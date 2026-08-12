Jalpan de Serra, 12 de agosto de 2026.- Con un avance cercano al 40 por ciento, avanza la construcción del puente peatonal ubicado en la calle Ribera del Río, sobre el río Jalpan, en el municipio de Jalpan de Serra. La obra representa una inversión superior a los cuatro millones de pesos.
La estructura tendrá 33 metros de longitud y contará con rampas de acceso universal, escaleras y alumbrado público. Los trabajos tienen fecha estimada de conclusión a finales de septiembre.
La coordinadora general de la Comisión Estatal de Infraestructura (CEI), Sonia Carrillo Rosillo, supervisó los trabajos en compañía del presidente municipal, Rubén Hernández.