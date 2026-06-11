Gobierno e Instituto Registral y Catastral coordinan trámites de bienes en Querétaro

El acercamiento entre la Secretaría de Gobierno y el organismo busca agilizar los servicios registrales y catastrales para los queretanos.

Funcionarios de la Secretaría de Gobierno y del Instituto Registral y Catastral durante una reunión de trabajo en Querétaro.

El secretario de Gobierno, Eric Gudiño Torres, encabezó la reunión con el director general del IRCQ, Rogelio Alcocer Gómez.

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Martín García Chavero
Por Martín García Chavero Jun 11, 2026
Martín García Chavero
Periodista

Periodista mexicano, director y editor de Rotativo de Querétaro, medio de comunicación que fundó en 1990 y que se ha consolidado como una de las principales plataformas informativas de Querétaro y la región. Con más de tres décadas de trayectoria, ha dedicado su carrera a informar con rigor, independencia y compromiso social.

Inició como reportero en diversos periódicos estatales y nacionales, entre ellos El Periódico La Prensa, AM Querétaro, NOTICIAS y El extinto Corregidor, donde cubrió temas de actualidad, política y sociedad.

Como analista político y especialista en temas de seguridad, Luis Martín García Chavero ha desarrollado una amplia experiencia en el seguimiento de la seguridad pública en el Estado y la región, abordando problemáticas de delincuencia, estrategias gubernamentales y el impacto social de la violencia. 

Su cobertura periodística y análisis contribuyen a una comprensión profunda de los desafíos que enfrenta la sociedad queretana y mexicana en materia de seguridad.

Actualmente dirige y edita Rotativo de Querétaro, medio digital que combina noticias de última hora, análisis político y cobertura de eventos locales, nacionales e internacionales. 

Bajo su liderazgo, el portal se ha consolidado como un referente informativo confiable para lectores interesados en política, seguridad, economía, cultura y sociedad.

Además de su labor editorial, Luis Martín García Chavero es un analista político reconocido por su capacidad para explicar de manera clara y objetiva los acontecimientos que impactan a México y al mundo, con especial énfasis en la seguridad y la gobernabilidad.

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Santiago de Querétaro, Querétaro, 11 de junio de 2026.- La Secretaría de Gobierno del estado y el Instituto Registral y Catastral de Querétaro (IRCQ) sostuvieron una reunión de trabajo para coordinar los trámites de bienes y reforzar la certeza jurídica de la sociedad.

El secretario de Gobierno, Eric Gudiño Torres, encabezó el encuentro con el director general del IRCQ, Rogelio Alcocer Gómez, en un acercamiento orientado a ordenar y agilizar los procesos registrales y catastrales que dan respaldo legal al patrimonio de las familias.

La coordinación apunta a un beneficio concreto para el ciudadano: trámites de bienes más ágiles y con mayor soporte documental, en una materia donde los retrasos o los errores de registro derivan en conflictos patrimoniales.

A la mesa asistieron el subsecretario de Gobierno, Carlos Hale; el director Jurídico y Consultivo, Eduardo Joel Ibarra, y el secretario Técnico, Jorge Serrano Ceballos, quienes participaron en la definición de los temas jurídicos y operativos de la colaboración.

¿Qué hace el Instituto Registral y Catastral de Querétaro?

El IRCQ concentra el Registro Público de la Propiedad y el Catastro estatal, las dos áreas que dan certeza legal sobre la propiedad y el valor de los inmuebles. El organismo mantiene convenio catastral con municipios como San Juan del Río para homologar procedimientos y compartir información.

La Secretaría de Gobierno ha tenido actividad reciente en materia notarial y de fe pública, un ámbito ligado a los trámites registrales; semanas atrás abordó las notarías en Querétaro tras una serie de movimientos en el gremio. Otros municipios del estado han avanzado en el mismo sentido, como Corregidora, que firmó un convenio para reforzar la certeza patrimonial de sus habitantes.

La mesa de trabajo deja como siguiente paso la definición de los procesos específicos que se atenderán de forma conjunta, un avance que las dependencias prevén traducir en tiempos de respuesta más cortos para quien realiza un trámite de propiedad en Querétaro.

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