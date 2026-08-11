México alista 255 militares y toneladas de ayuda para Colombia, pero espera solicitud formal de Bogotá

El sismo de magnitud 7.4 que sacudió el occidente de Colombia el 10 de agosto deja al menos 224 muertos y cientos de heridos; Cali y Pereira son las ciudades más afectadas.

Claudia Sheinbaum durante una conferencia en Palacio Nacional, donde el Gobierno de México informó que tiene preparado un contingente militar y humanitario para apoyar a Colombia tras el sismo.

El Gobierno de México mantiene preparado un contingente de 255 elementos, equipo de rescate y ayuda humanitaria para enviarlo a Colombia, en espera de una solicitud formal de las autoridades de ese país.

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Martín García Chavero
Por Martín García Chavero Ago 11, 2026
Martín García Chavero
Periodista

Periodista mexicano, director y editor de Rotativo de Querétaro, medio de comunicación que fundó en 1990 y que se ha consolidado como una de las principales plataformas informativas de Querétaro y la región. Con más de tres décadas de trayectoria, ha dedicado su carrera a informar con rigor, independencia y compromiso social.

Inició como reportero en diversos periódicos estatales y nacionales, entre ellos El Periódico La Prensa, AM Querétaro, NOTICIAS y El extinto Corregidor, donde cubrió temas de actualidad, política y sociedad.

Como analista político y especialista en temas de seguridad, Luis Martín García Chavero ha desarrollado una amplia experiencia en el seguimiento de la seguridad pública en el Estado y la región, abordando problemáticas de delincuencia, estrategias gubernamentales y el impacto social de la violencia. 

Su cobertura periodística y análisis contribuyen a una comprensión profunda de los desafíos que enfrenta la sociedad queretana y mexicana en materia de seguridad.

Actualmente dirige y edita Rotativo de Querétaro, medio digital que combina noticias de última hora, análisis político y cobertura de eventos locales, nacionales e internacionales. 

Bajo su liderazgo, el portal se ha consolidado como un referente informativo confiable para lectores interesados en política, seguridad, economía, cultura y sociedad.

Además de su labor editorial, Luis Martín García Chavero es un analista político reconocido por su capacidad para explicar de manera clara y objetiva los acontecimientos que impactan a México y al mundo, con especial énfasis en la seguridad y la gobernabilidad.

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Ciudad de México, 11 de agosto de 2026.- El gobierno de México tiene preparado un contingente militar y humanitario para enviar a Colombia en respuesta al sismo de magnitud 7.4 que sacudió el occidente de ese país el lunes 10 de agosto, pero el despliegue depende de una solicitud formal del gobierno del presidente Abelardo de la Espriella.

La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo confirmó la situación este martes desde Palacio Nacional.

El secretario de la Defensa Nacional, Ricardo Trevilla Trejo, denominó el operativo Agrupamiento Cali y lo describió como muy similar al contingente que México envió a Venezuela tras el doble terremoto de junio.

El agrupamiento estaría integrado por 255 elementos militares, incluidos especialistas en búsqueda y rescate, binomios caninos, médicos y personal de sanidad.

El operativo incluye el traslado de cuatro toneladas de medicamentos y 8.4 toneladas de herramientas y equipo de rescate, además de teléfonos satelitales, radios, generadores eléctricos y tiendas de campaña.

Trevilla informó que están listas para embarcar 8 mil 798 despensas y 13 mil 890 canastas alimentarias.

En cuanto a las aeronaves, el plan contempla el uso de dos aviones Boeing para transportar al personal y el equipo, mientras que la ayuda humanitaria viajaría en un Hércules C-130. El destino sería el Aeropuerto Internacional Alfonso Bonilla Aragón, en Cali.

El terremoto registró su epicentro en el municipio de San José del Palmar, en el noroeste de Colombia. Al cierre de este martes, el balance más reciente reportaba al menos 224 personas fallecidas y cerca de 900 heridas, con más de 165 edificaciones colapsadas o con afectaciones severas. Cali y Pereira fueron las ciudades más afectadas.

Sheinbaum precisó que su gobierno aguarda la petición institucional de Bogotá. Ante la pregunta de si existen mexicanos entre las víctimas, indicó que la Secretaría de Relaciones Exteriores mantiene contacto con la embajada de México en Colombia para determinar si algún ciudadano mexicano resultó afectado.

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