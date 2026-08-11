Carriles de contraflujo en Bernardo Quintana reducen 30% el flujo Norte-Sur en su primer día

El sentido Sur-Norte sumó 30 mil 100 vehículos, un 20 por ciento más que el lunes previo, mientras el Norte-Sur bajó a 32 mil 300 con una reducción equivalente al 30 por ciento.

Vista aérea de las obras ferroviarias y los carriles de contraflujo sobre el bulevar Bernardo Quintana en Querétaro.

Las obras ferroviarias sobre Bernardo Quintana obligaron a implementar carriles de contraflujo como parte del operativo para reducir las afectaciones a la circulación.

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Martín García Chavero
Por Martín García Chavero Ago 11, 2026
Martín García Chavero
Periodista

Periodista mexicano, director y editor de Rotativo de Querétaro, medio de comunicación que fundó en 1990 y que se ha consolidado como una de las principales plataformas informativas de Querétaro y la región. Con más de tres décadas de trayectoria, ha dedicado su carrera a informar con rigor, independencia y compromiso social.

Inició como reportero en diversos periódicos estatales y nacionales, entre ellos El Periódico La Prensa, AM Querétaro, NOTICIAS y El extinto Corregidor, donde cubrió temas de actualidad, política y sociedad.

Como analista político y especialista en temas de seguridad, Luis Martín García Chavero ha desarrollado una amplia experiencia en el seguimiento de la seguridad pública en el Estado y la región, abordando problemáticas de delincuencia, estrategias gubernamentales y el impacto social de la violencia. 

Su cobertura periodística y análisis contribuyen a una comprensión profunda de los desafíos que enfrenta la sociedad queretana y mexicana en materia de seguridad.

Actualmente dirige y edita Rotativo de Querétaro, medio digital que combina noticias de última hora, análisis político y cobertura de eventos locales, nacionales e internacionales. 

Bajo su liderazgo, el portal se ha consolidado como un referente informativo confiable para lectores interesados en política, seguridad, economía, cultura y sociedad.

Además de su labor editorial, Luis Martín García Chavero es un analista político reconocido por su capacidad para explicar de manera clara y objetiva los acontecimientos que impactan a México y al mundo, con especial énfasis en la seguridad y la gobernabilidad.

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Querétaro, 11 de agosto de 2026.- El primer día hábil de operación de los carriles de contraflujo en el bulevar Bernardo Quintana arrojó una reducción del 30 por ciento en el flujo Norte-Sur: de Plaza del Parque hacia Los Arcos circularon 32 mil 300 vehículos, frente a los registrados el lunes anterior. En el sentido contrario, Sur-Norte, el volumen subió 20 por ciento y llegó a 30 mil 100 unidades.

El flujo total sobre la vialidad fue de 62 mil 400 vehículos el lunes 10 de agosto, 10 por ciento menos que en la misma jornada de la semana previa, de acuerdo con el monitoreo de la Secretaría de Movilidad del Municipio de Querétaro, coordinado con el Gobierno del Estado.

El operativo vial modificó la circulación en Bernardo Quintana; durante el lunes 10 de agosto se contabilizaron 62 mil 400 vehículos en ambos sentidos. rotativo.com.mx

La hora con mayor carga vehicular fue el tramo de las 7:00 a las 9:00 horas. En ese lapso transitaron 13 mil 200 vehículos, equivalentes al 20 por ciento del aforo total del día: 6 mil 400 en sentido Sur-Norte y 6 mil 800 en sentido Norte-Sur.

El monitoreo se realiza con 20 cámaras, drones, software de seguimiento, personal técnico y pantallas informativas que permiten observar las condiciones de circulación en tiempo real.

Vista a\u00e9rea de las obras ferroviarias y los carriles de contraflujo sobre el bulevar Bernardo Quintana en Quer\u00e9taro. Los carriles de contraflujo registraron una reducción del 30 por ciento en el flujo Norte-Sur durante su primer día hábil de operación. rotativo.com.mx

La reconfiguración vial es parte del Operativo Vial Bernardo Quintana, puesto en marcha para reducir las afectaciones derivadas de las obras federales del Tren México-Querétaro —pendiente de verificación— en una de las vialidades de mayor tránsito de la capital. Las autoridades municipales y estatales indicaron que continuarán con el monitoreo durante los próximos días para realizar ajustes operativos conforme al comportamiento del flujo.

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