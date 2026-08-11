Atiende SGIRPC colapso de inmueble en la colonia Escandón

SGIRPC descarta personas atrapadas; motociclista resultó con golpes y permanece cerrada la lateral del Viaducto por trabajos de oxicorte.

Personal de protección civil observa los escombros de un edificio colapsado durante labores de demolición junto al Viaducto Miguel Alemán, en la colonia Escandón, Ciudad de México, con una excavadora removiendo material entre la vegetación.

Personal de la Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil (SGIRPC) supervisa los trabajos de remoción de escombro tras el colapso de un edificio en demolición en la colonia Escandón, Ciudad de México, el 11 de agosto de 2026.

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Mariana Torres García
Por Mariana Torres García Ago 11, 2026
Mariana Torres García

Joven periodista mexicana de 25 años que trabaja como reportera freelance para medios nacionales, cubriendo una amplia variedad de temas de actualidad. Su enfoque combina un estilo cercano y humano con la capacidad de analizar y explicar la información de manera clara y directa para el público digital.
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Ciudad de México, 11 de agosto de 2026.- Un edificio en proceso de demolición colapsó la mañana de este martes en la colonia Escandón II Sección, alcaldía Miguel Hidalgo, y depositó material de construcción sobre los carriles laterales del Viaducto Presidente Miguel Alemán Valdés, en dirección al oriente, informó la Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil (SGIRPC).

El colapso, ocurrido alrededor de las 09:27 horas, se registró en un predio ubicado en la calle Minería 145, esquina con el Viaducto, donde se demuelen cinco edificios a cargo de la empresa Raíces Houston S.A. de C.V. El inmueble que se derrumbó era el segundo de los edificios en proceso de demolición.

Personal operativo realizó el conteo de los 15 trabajadores que se encontraban en el sitio al momento del colapso y no reportó personas lesionadas ni atrapadas entre ellos. La dependencia tampoco reportó afectaciones en inmuebles colindantes.

Como daños colaterales, cayó un árbol de 20 metros de altura. Un vehículo particular, conducido por un hombre de 52 años, resultó dañado, sin que su conductor presentara lesiones.

Una motocicleta también resultó afectada; su conductor, un hombre de 24 años, fue valorado por paramédicos de la Unidad de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil (UGIRPC) con diagnóstico de policontundido, sin que requiriera traslado de urgencia.

La lateral del Viaducto Miguel Alemán permanece cerrada en dirección al oriente mientras se realizan trabajos de oxicorte sobre la estructura colapsada.

En el sitio se presentaron la arquitecta Myriam Urzúa Venegas, titular de la SGIRPC, y Pedro Martínez Cornejo, director táctico operativo de la dependencia, para coordinar los trabajos.

También acudió personal de la Coordinación Territorial del Ministerio Público en la alcaldía Miguel Hidalgo, que inició una carpeta de investigación, así como personal del Instituto de Verificación Administrativa (INVEA), que realiza la verificación administrativa correspondiente.

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