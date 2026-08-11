Ciudad de México, 11 de agosto de 2026.- El gobierno de México tiene preparado un contingente militar y humanitario para enviar a Colombia en respuesta al sismo de magnitud 7.4 que sacudió el occidente de ese país el lunes 10 de agosto, pero el despliegue depende de una solicitud formal del gobierno del presidente Abelardo de la Espriella.
La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo confirmó la situación este martes desde Palacio Nacional.
El secretario de la Defensa Nacional, Ricardo Trevilla Trejo, denominó el operativo Agrupamiento Cali y lo describió como muy similar al contingente que México envió a Venezuela tras el doble terremoto de junio.
El agrupamiento estaría integrado por 255 elementos militares, incluidos especialistas en búsqueda y rescate, binomios caninos, médicos y personal de sanidad.
El operativo incluye el traslado de cuatro toneladas de medicamentos y 8.4 toneladas de herramientas y equipo de rescate, además de teléfonos satelitales, radios, generadores eléctricos y tiendas de campaña.
Trevilla informó que están listas para embarcar 8 mil 798 despensas y 13 mil 890 canastas alimentarias.
En cuanto a las aeronaves, el plan contempla el uso de dos aviones Boeing para transportar al personal y el equipo, mientras que la ayuda humanitaria viajaría en un Hércules C-130. El destino sería el Aeropuerto Internacional Alfonso Bonilla Aragón, en Cali.
El terremoto registró su epicentro en el municipio de San José del Palmar, en el noroeste de Colombia. Al cierre de este martes, el balance más reciente reportaba al menos 224 personas fallecidas y cerca de 900 heridas, con más de 165 edificaciones colapsadas o con afectaciones severas. Cali y Pereira fueron las ciudades más afectadas.
Sheinbaum precisó que su gobierno aguarda la petición institucional de Bogotá. Ante la pregunta de si existen mexicanos entre las víctimas, indicó que la Secretaría de Relaciones Exteriores mantiene contacto con la embajada de México en Colombia para determinar si algún ciudadano mexicano resultó afectado.