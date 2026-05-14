18 detenidos por crimen de Ximena Guzmán; el autor material sigue libre

México, 14 de mayo de 2026. — Las autoridades de la Ciudad de México confirmaron 18 detenciones, 11 cateos y la identificación de un grupo criminal con operación en la capital y el Estado de México como presunto responsable del doble asesinato de Ximena Guzmán y José Muñoz, ocurrido hace un año en la calzada de Tlalpan.

El secretario de Seguridad Ciudadana, Pablo Vázquez, presentó el balance ante la jefa de Gobierno Clara Brugada. A 12 meses del crimen, el autor material directo de los disparos sigue sin ser detenido y el móvil del ataque permanece sin determinar.

Hasta el momento, ninguna autoridad federal ha emitido postura sobre las líneas de investigación que vinculan al grupo criminal identificado con el doble homicidio.



El secretario detalló que seis de los detenidos están vinculados con participación material en los hechos y uno más es señalado como probable autor material en la fecha originalmente planeada para el ataque: el 14 de mayo de 2025.

La operación se canceló ese día porque Guzmán no pasó a recoger a Muñoz por un cambio de rutina, según determinó con alto grado de probabilidad la Fiscalía General de Justicia capitalina.

El primer operativo de captura se ejecutó el 20 de agosto de 2025 con 11 cateos simultáneos: seis en las alcaldías Gustavo A. Madero y Xochimilco, y cinco en los municipios mexiquenses de Otumba y Coacalco. Esa jornada dejó 13 personas detenidas.

A partir de ese punto la lista creció con cinco detenciones posteriores: Isaí "N" en Xochimilco el 26 de agosto, Jaciel "N" en Coacalco el 1 de octubre, Wendy "N" y Dylan "N" en operaciones de noviembre, y Jocabed "N" en Mante, Tamaulipas, el 21 de febrero de 2026, donde se había reubicado para ocultarse tras los cateos iniciales.

El integrante asesinado y las tres líneas activas

Vázquez reveló que uno de los integrantes del grupo criminal con orden de aprehensión por su probable participación en los hechos fue asesinado meses después del homicidio.

El secretario detalló que el móvil podría estar relacionado con su propia actividad delictiva o con la creencia de algunos detenidos de que ese individuo facilitó su identificación al cometer errores operativos.

La revelación constituye el señalamiento más directo sobre autoría colectiva desde que ocurrió el crimen y conecta el caso con dinámicas internas de un grupo dedicado al narcomenudeo y la extorsión.

¿Qué falta por resolver del caso?

Las tres líneas de investigación activas son la identificación del resto de la célula de ejecución, la captura de los autores materiales que abriría camino hacia los autores intelectuales, y la investigación patrimonial y financiera de los presuntos responsables.

El balance oficial cerró con 10 personas vinculadas a proceso por feminicidio, homicidio y asociación delictuosa, y ocho más por delitos relacionados con la planeación logística. La capital atraviesa además un alza de 50% en feminicidios entre enero y febrero de 2026 respecto al mismo periodo del año pasado, según el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública.

El ataque del 20 de mayo de 2025 dejó a Muñoz con cuatro impactos de bala y a Guzmán con ocho; ambos murieron en el lugar a las 7:00 horas sobre la calzada de Tlalpan, a la altura del Metro Xola.

Los agresores cambiaron de vehículo en dos ocasiones para huir hacia el Estado de México y usaron guantes, lo que dejó las periciales dactilares sin resultados.

Vázquez agradeció la colaboración de Sedena, Marina, Guardia Nacional y el Centro Nacional de Inteligencia, y reiteró que la investigación se mantendría bajo sigilo.