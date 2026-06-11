Gobierno e Instituto Registral y Catastral coordinan trámites de bienes en Querétaro

Santiago de Querétaro, Querétaro, 11 de junio de 2026.- La Secretaría de Gobierno del estado y el Instituto Registral y Catastral de Querétaro (IRCQ) sostuvieron una reunión de trabajo para coordinar los trámites de bienes y reforzar la certeza jurídica de la sociedad.
El secretario de Gobierno, Eric Gudiño Torres, encabezó el encuentro con el director general del IRCQ, Rogelio Alcocer Gómez, en un acercamiento orientado a ordenar y agilizar los procesos registrales y catastrales que dan respaldo legal al patrimonio de las familias.
La coordinación apunta a un beneficio concreto para el ciudadano: trámites de bienes más ágiles y con mayor soporte documental, en una materia donde los retrasos o los errores de registro derivan en conflictos patrimoniales.
A la mesa asistieron el subsecretario de Gobierno, Carlos Hale; el director Jurídico y Consultivo, Eduardo Joel Ibarra, y el secretario Técnico, Jorge Serrano Ceballos, quienes participaron en la definición de los temas jurídicos y operativos de la colaboración.
¿Qué hace el Instituto Registral y Catastral de Querétaro?
El IRCQ concentra el Registro Público de la Propiedad y el Catastro estatal, las dos áreas que dan certeza legal sobre la propiedad y el valor de los inmuebles. El organismo mantiene convenio catastral con municipios como San Juan del Río para homologar procedimientos y compartir información.
La Secretaría de Gobierno ha tenido actividad reciente en materia notarial y de fe pública, un ámbito ligado a los trámites registrales; semanas atrás abordó las notarías en Querétaro tras una serie de movimientos en el gremio. Otros municipios del estado han avanzado en el mismo sentido, como Corregidora, que firmó un convenio para reforzar la certeza patrimonial de sus habitantes.
La mesa de trabajo deja como siguiente paso la definición de los procesos específicos que se atenderán de forma conjunta, un avance que las dependencias prevén traducir en tiempos de respuesta más cortos para quien realiza un trámite de propiedad en Querétaro.