Concluye JAPAM mantenimiento del Rebombeo 12 y eleva capacidad en El Jazmín

San Juan del Río, 30 de mayo de 2026.- La Junta de Agua Potable y Alcantarillado Municipal (JAPAM) concluyó los trabajos de mantenimiento mayor y mejoramiento de infraestructura en el Rebombeo 12 de El Jazmín, una intervención que restableció el suministro y reforzó el abasto en el sistema poniente que atiende a esa comunidad junto con Ojo de Agua, Sabino Chico y La Mina.

El eje de la obra fue el cambio de bomba, que elevó la capacidad de extracción de 18 a 25 litros por segundo. La detección de filtraciones obligó a una intervención integral: impermeabilización del tanque conforme a las indicaciones de la Jurisdicción Sanitaria No. 2, sustitución del transformador, sectorización de redes, cambio de válvulas y mejoramiento de las estaciones de presión.

El director general del organismo, Antonio Pérez Cabrera, ubicó la obra dentro de un programa de inversión hídrica que la dependencia sostiene a lo largo del año.

"Sabemos que este tipo de trabajos generan molestias temporales, pero son acciones necesarias para mejorar el servicio y garantizar una infraestructura más eficiente y segura para las familias de El Jazmín, Sabino Chico, Ojo de Agua y La Mina", expresó.

¿Cómo se atendió la falta de agua durante la obra?

Mientras avanzaba el mantenimiento, el organismo cubrió el faltante con reparto en pipas. Del 21 al 29 de mayo se realizaron 24 viajes de agua potable gratuita, equivalentes a 224 mil litros distribuidos entre las cuatro comunidades, con prioridad para escuelas y zonas altas, las primeras en quedarse sin presión cuando un sistema sale de operación.

Pérez Cabrera afirmó que durante el proceso se mantuvo contacto con delegadas, delegados y habitantes de la zona. "En JAPAM trabajamos todos los días para resolver y atender las necesidades de la ciudadanía. Nuestro compromiso es estar cerca de las familias, informarles y acompañarlas durante cada proceso", mencionó.

El pendiente de saneamiento sigue abierto

El reclamo vecinal no se agotó en el suministro. Este viernes, habitantes de El Jazmín, Ojo de Agua y Sabino Chico acudieron a las oficinas centrales del organismo, en la calle Cuauhtémoc 27 de la colonia Centro, para plantear sus inconformidades por la interrupción del servicio y exigir avances en obra sanitaria.

La mesa fue encabezada por José Antonio Ángeles Nieves, coordinador operativo; José Miguel Layseca Basurto, gerente de Mantenimiento y Conservación; Raymundo Mendoza Mendoza, gerente de Saneamiento; Joaquín Alfaro Reyes, gerente de Sectorización y Recuperación de Caudales, y Adolfo Arteaga Muñoz, gerente comercial. Del encuentro salieron acuerdos de trabajo entre el organismo y los vecinos.

Entre las peticiones reapareció la planta de tratamiento de Sabino Chico, una obra que la dependencia arrastra desde 2019 y que ahora figura con una inversión de 17 millones de pesos para dar saneamiento a las descargas de Sabino Chico, Jodiagua y El Jazmín.

El organismo señaló que su arranque depende de las actualizaciones normativas de la CONAGUA. La intervención en El Jazmín se inscribe además en la línea de modernización hídrica que el organismo ha empujado con telemetría y medición digital en otros pozos del municipio.