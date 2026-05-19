Hogar de Transición sale 47 de cada 100 a vida propia

Veintiséis meses después de su apertura, el Hogar de Transición acumula 267 personas atendidas en Querétaro capital.

Hogar Transición Cambiando Vidas atiende 267 personas situación calle Querétaro capital

El Hogar de Transición Cambiando Vidas opera en Querétaro capital bajo enfoque de derechos humanos desde la reorganización de 2024.

Foto: Ilustrativa/ (depositphotos)
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Martín García Chavero
Por Martín García Chavero May 19, 2026
Martín García Chavero
Periodista

Periodista mexicano, director y editor de Rotativo de Querétaro, medio de comunicación que fundó en 1990 y que se ha consolidado como una de las principales plataformas informativas de Querétaro y la región. Con más de tres décadas de trayectoria, ha dedicado su carrera a informar con rigor, independencia y compromiso social.

Inició como reportero en diversos periódicos estatales y nacionales, entre ellos El Periódico La Prensa, AM Querétaro, NOTICIAS y El extinto Corregidor, donde cubrió temas de actualidad, política y sociedad.

Como analista político y especialista en temas de seguridad, Luis Martín García Chavero ha desarrollado una amplia experiencia en el seguimiento de la seguridad pública en el Estado y la región, abordando problemáticas de delincuencia, estrategias gubernamentales y el impacto social de la violencia. 

Su cobertura periodística y análisis contribuyen a una comprensión profunda de los desafíos que enfrenta la sociedad queretana y mexicana en materia de seguridad.

Actualmente dirige y edita Rotativo de Querétaro, medio digital que combina noticias de última hora, análisis político y cobertura de eventos locales, nacionales e internacionales. 

Bajo su liderazgo, el portal se ha consolidado como un referente informativo confiable para lectores interesados en política, seguridad, economía, cultura y sociedad.

Además de su labor editorial, Luis Martín García Chavero es un analista político reconocido por su capacidad para explicar de manera clara y objetiva los acontecimientos que impactan a México y al mundo, con especial énfasis en la seguridad y la gobernabilidad.

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Querétaro, 19 de mayo de 2026. — Después de que la administración de Felifer Macías Olvera implemento el programa bajo enfoque de derechos humanos, el Hogar de Transición Cambiando Vidas acumula 267 personas atendidas y mantiene una efectividad del 47% en reincorporación social.

El director del Instituto Municipal de Derechos Humanos e Inclusión Social, José Rolando Valdés Nieto, presentó la desagregación este martes en Querétaro capital.

El programa opera como espacio de puertas abiertas con estancia de tres a seis meses. Durante el periodo el usuario recibe acompañamiento para obtener documentos de identidad, retomar estudios truncados, vincularse a un empleo formal y acceder a servicio de salud, según el funcionario.

La salida se concreta cuando la persona reúne ahorro suficiente, vivienda en renta y vínculo laboral activo. El instituto da seguimiento posterior durante seis meses adicionales.

Del padrón histórico, diez personas pertenecientes a la comunidad LGBT y tres mujeres han pasado por el espacio, que actualmente alberga a 53 hombres.

Cambiando Vidas no recibe adultos mayores ni menores sin tutores. El programa no funciona como centro de rehabilitación: los usuarios con consumo activo se canalizan a tratamiento residencial vía juzgado cívico y acuerdos con el Centro Estatal de Adicciones antes de poder ingresar.

Cuatro derechos básicos antes de la salida del programa

Valdés Nieto precisó que el programa se articula sobre cuatro garantías: derecho a la identidad, derecho a la educación, vinculación laboral y servicio de salud.

La administración municipal usa el término "reincorporación social" en lugar de "reinserción", al considerar que esta última corresponde a un proceso jurídico distinto.

El 53% restante de los usuarios no concreta la salida con vida propia. Algunos regresan a sus lugares de origen mediante el programa de regreso asistido y otros vuelven a calle. El instituto mantiene seguimiento por seis meses adicionales para detectar recaídas tempranas.

El financiamiento del Hogar de Transición combina gasto corriente municipal con donaciones de la sociedad civil. La administración no precisó el monto presupuestal asignado al programa para 2026.

¿Qué hace el Hogar de Transición Cambiando Vidas?

Es un espacio municipal de Querétaro capital donde personas en situación de calle reciben acompañamiento durante tres a seis meses para recuperar documentos de identidad, retomar estudios, vincularse a un empleo y acceder a servicios de salud.

Es de puertas abiertas y opera bajo enfoque de derechos humanos. Hoy atiende a 53 hombres.

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