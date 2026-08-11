Fiscalía descarta despojo en caso Urquiza y lo define como conflicto de herencia familiar

El fiscal señaló que quien inició la carpeta y los testigos que la sustentaron son familiares directos de la persona señalada como víctima del presunto despojo.

Víctor Antonio de Jesús Hernández, fiscal general de Querétaro, durante un acto público en el estado.

El fiscal general de Querétaro, Víctor Antonio de Jesús Hernández, afirmó que el caso denunciado por integrantes de la familia Urquiza corresponde a un conflicto familiar relacionado con una herencia y no a un despojo de bienes.

Fiscalía Querétaro
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Martín García Chavero
Por Martín García Chavero Ago 11, 2026
Martín García Chavero
Periodista

Periodista mexicano, director y editor de Rotativo de Querétaro, medio de comunicación que fundó en 1990 y que se ha consolidado como una de las principales plataformas informativas de Querétaro y la región. Con más de tres décadas de trayectoria, ha dedicado su carrera a informar con rigor, independencia y compromiso social.

Inició como reportero en diversos periódicos estatales y nacionales, entre ellos El Periódico La Prensa, AM Querétaro, NOTICIAS y El extinto Corregidor, donde cubrió temas de actualidad, política y sociedad.

Como analista político y especialista en temas de seguridad, Luis Martín García Chavero ha desarrollado una amplia experiencia en el seguimiento de la seguridad pública en el Estado y la región, abordando problemáticas de delincuencia, estrategias gubernamentales y el impacto social de la violencia. 

Su cobertura periodística y análisis contribuyen a una comprensión profunda de los desafíos que enfrenta la sociedad queretana y mexicana en materia de seguridad.

Actualmente dirige y edita Rotativo de Querétaro, medio digital que combina noticias de última hora, análisis político y cobertura de eventos locales, nacionales e internacionales. 

Bajo su liderazgo, el portal se ha consolidado como un referente informativo confiable para lectores interesados en política, seguridad, economía, cultura y sociedad.

Además de su labor editorial, Luis Martín García Chavero es un analista político reconocido por su capacidad para explicar de manera clara y objetiva los acontecimientos que impactan a México y al mundo, con especial énfasis en la seguridad y la gobernabilidad.

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Querétaro, 11 de agosto de 2026.- El fiscal general del estado, Víctor Antonio de Jesús Hernández, descartó que el caso denunciado por integrantes de la familia Urquiza como un despojo de bienes con participación de un político tenga ese carácter.

A su juicio, se trata de un conflicto familiar derivado de un proceso de herencia, designación de albacea y distribución de la masa hereditaria.

"Lo que sí les puedo compartir es que es más un tema familiar", señaló el fiscal en conferencia de prensa.

Hernández precisó que quien activó la carpeta de investigación que derivó en las actuaciones de la Fiscalía es una familiar directa de la persona que hacía el señalamiento.

Añadió que los testimonios que sirvieron para integrar la carpeta también corresponden a personas con vínculo de parentesco —en el grado de tíos— con quienes están involucrados en el caso.

Con ese antecedente, el fiscal explicó que el trasfondo del asunto es "lo que básicamente es un conflicto familiar respecto de una masa hereditaria", y que en algún punto generó la designación de un albacea.

Indicó que la determinación de a quién le asiste el derecho sobre los bienes en disputa corresponde a la autoridad judicial en la instancia correspondiente, no a la instancia penal.

Hernández subrayó que la Fiscalía tiene la obligación de investigar de forma exhaustiva, agotar todas las líneas de investigación y hacer uso de las técnicas que autoriza la legislación, y que sus actuaciones han estado sujetas a control judicial.

Reconoció que "no advertimos más que una situación donde se tendrá que determinar por la autoridad judicial competente a quién le asiste el derecho".

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