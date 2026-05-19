Hogar de Transición sale 47 de cada 100 a vida propia

Querétaro, 19 de mayo de 2026. — Después de que la administración de Felifer Macías Olvera implemento el programa bajo enfoque de derechos humanos, el Hogar de Transición Cambiando Vidas acumula 267 personas atendidas y mantiene una efectividad del 47% en reincorporación social.
El director del Instituto Municipal de Derechos Humanos e Inclusión Social, José Rolando Valdés Nieto, presentó la desagregación este martes en Querétaro capital.
El programa opera como espacio de puertas abiertas con estancia de tres a seis meses. Durante el periodo el usuario recibe acompañamiento para obtener documentos de identidad, retomar estudios truncados, vincularse a un empleo formal y acceder a servicio de salud, según el funcionario.
La salida se concreta cuando la persona reúne ahorro suficiente, vivienda en renta y vínculo laboral activo. El instituto da seguimiento posterior durante seis meses adicionales.
Del padrón histórico, diez personas pertenecientes a la comunidad LGBT y tres mujeres han pasado por el espacio, que actualmente alberga a 53 hombres.
Cambiando Vidas no recibe adultos mayores ni menores sin tutores. El programa no funciona como centro de rehabilitación: los usuarios con consumo activo se canalizan a tratamiento residencial vía juzgado cívico y acuerdos con el Centro Estatal de Adicciones antes de poder ingresar.
Cuatro derechos básicos antes de la salida del programa
Valdés Nieto precisó que el programa se articula sobre cuatro garantías: derecho a la identidad, derecho a la educación, vinculación laboral y servicio de salud.
La administración municipal usa el término "reincorporación social" en lugar de "reinserción", al considerar que esta última corresponde a un proceso jurídico distinto.
El 53% restante de los usuarios no concreta la salida con vida propia. Algunos regresan a sus lugares de origen mediante el programa de regreso asistido y otros vuelven a calle. El instituto mantiene seguimiento por seis meses adicionales para detectar recaídas tempranas.
El financiamiento del Hogar de Transición combina gasto corriente municipal con donaciones de la sociedad civil. La administración no precisó el monto presupuestal asignado al programa para 2026.
¿Qué hace el Hogar de Transición Cambiando Vidas?
Es un espacio municipal de Querétaro capital donde personas en situación de calle reciben acompañamiento durante tres a seis meses para recuperar documentos de identidad, retomar estudios, vincularse a un empleo y acceder a servicios de salud.
Es de puertas abiertas y opera bajo enfoque de derechos humanos. Hoy atiende a 53 hombres.