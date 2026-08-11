Ciudad de México, 11 de agosto de 2026.- Un edificio en proceso de demolición colapsó la mañana de este martes en la colonia Escandón II Sección, alcaldía Miguel Hidalgo, y depositó material de construcción sobre los carriles laterales del Viaducto Presidente Miguel Alemán Valdés, en dirección al oriente, informó la Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil (SGIRPC).

El colapso, ocurrido alrededor de las 09:27 horas, se registró en un predio ubicado en la calle Minería 145, esquina con el Viaducto, donde se demuelen cinco edificios a cargo de la empresa Raíces Houston S.A. de C.V. El inmueble que se derrumbó era el segundo de los edificios en proceso de demolición.

Personal operativo realizó el conteo de los 15 trabajadores que se encontraban en el sitio al momento del colapso y no reportó personas lesionadas ni atrapadas entre ellos. La dependencia tampoco reportó afectaciones en inmuebles colindantes.

Como daños colaterales, cayó un árbol de 20 metros de altura. Un vehículo particular, conducido por un hombre de 52 años, resultó dañado, sin que su conductor presentara lesiones.

Una motocicleta también resultó afectada; su conductor, un hombre de 24 años, fue valorado por paramédicos de la Unidad de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil (UGIRPC) con diagnóstico de policontundido, sin que requiriera traslado de urgencia.

La lateral del Viaducto Miguel Alemán permanece cerrada en dirección al oriente mientras se realizan trabajos de oxicorte sobre la estructura colapsada.

En el sitio se presentaron la arquitecta Myriam Urzúa Venegas, titular de la SGIRPC, y Pedro Martínez Cornejo, director táctico operativo de la dependencia, para coordinar los trabajos.

También acudió personal de la Coordinación Territorial del Ministerio Público en la alcaldía Miguel Hidalgo, que inició una carpeta de investigación, así como personal del Instituto de Verificación Administrativa (INVEA), que realiza la verificación administrativa correspondiente.