San Juan del Río, 12 de agosto de 2026.- El cuerpo sin vida de una persona fue localizado flotando al interior de la presa Constitución 1857 de San Juan del Río, luego de que personal de la zona alertara a los servicios de emergencia a través de la línea 9-1-1.
Oficiales de la Policía Municipal se trasladaron de inmediato al sitio y confirmaron la presencia del cuerpo. La zona fue acordonada por elementos de Seguridad Pública y se dio aviso a la Fiscalía General del Estado de Querétaro para el inicio de las diligencias correspondientes.
La Fiscalía General del Estado, con apoyo de servicios de emergencia, realizará el rescate del cuerpo para su traslado al Servicio Médico Forense, donde se practicarán las investigaciones de ley para determinar las causas del fallecimiento.
No se descarta que la persona haya sido arrastrada por el agua, que haya caído de manera accidental al embalse o que haya sido víctima de un hecho violento. La identidad de la persona no fue dada a conocer por las autoridades.