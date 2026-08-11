Querétaro, 11 de agosto de 2026.- La Fiscalía General del Estado de Querétaro confirmó la apertura de carpetas de investigación derivadas de las denuncias que el presidente municipal, Luis Bernardo Felifer Macías Olvera, presentó contra grupos de comerciantes ambulantes.
El fiscal general, Víctor Antonio de Jesús Hernández, indicó que la dependencia trabaja en la integración de esas carpetas y que aún están en proceso de identificar las conductas delictivas que eventualmente pudieran acreditarse, así como el número de personas que podrían resultar involucradas.
El fiscal precisó que algunos de los eventos son recientes, lo que ha extendido los tiempos de integración. No proporcionó el número exacto de carpetas abiertas; las cinco denuncias específicas contra ambulantes habían sido referidas con anterioridad por el propio alcalde capitalino.
Al ser interrogado sobre una posible vinculación de esos grupos con personas denunciadas ante la Fiscalía General de la República por el bloqueo registrado en la autopista México-Querétaro a la altura de Santa Rosa Jáuregui hace aproximadamente un mes, Hernández indicó que cualquier pronunciamiento sobre esa investigación correspondería a la autoridad federal.
En cuanto a la indagatoria estatal, limitó su respuesta a confirmar que las carpetas existen y están en proceso de integración.
El municipio de Querétaro ha mantenido una postura sostenida de no tolerar la instalación irregular de comercio ambulante en el Centro Histórico y otras zonas de la capital.
Desde finales de 2025, el ayuntamiento también instaló mesas de diálogo con representantes sociales para definir alternativas de reubicación y permisos para los vendedores.