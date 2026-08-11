IEEQ coordina con notarios e institución registral para facilitar candidaturas independientes en 2027

La consejera presidenta Grisel Muñiz subrayó la importancia de que la ciudadanía interesada en competir sin respaldo partidista conozca los mecanismos disponibles.

Integrantes del IEEQ, el Consejo de Notarios y el Instituto Registral y Catastral reunidos en el marco de la coordinación para el proceso electoral 2026-2027 en Querétaro

La consejera presidenta Grisel Muñiz Rodríguez subrayó la importancia de que la ciudadanía interesada en candidaturas independientes conozca los mecanismos disponibles antes del inicio del proceso electoral.

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Martín García Chavero
Por Martín García Chavero Ago 11, 2026
Martín García Chavero
Periodista

Periodista mexicano, director y editor de Rotativo de Querétaro, medio de comunicación que fundó en 1990 y que se ha consolidado como una de las principales plataformas informativas de Querétaro y la región. Con más de tres décadas de trayectoria, ha dedicado su carrera a informar con rigor, independencia y compromiso social.

Inició como reportero en diversos periódicos estatales y nacionales, entre ellos El Periódico La Prensa, AM Querétaro, NOTICIAS y El extinto Corregidor, donde cubrió temas de actualidad, política y sociedad.

Como analista político y especialista en temas de seguridad, Luis Martín García Chavero ha desarrollado una amplia experiencia en el seguimiento de la seguridad pública en el Estado y la región, abordando problemáticas de delincuencia, estrategias gubernamentales y el impacto social de la violencia. 

Su cobertura periodística y análisis contribuyen a una comprensión profunda de los desafíos que enfrenta la sociedad queretana y mexicana en materia de seguridad.

Actualmente dirige y edita Rotativo de Querétaro, medio digital que combina noticias de última hora, análisis político y cobertura de eventos locales, nacionales e internacionales. 

Bajo su liderazgo, el portal se ha consolidado como un referente informativo confiable para lectores interesados en política, seguridad, economía, cultura y sociedad.

Además de su labor editorial, Luis Martín García Chavero es un analista político reconocido por su capacidad para explicar de manera clara y objetiva los acontecimientos que impactan a México y al mundo, con especial énfasis en la seguridad y la gobernabilidad.

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Querétaro, 11 de agosto de 2026.- Con el objetivo de facilitar los trámites que deberá realizar la ciudadanía interesada en contender como candidata o candidato independiente, el Instituto Electoral del Estado de Querétaro (IEEQ) sostuvo reuniones de trabajo con el Consejo de Notarios del Estado de Querétaro y con el Instituto Registral y Catastral del Estado de cara al Proceso Electoral Local 2026-2027.

Los encuentros fueron convocados por la Comisión de Vinculación y la Comisión Transitoria de Candidaturas Independientes del instituto.

La consejera presidenta del IEEQ, Grisel Muñiz Rodríguez, destacó la importancia de la coordinación para que la ciudadanía interesada en las candidaturas independientes cuente con la información necesaria y conozca la apertura institucional existente.

La presidenta de la Comisión Transitoria, la consejera electoral Alma Fabiola Rodríguez Martínez, precisó que un requisito indispensable para contender mediante la figura de candidatura independiente es la creación de una asociación civil.

Señaló que el acercamiento con el Consejo de Notarios busca facilitar ese trámite a la ciudadanía, además de compartir información sobre la oficialía electoral y la jornada electoral, y conocer más sobre la función notarial en la entidad.

En la reunión con el Consejo de Notarios participaron su presidente, Luis Eduardo Ugalde Tinoco, y el representante del Área Jurídica, Rodolfo Juárez Medina.

En el encuentro con el Instituto Registral y Catastral estuvieron el director general, Rogelio Alcocer Gómez, y el encargado de despacho de la Dirección Jurídica, Jesús Sánchez Hernández.

Alcocer Gómez señaló que la colaboración entre las instituciones contribuirá a que los procedimientos y trámites se realicen de la mejor manera en beneficio de la participación ciudadana. En ambas reuniones estuvo presente la secretaria ejecutiva del Instituto, Noemí Sabino Cabello.

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