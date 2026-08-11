Ciudad de México, 11 de agosto de 2026.- El promedio diario de homicidios dolosos en México se redujo 51% entre septiembre de 2024 y julio de 2026, al pasar de 86.9 a 42.5 casos diarios, lo que equivale a 44 víctimas menos por día respecto al arranque de la administración federal.

El dato fue presentado este martes en la conferencia matutina de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo desde el Salón de Tesorería de Palacio Nacional, junto con el informe de seguridad correspondiente al cierre de julio.

El reporte, elaborado por el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP), muestra que en los primeros siete meses de 2026 el promedio diario fue de 48.6 casos, el registro más bajo para un periodo enero-julio desde 2016.

La titular del SESNSP, Marcela Figueroa Franco, expuso además que los delitos de alto impacto registraron una disminución de 33% entre octubre de 2024 y julio de 2026, al pasar de un promedio diario de 636.6 a 424.4 casos.

Con datos preliminares, el impacto anual de la reducción alcanza 54% al comparar el promedio de 969.4 registrado en 2018 con los 448.8 de 2026.

El secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, indicó que desde el inicio de la administración y hasta el 31 de julio de 2026 fueron detenidas 63 mil 500 personas por delitos de alto impacto, se aseguraron 32 mil 800 armas de fuego —de las cuales más del 80% provienen de Estados Unidos— y 518 toneladas de drogas, incluidos más de cinco millones de pastillas de fentanilo.

Se desmantelaron además 2 mil 725 laboratorios clandestinos y áreas de concentración para la elaboración de metanfetamina.

Entre enero y julio de 2026, siete entidades concentraron 49% de los homicidios dolosos registrados a nivel nacional: Guanajuato, Baja California, Chihuahua, Sinaloa, Estado de México, Guerrero y Morelos.

En Michoacán, García Harfuch detalló que fuerzas federales realizaron 11 cateos simultáneos en Uruapan y otros municipios como parte de una investigación por extorsión a productores y trabajadores de los sectores aguacatero, ganadero y cárnico, lo que resultó en la detención de 12 personas.

En materia de carreteras, el secretario de Seguridad informó que la estrategia Balam y el Plan Cero Robos al Transporte produjeron reducciones de 85.71% en la autopista México-Querétaro y de 90% en la México-Puebla durante los últimos tres meses.

Entre enero y junio de 2026 se acumularon 2 mil 519 robos al autotransporte a nivel nacional, una disminución de 19.41% respecto al mismo periodo de 2025.