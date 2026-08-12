Legislatura de Querétaro inscribe en letras doradas homenaje al Ejército Mexicano

La frase "Patria, Honor y Lealtad" quedó grabada en el Salón Constituyentes 1916-1917 por iniciativa de la diputada Teresita Calzada Rovirosa, aprobada el 30 de abril.

Salón de Sesiones Constituyentes 1916-1917 del Congreso de Querétaro con la inscripción en letras doradas del homenaje al Ejército Mexicano

La frase "Patria, Honor y Lealtad" fue aprobada por el pleno de la LXI Legislatura el 30 de abril y develada en sesión solemne con presencia del comandante de la Décimo Séptima Zona Militar.

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Martín García Chavero
Por Martín García Chavero Ago 12, 2026
Martín García Chavero
Periodista

Periodista mexicano, director y editor de Rotativo de Querétaro, medio de comunicación que fundó en 1990 y que se ha consolidado como una de las principales plataformas informativas de Querétaro y la región. Con más de tres décadas de trayectoria, ha dedicado su carrera a informar con rigor, independencia y compromiso social.

Inició como reportero en diversos periódicos estatales y nacionales, entre ellos El Periódico La Prensa, AM Querétaro, NOTICIAS y El extinto Corregidor, donde cubrió temas de actualidad, política y sociedad.

Como analista político y especialista en temas de seguridad, Luis Martín García Chavero ha desarrollado una amplia experiencia en el seguimiento de la seguridad pública en el Estado y la región, abordando problemáticas de delincuencia, estrategias gubernamentales y el impacto social de la violencia. 

Su cobertura periodística y análisis contribuyen a una comprensión profunda de los desafíos que enfrenta la sociedad queretana y mexicana en materia de seguridad.

Actualmente dirige y edita Rotativo de Querétaro, medio digital que combina noticias de última hora, análisis político y cobertura de eventos locales, nacionales e internacionales. 

Bajo su liderazgo, el portal se ha consolidado como un referente informativo confiable para lectores interesados en política, seguridad, economía, cultura y sociedad.

Además de su labor editorial, Luis Martín García Chavero es un analista político reconocido por su capacidad para explicar de manera clara y objetiva los acontecimientos que impactan a México y al mundo, con especial énfasis en la seguridad y la gobernabilidad.

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Querétaro, 12 de agosto de 2026.- La LXI Legislatura del Estado de Querétaro inscribió en letras doradas la frase "Ejército Mexicano: Patria, Honor y Lealtad" en el Salón de Sesiones "Constituyentes de 1916-1917", en una sesión solemne de pleno convocada para rendir homenaje a las Fuerzas Armadas por sus labores de seguridad, atención a emergencias e infraestructura.

La iniciativa fue presentada por la diputada Teresita Calzada Rovirosa y aprobada por el pleno el 30 de abril. En la ceremonia estuvo presente el general de brigada José Guillermo Lira Hernández, comandante de la Décimo Séptima Zona Militar, y el coronel José Ramón Pereira, comandante del Cuarto Regimiento Blindado.

El presidente de la Mesa Directiva, diputado Sinuhé Arturo Piedragil Ortiz, señaló que la inscripción no constituye un reconocimiento simbólico aislado, sino la representación de los valores de quienes sirven a la nación, particularmente en situaciones de emergencia y proyectos de infraestructura estratégica.

Sal\u00f3n de Sesiones Constituyentes 1916-1917 del Congreso de Quer\u00e9taro con la inscripci\u00f3n en letras doradas del homenaje al Ej\u00e9rcito Mexicano La frase "Patria, Honor y Lealtad" fue aprobada por el pleno de la LXI Legislatura el 30 de abril y develada en sesión solemne con presencia del comandante de la Décimo Séptima Zona Militar. rotativo.com.mx

Mencionó, entre otras acciones, la participación del Ejército en el proyecto ferroviario Ciudad de México-Querétaro y en la atención durante la pandemia de COVID-19 mediante el Plan DN-III-E.

Por su parte, la diputada Calzada Rovirosa subrayó que el Ejército Mexicano es, según datos de la Encuesta Nacional de Victimización y Percepción sobre Seguridad Pública 2025, la corporación mejor calificada entre las instituciones de seguridad del país.

También refirió que el Ejército apoyó a Colombia tras el sismo de magnitud 7.4 que afectó a ese país, Ecuador y Panamá el 10 de agosto, por instrucción de la Presidenta, y destacó la intervención de las Fuerzas Armadas en Querétaro durante lluvias, deslaves e incendios recientes en el estado.

Sal\u00f3n de Sesiones Constituyentes 1916-1917 del Congreso de Quer\u00e9taro con la inscripci\u00f3n en letras doradas del homenaje al Ej\u00e9rcito Mexicano La frase "Patria, Honor y Lealtad" fue aprobada por el pleno de la LXI Legislatura el 30 de abril y develada en sesión solemne con presencia del comandante de la Décimo Séptima Zona Militar. rotativo.com.mx

El general Lira Hernández agradeció el reconocimiento en nombre del personal de la Décimo Séptima Zona Militar y señaló que los principios contenidos en la frase inscrita orientan la conducta del Ejército.

Indicó que el homenaje se extiende también a generaciones previas de soldados que entregaron su esfuerzo al servicio del país.

Al término de la sesión, el diputado Piedragil Ortiz entregó un reconocimiento formal al general Lira Hernández.

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