Pumas, mejor ofensiva del Clausura 2026, mide a Pachuca hoy

Robert Morales, líder de goleo del torneo, encabezará el ataque universitario en el Estadio Hidalgo.

Estadio Hidalgo durante la semifinal de ida del Clausura 2026 entre Pachuca y Pumas en la Liga MX

Pachuca venció a Toluca con global 3-0 en cuartos de final sin recibir gol en la serie.

Foto: Pumas MX.
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Kary García
Por Kary García May 14, 2026
Kary García
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Pachuca, Hidalgo, 14 de mayo de 2026. — Pumas llega esta noche al Estadio Hidalgo con la mejor ofensiva y la segunda mejor defensa del Clausura 2026. Frente a la Universidad, un Pachuca que eliminó al bicampeón Toluca con global de 3-0 sin recibir un solo gol en cuartos de final.

La semifinal de ida entre Tuzos y auriazules arranca a las 19:00 horas, tiempo del centro de México, con transmisión exclusiva por Fox One. El ganador de la serie enfrentará al vencedor del cruce Cruz Azul-Chivas en la final del torneo.

El cuadro universitario, dirigido por Efraín Juárez, alcanzó esta instancia tras superar al América en el Clásico Capitalino, una serie que se definió por penales tras un empate global cargado de polémica arbitral.

Pumas cerró la fase regular como líder general con una ofensiva encabezada por el paraguayo Robert Morales, máximo goleador del torneo con ocho dianas.

La regularidad ofensiva del conjunto auriazul fue determinante para colocarlo entre los principales aspirantes al título antes de la pausa por la Copa del Mundo 2026.

Pachuca llega como cuarto de la tabla general y enfrenta la semifinal sin haber recibido gol en cuartos. Los Tuzos vencieron a Toluca con un marcador 3-0 que silenció al actual bicampeón de la Liga MX.

La doble figura ofensiva del equipo recae en el venezolano Salomón Rondón y el mexicano Víctor Guzmán, cada uno con cinco anotaciones en el certamen. La afición agotó cerca de 25 mil boletos en preventa, con precios desde 600 pesos según reportes del club hidalguense.

Antecedentes entre Pumas y Pachuca en el Clausura 2026

El último cruce entre ambos clubes terminó con empate 2-2 en la jornada 17 del torneo regular, jugado en el mismo Estadio Hidalgo. En aquel duelo, Brian García y Salomón Rondón marcaron por los Tuzos, mientras que Carlos Antuna y Robert Morales respondieron por la Universidad.

El resultado dejó claro que la serie semifinal puede definirse por detalles, con dos planteles capaces de generar peligro de manera constante en zona ofensiva.

¿Cuándo y dónde se juega la semifinal de vuelta?

El partido de vuelta se disputará el domingo 17 de mayo en el Estadio Olímpico Universitario, con transmisión gratuita por Canal 7 de TV Azteca.

La otra semifinal de la Liga MX enfrenta a Chivas contra Cruz Azul; el juego de ida cerró ayer con empate 2-2 en el Estadio Banorte y la serie se definirá el sábado en el Estadio Jalisco.

La final de ida del Clausura 2026 está programada para el miércoles 20 de mayo, una semana antes del periodo internacional rumbo al Mundial.

El compromiso esta noche pone a prueba la categoría de líder de Pumas en una instancia donde los antecedentes pesan menos que los noventa minutos de ejecución. Quien obtenga ventaja en el primer capítulo llegará con menos presión al Olímpico Universitario el domingo.

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