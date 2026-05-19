Morena Querétaro respalda mover elección judicial a 2028

Querétaro, 19 de mayo de 2026. — Trece magistrados y 80 jueces queretanos irán a las urnas el 4 de junio de 2028, si prospera la propuesta de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo para mover la elección del Poder Judicial.

El Grupo Legislativo de Morena en la LXI Legislatura del Congreso del Estado de Querétaro respaldó este martes la iniciativa federal y adelantó que la entidad deberá modificar 13 artículos transitorios de su propia reforma judicial para homologar fechas con la federación.

El coordinador del Grupo Legislativo de Morena, Arturo Maximiliano García Pérez, sostuvo que cuando se votó la reforma local al Poder Judicial se tomó la precaución de prever la elección de los 13 magistrados de la Sala Superior y los 80 jueces que integran el Poder Judicial del estado para 2028.

El diputado Homero Barrera McDonald agregó que las elecciones judiciales posteriores seguirán siendo concurrentes con procesos ordinarios en 2030, 2033 y 2036, conforme se vayan generando vacantes.

Los diputados morenistas detallaron los cambios que tendrán que aplicarse en 13 artículos transitorios de la reforma judicial local. rotativo.com.mx

A nivel federal, el ajuste implicaría renovar en una sola jornada electoral cinco magistraturas de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, 463 magistraturas de Tribunales Colegiados de Circuito y 385 juzgados de Distrito.

En los Poderes Judiciales locales sumarían 424 magistraturas y 2 mil 831 juzgados en 25 estados, según el desglose presentado por el legislador morenista. Hasta el momento, los grupos parlamentarios de PAN y los partidos restantes en el Congreso queretano no han fijado postura sobre la propuesta.

Qué cambia en Querétaro con la homologación de fechas

Barrera McDonald precisó que la Cámara de Diputados, como cámara de origen, iniciaría un periodo extraordinario el 30 de mayo para votar la iniciativa, con la expectativa de alcanzar los 17 votos de congresos estatales que se requieren para emitir la declaratoria constitucional.

La minuta llegaría a Querétaro y al resto de las entidades en un plazo aproximado de cinco días.

Los diputados morenistas detallaron los cambios que tendrán que aplicarse en 13 artículos transitorios de la reforma judicial local. rotativo.com.mx

El legislador detalló que la reforma local queretana modificó 12 artículos constitucionales sin incluir fechas fijas, precisamente para absorber posibles cambios federales como el que ahora se plantea.

Los 13 artículos transitorios sí contienen calendarios específicos y son los que deberán ajustarse cuando llegue la minuta federal. Los jueces y magistrados cuyo mandato vencía en 2027 prorrogarán su gestión hasta 2028.

¿Cómo se elegirán las candidaturas que aparecerán en la boleta?

La propuesta federal incluye la creación de una Comisión Coordinadora que homologará metodologías y criterios de evaluación de los Comités de Evaluación de los tres poderes.

Los diputados morenistas detallaron los cambios que tendrán que aplicarse en 13 artículos transitorios de la reforma judicial local. rotativo.com.mx

El órgano verificaría el cumplimiento de requisitos académicos y profesionales de las personas aspirantes, así como la aplicación de exámenes de conocimientos.

La iniciativa también plantea reducir a dos candidaturas por cargo y especialidad mediante insaculación obligatoria, observando paridad de género.

Cuando se generen ausencias definitivas en el Poder Judicial queretano antes de la elección de 2028, será la propia Legislatura, mediante votación calificada, la que decida los nombramientos sustitutos, según precisó el coordinador morenista. La figura de magistrados supernumerarios se mantiene para ausencias no definitivas.