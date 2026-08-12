Querétaro, 12 de agosto de 2026.- La LXI Legislatura del Estado de Querétaro inscribió en letras doradas la frase "Ejército Mexicano: Patria, Honor y Lealtad" en el Salón de Sesiones "Constituyentes de 1916-1917", en una sesión solemne de pleno convocada para rendir homenaje a las Fuerzas Armadas por sus labores de seguridad, atención a emergencias e infraestructura.
La iniciativa fue presentada por la diputada Teresita Calzada Rovirosa y aprobada por el pleno el 30 de abril. En la ceremonia estuvo presente el general de brigada José Guillermo Lira Hernández, comandante de la Décimo Séptima Zona Militar, y el coronel José Ramón Pereira, comandante del Cuarto Regimiento Blindado.
El presidente de la Mesa Directiva, diputado Sinuhé Arturo Piedragil Ortiz, señaló que la inscripción no constituye un reconocimiento simbólico aislado, sino la representación de los valores de quienes sirven a la nación, particularmente en situaciones de emergencia y proyectos de infraestructura estratégica.
La frase "Patria, Honor y Lealtad" fue aprobada por el pleno de la LXI Legislatura el 30 de abril y develada en sesión solemne con presencia del comandante de la Décimo Séptima Zona Militar. rotativo.com.mx
Mencionó, entre otras acciones, la participación del Ejército en el proyecto ferroviario Ciudad de México-Querétaro y en la atención durante la pandemia de COVID-19 mediante el Plan DN-III-E.
Por su parte, la diputada Calzada Rovirosa subrayó que el Ejército Mexicano es, según datos de la Encuesta Nacional de Victimización y Percepción sobre Seguridad Pública 2025, la corporación mejor calificada entre las instituciones de seguridad del país.
También refirió que el Ejército apoyó a Colombia tras el sismo de magnitud 7.4 que afectó a ese país, Ecuador y Panamá el 10 de agosto, por instrucción de la Presidenta, y destacó la intervención de las Fuerzas Armadas en Querétaro durante lluvias, deslaves e incendios recientes en el estado.
La frase "Patria, Honor y Lealtad" fue aprobada por el pleno de la LXI Legislatura el 30 de abril y develada en sesión solemne con presencia del comandante de la Décimo Séptima Zona Militar. rotativo.com.mx
El general Lira Hernández agradeció el reconocimiento en nombre del personal de la Décimo Séptima Zona Militar y señaló que los principios contenidos en la frase inscrita orientan la conducta del Ejército.
Indicó que el homenaje se extiende también a generaciones previas de soldados que entregaron su esfuerzo al servicio del país.
Al término de la sesión, el diputado Piedragil Ortiz entregó un reconocimiento formal al general Lira Hernández.