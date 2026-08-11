Fiscalía integra carpetas por denuncias de Felifer contra ambulantes; descarta vínculo con bloqueo en autopista México-Querétaro

El fiscal señaló que aún se identifican las conductas delictivas que pudieran acreditarse y el número de personas involucradas; los hechos son recientes

Comerciantes ambulantes en el Centro Histórico de Querétaro, objeto de las denuncias presentadas por el alcalde ante la Fiscalía General del Estado

Las cinco denuncias contra grupos de ambulantes fueron presentadas por el presidente municipal Felifer Macías Olvera; la Fiscalía confirmó la apertura de las carpetas correspondientes.

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Martín García Chavero
Por Martín García Chavero Ago 11, 2026
Martín García Chavero
Periodista

Periodista mexicano, director y editor de Rotativo de Querétaro, medio de comunicación que fundó en 1990 y que se ha consolidado como una de las principales plataformas informativas de Querétaro y la región. Con más de tres décadas de trayectoria, ha dedicado su carrera a informar con rigor, independencia y compromiso social.

Inició como reportero en diversos periódicos estatales y nacionales, entre ellos El Periódico La Prensa, AM Querétaro, NOTICIAS y El extinto Corregidor, donde cubrió temas de actualidad, política y sociedad.

Como analista político y especialista en temas de seguridad, Luis Martín García Chavero ha desarrollado una amplia experiencia en el seguimiento de la seguridad pública en el Estado y la región, abordando problemáticas de delincuencia, estrategias gubernamentales y el impacto social de la violencia. 

Su cobertura periodística y análisis contribuyen a una comprensión profunda de los desafíos que enfrenta la sociedad queretana y mexicana en materia de seguridad.

Actualmente dirige y edita Rotativo de Querétaro, medio digital que combina noticias de última hora, análisis político y cobertura de eventos locales, nacionales e internacionales. 

Bajo su liderazgo, el portal se ha consolidado como un referente informativo confiable para lectores interesados en política, seguridad, economía, cultura y sociedad.

Además de su labor editorial, Luis Martín García Chavero es un analista político reconocido por su capacidad para explicar de manera clara y objetiva los acontecimientos que impactan a México y al mundo, con especial énfasis en la seguridad y la gobernabilidad.

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Querétaro, 11 de agosto de 2026.- La Fiscalía General del Estado de Querétaro confirmó la apertura de carpetas de investigación derivadas de las denuncias que el presidente municipal, Luis Bernardo Felifer Macías Olvera, presentó contra grupos de comerciantes ambulantes.

El fiscal general, Víctor Antonio de Jesús Hernández, indicó que la dependencia trabaja en la integración de esas carpetas y que aún están en proceso de identificar las conductas delictivas que eventualmente pudieran acreditarse, así como el número de personas que podrían resultar involucradas.

El fiscal precisó que algunos de los eventos son recientes, lo que ha extendido los tiempos de integración. No proporcionó el número exacto de carpetas abiertas; las cinco denuncias específicas contra ambulantes habían sido referidas con anterioridad por el propio alcalde capitalino.

Al ser interrogado sobre una posible vinculación de esos grupos con personas denunciadas ante la Fiscalía General de la República por el bloqueo registrado en la autopista México-Querétaro a la altura de Santa Rosa Jáuregui hace aproximadamente un mes, Hernández indicó que cualquier pronunciamiento sobre esa investigación correspondería a la autoridad federal.

En cuanto a la indagatoria estatal, limitó su respuesta a confirmar que las carpetas existen y están en proceso de integración.

El municipio de Querétaro ha mantenido una postura sostenida de no tolerar la instalación irregular de comercio ambulante en el Centro Histórico y otras zonas de la capital.

Desde finales de 2025, el ayuntamiento también instaló mesas de diálogo con representantes sociales para definir alternativas de reubicación y permisos para los vendedores.

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