert Morales como única referencia ofensiva. Juninho, goleador del equipo en la liguilla, quedó en la banca hasta el minuto 84. La apuesta defensiva contuvo a Pachuca durante varios tramos pero limitó la salida en transición.

La jugada que cambió la segunda mitad

Al minuto 87, Eduardo Bauermann se resbaló y derribó a Juninho cuando el brasileño se escapaba solo hacia la portería de Carlos Moreno. El árbitro Ismael López Piñuelas detuvo el juego para revisar la acción en el VAR. Dos minutos después decretó tarjeta roja directa por considerarla "ocasión manifiesta de gol", según el reporte oficial. Pachuca terminó con diez hombres los últimos minutos pero contuvo el empuje desordenado de Pumas para conservar el resultado.

Esteban Solari, técnico de Pachuca, defendió la decisión arbitral en la conferencia posterior. "De adentro de la cancha no pareció para más, quizá desde la computadora pareció otra cosa", reconoció en sus declaraciones recogidas por Mural. "A los árbitros hay que respetarlos. Si el VAR definió que era roja, yo creo que era roja", agregó el estratega.

¿Qué necesita Pumas para clasificar a la final?

El domingo 17 de mayo, Pumas recibirá a Pachuca en el Estadio Olímpico Universitario a las 19:00 horas tiempo del centro de México. Los universitarios deberán ganar por dos goles de diferencia para avanzar de forma directa, o por uno solo para forzar tiempos extra y eventual definición por penales, dada la mínima ventaja hidalguense. Pachuca avanza a la final con triunfo o empate. El equipo de Solari llega tras eliminar al bicampeón Toluca en cuartos de final, donde ganó los dos partidos de la serie.

Enner Valencia, delantero ecuatoriano de Pachuca, salió por dolencias musculares al minuto 77 y encendió las alarmas para la vuelta. El cuerpo médico evaluará su disponibilidad en las próximas 48 horas.