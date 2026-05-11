México, 11 de mayo de 2026. — Pumas de la UNAM ante Pachuca y Cruz Azul frente a Chivas serán las semifinales del Clausura 2026 de la Liga MX, después de que la última serie de cuartos de final terminara este domingo con un empate 6-6 en el global entre Pumas y América, definido a favor de los universitarios por su liderato general en la fase regular.

Los partidos de ida se disputarán el miércoles 13 y jueves 14 de mayo, y la vuelta el sábado 16 y domingo 17, con la final reservada para el 21 y 24 de mayo, antes de que los estadios mexicanos se cierren para los preparativos del Mundial 2026.

Los cruces se ordenaron conforme a la tabla general. Pumas, líder con 36 puntos, se medirá a Pachuca, sublíder con 33; Cruz Azul, tercero, enfrentará a Chivas, cuarto sitio del torneo.

El reacomodo deja fuera a Toluca, bicampeón vigente, eliminado 3-0 en el global por los Tuzos, y al América de Patricio Salas, que estuvo a un gol de remontar un 3-0 ante Pumas en el Estadio Olímpico Universitario.

La fase final llega marcada por dos condicionantes que reducen la calidad deportiva del cierre del torneo. La primera es la ausencia de los 20 jugadores de la concentración de la Selección Mexicana convocados por Javier Aguirre rumbo al Mundial 2026, que en su mayoría pertenecen a los cuatro semifinalistas.

La segunda es la indisponibilidad de sedes habituales por las obras de la FIFA: Chivas no podrá jugar la vuelta en el Estadio Akron, recinto mundialista, y deberá fungir como local en otra cancha.

Cruz Azul, en cambio, mantendrá el Estadio Banorte como sede para la serie, según confirmaron este lunes los directivos de La Máquina, descartando la versión que apuntaba al Estadio Cuauhtémoc de Puebla como alternativa.

La novedad ocurre apenas semanas después de que Mikel Arriola, comisionado de la Liga MX, anunciara que tres clubes —América, Cruz Azul y Atlante— jugarán como locales en el Banorte durante el Apertura 2026.

Pumas vs Pachuca, sublíder con bajas mundialistas

Pumas llegó a las semifinales tras la serie más dramática de los cuartos. Tres goles abajo en el global, el cuadro de Efraín Juárez igualó 3-3 en el Olímpico y conservó el pase por mejor posición. Pachuca, en contraste, sumó dos victorias contundentes ante Toluca: 1-0 en el Nemesio Diez y 2-0 en el Hidalgo, sin recibir gol. Hasta el momento, la Liga MX no ha confirmado los horarios oficiales de los duelos.

¿Cuándo se juega la final del Clausura 2026?

La final del torneo está reservada para el jueves 21 y el domingo 24 de mayo, fechas inamovibles porque al cierre del campeonato los recintos pasarán a manos de la FIFA.

Hasta entonces, el debate entre clubes y federación seguirá presente: Hasta el momento, la Federación Mexicana de Futbol no ha emitido postura sobre los reclamos de los equipos por el calendario apretado.