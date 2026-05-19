Congreso plantea licencia obligatoria a prestadores turísticos en Querétaro

Comisión de Turismo del Congreso impulsa licencia obligatoria para combatir la informalidad en el sector.

Sesión de la Comisión de Turismo del Congreso del Estado de Querétaro durante análisis de iniciativa

Presidenta de la Comisión de Turismo del Congreso de Querétaro durante la presentación de la iniciativa sobre Licencia de Funcionamiento.

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Martín García Chavero
Por Martín García Chavero May 19, 2026
Martín García Chavero
Periodista

Periodista mexicano, director y editor de Rotativo de Querétaro, medio de comunicación que fundó en 1990 y que se ha consolidado como una de las principales plataformas informativas de Querétaro y la región. Con más de tres décadas de trayectoria, ha dedicado su carrera a informar con rigor, independencia y compromiso social.

Inició como reportero en diversos periódicos estatales y nacionales, entre ellos El Periódico La Prensa, AM Querétaro, NOTICIAS y El extinto Corregidor, donde cubrió temas de actualidad, política y sociedad.

Como analista político y especialista en temas de seguridad, Luis Martín García Chavero ha desarrollado una amplia experiencia en el seguimiento de la seguridad pública en el Estado y la región, abordando problemáticas de delincuencia, estrategias gubernamentales y el impacto social de la violencia. 

Su cobertura periodística y análisis contribuyen a una comprensión profunda de los desafíos que enfrenta la sociedad queretana y mexicana en materia de seguridad.

Actualmente dirige y edita Rotativo de Querétaro, medio digital que combina noticias de última hora, análisis político y cobertura de eventos locales, nacionales e internacionales. 

Bajo su liderazgo, el portal se ha consolidado como un referente informativo confiable para lectores interesados en política, seguridad, economía, cultura y sociedad.

Además de su labor editorial, Luis Martín García Chavero es un analista político reconocido por su capacidad para explicar de manera clara y objetiva los acontecimientos que impactan a México y al mundo, con especial énfasis en la seguridad y la gobernabilidad.

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Querétaro, 19 de mayo de 2026. — Una iniciativa presentada en la Comisión de Turismo del Congreso del Estado de Querétaro obligaría a las y los prestadores de servicios turísticos a contar con Licencia de Funcionamiento vigente como condición para operar.

La propuesta plantea endurecer el marco normativo del sector para reforzar la supervisión, dar mayor certeza jurídica al visitante y promover competencia leal entre los operadores del ramo.

La iniciativa fue impulsada por la presidenta de la Comisión de Turismo, quien justificó la medida en el peso económico del sector. La legisladora sostuvo que el turismo representa una actividad estratégica para Querétaro por su capacidad para generar desarrollo económico, empleo y bienestar para las familias queretanas.

Hasta el momento, la Secretaría de Turismo estatal no ha emitido postura sobre el alcance operativo de la propuesta ni sobre el padrón actual de prestadores con licencia vigente.

El texto legislativo busca cerrar el margen a la operación informal en segmentos donde la supervisión ha sido limitada. La presidenta de la comisión señaló que el ajuste pretende fortalecer la confianza en Querétaro como destino turístico, en un contexto donde la entidad disputa visitantes con otros polos del centro del país.

La iniciativa no precisó cuántos prestadores operan actualmente sin licencia ni qué sanciones específicas se contemplarían para quienes incumplan el nuevo requisito.

Qué buscaría la propuesta legislativa

De aprobarse, todos los operadores del sector turístico en Querétaro estarían obligados a tramitar y mantener vigente su Licencia de Funcionamiento.

La medida abarcaría hospedaje, alimentos y bebidas, guías de turistas y operadores de tours, entre otros segmentos. La presidenta de la comisión planteó que el objetivo es elevar los estándares de calidad y blindar al consumidor frente a operadores que hoy trabajan al margen del registro estatal.

¿Cuándo se discutiría la iniciativa en el pleno?

El dictamen deberá seguir el trámite legislativo correspondiente antes de pasar a discusión del pleno. La autora de la propuesta no precisó fecha tentativa para que el documento sea votado por las y los diputados. La Comisión de Turismo continuará con el análisis del articulado en sesiones posteriores.

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