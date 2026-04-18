México, 18 de abril de 2026. —Edith Guadalupe Valdez Saldívar salió de su casa en la colonia Magdalena Atlazolpa, en Iztapalapa, el 15 de abril de 2026 para acudir a lo que creyó era una entrevista de trabajo. Tenía 21 años. Su cuerpo fue encontrado dos días después en el sótano de un edificio de la alcaldía Benito Juárez, oculto bajo un montículo de arena dentro de una bolsa negra.

La Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (FGJ CDMX) investiga el caso como feminicidio y confirmó este viernes la detención del principal sospechoso, identificado extraoficialmente como guardia de seguridad del inmueble donde la joven fue vista por última vez.

El hallazgo ocurrió a la 1:30 horas del 17 de abril, cuando peritos de la Fiscalía ingresaron al edificio ubicado en Avenida Revolución 829, colonia Nonoalco. La víctima presentaba diversas lesiones provocadas por golpes, según la institución en conferencia de prensa.

El cuerpo fue localizado en el estacionamiento subterráneo del complejo conocido como Torre Murano, un edificio de departamentos residenciales. Horas más tarde, en un seguimiento entre la Policía de Investigación y el Centro de Comando, Control, Cómputo, Comunicaciones y Contacto Ciudadano (C5), quedó detenido el presunto responsable, quien habría sido la última persona con quien Edith tuvo contacto antes de ser asesinada.

Lo que el caso también dejó al descubierto fue una cadena de omisiones y presunta corrupción dentro de la propia Fiscalía. De acuerdo con los familiares de la víctima, al reportar la desaparición el mismo 15 de abril les indicaron que la búsqueda formal iniciaría hasta después de 72 horas, salvo que entregaran dinero para agilizar el trámite.

Ante la negativa institucional, la familia actuó por su cuenta: consiguió grabaciones de cámaras de vecinos y comerciantes que mostraban a Edith abordando una motocicleta de servicio por aplicación y llegando al edificio de Revolución, al que no se le vio salir. Cuando los familiares presentaron esas pruebas a la administración del inmueble, esta cambió su versión y admitió que la joven había entrado.

La FGJ CDMX confirmó que los funcionarios señalados por solicitar dinero fueron cesados y que la revisión interna derivará en consecuencias administrativas y, en su caso, penales.

Fiscal y jefa de Gobierno reaccionan ante el caso en la Ciudad de México

La titular de la Fiscalía capitalina, Bertha Alcalde Luján, calificó de inaceptable la conducta de los agentes señalados y advirtió que no habrá tolerancia ante actuaciones fuera de la ley.

La jefa de Gobierno, Clara Brugada Molina, sumó una exigencia directa a la Fiscalía para que investigue el caso hasta las últimas consecuencias, incluyendo la revisión de la actuación de los servidores públicos involucrados desde el primer momento.

¿Qué patrón delictivo exhibe el feminicidio de Edith Guadalupe?

El caso no es aislado. De acuerdo con el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP), los feminicidios en la Ciudad de México registraron un alza del 50% entre enero y febrero de 2026 respecto al mismo período de 2025, con nueve casos confirmados en ese bimestre.

El Consejo Ciudadano para la Seguridad y Justicia de la CDMX ha documentado que el engaño laboral desplazó al llamado "enamoramiento" como principal vía de captación en delitos de trata y feminicidio: mujeres jóvenes son citadas con falsas vacantes, muchas encontradas en redes sociales, y conducidas a inmuebles particulares.

Al momento de la redacción, la Fiscalía no informó si la oferta de trabajo fue publicada en redes ni desde qué perfil o plataforma se originó el contacto con la víctima.

La carpeta de investigación sigue abierta bajo protocolo de feminicidio. La Fiscalía colocó al presunto responsable a disposición del Ministerio Público capitalino mientras se integra el expediente, pero no ha confirmado formalmente su identidad ni precisado los cargos que se le imputarán en la audiencia inicial.