Querétaro, 11 de agosto de 2026.- El primer día hábil de operación de los carriles de contraflujo en el bulevar Bernardo Quintana arrojó una reducción del 30 por ciento en el flujo Norte-Sur: de Plaza del Parque hacia Los Arcos circularon 32 mil 300 vehículos, frente a los registrados el lunes anterior. En el sentido contrario, Sur-Norte, el volumen subió 20 por ciento y llegó a 30 mil 100 unidades.
El flujo total sobre la vialidad fue de 62 mil 400 vehículos el lunes 10 de agosto, 10 por ciento menos que en la misma jornada de la semana previa, de acuerdo con el monitoreo de la Secretaría de Movilidad del Municipio de Querétaro, coordinado con el Gobierno del Estado.
El operativo vial modificó la circulación en Bernardo Quintana; durante el lunes 10 de agosto se contabilizaron 62 mil 400 vehículos en ambos sentidos. rotativo.com.mx
La hora con mayor carga vehicular fue el tramo de las 7:00 a las 9:00 horas. En ese lapso transitaron 13 mil 200 vehículos, equivalentes al 20 por ciento del aforo total del día: 6 mil 400 en sentido Sur-Norte y 6 mil 800 en sentido Norte-Sur.
El monitoreo se realiza con 20 cámaras, drones, software de seguimiento, personal técnico y pantallas informativas que permiten observar las condiciones de circulación en tiempo real.
Los carriles de contraflujo registraron una reducción del 30 por ciento en el flujo Norte-Sur durante su primer día hábil de operación. rotativo.com.mx
La reconfiguración vial es parte del Operativo Vial Bernardo Quintana, puesto en marcha para reducir las afectaciones derivadas de las obras federales del Tren México-Querétaro —pendiente de verificación— en una de las vialidades de mayor tránsito de la capital. Las autoridades municipales y estatales indicaron que continuarán con el monitoreo durante los próximos días para realizar ajustes operativos conforme al comportamiento del flujo.