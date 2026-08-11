Querétaro, 11 de agosto de 2026.- Con el objetivo de facilitar los trámites que deberá realizar la ciudadanía interesada en contender como candidata o candidato independiente, el Instituto Electoral del Estado de Querétaro (IEEQ) sostuvo reuniones de trabajo con el Consejo de Notarios del Estado de Querétaro y con el Instituto Registral y Catastral del Estado de cara al Proceso Electoral Local 2026-2027.
Los encuentros fueron convocados por la Comisión de Vinculación y la Comisión Transitoria de Candidaturas Independientes del instituto.
La consejera presidenta del IEEQ, Grisel Muñiz Rodríguez, destacó la importancia de la coordinación para que la ciudadanía interesada en las candidaturas independientes cuente con la información necesaria y conozca la apertura institucional existente.
La presidenta de la Comisión Transitoria, la consejera electoral Alma Fabiola Rodríguez Martínez, precisó que un requisito indispensable para contender mediante la figura de candidatura independiente es la creación de una asociación civil.
Señaló que el acercamiento con el Consejo de Notarios busca facilitar ese trámite a la ciudadanía, además de compartir información sobre la oficialía electoral y la jornada electoral, y conocer más sobre la función notarial en la entidad.
En la reunión con el Consejo de Notarios participaron su presidente, Luis Eduardo Ugalde Tinoco, y el representante del Área Jurídica, Rodolfo Juárez Medina.
En el encuentro con el Instituto Registral y Catastral estuvieron el director general, Rogelio Alcocer Gómez, y el encargado de despacho de la Dirección Jurídica, Jesús Sánchez Hernández.
Alcocer Gómez señaló que la colaboración entre las instituciones contribuirá a que los procedimientos y trámites se realicen de la mejor manera en beneficio de la participación ciudadana. En ambas reuniones estuvo presente la secretaria ejecutiva del Instituto, Noemí Sabino Cabello.