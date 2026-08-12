SEDEA entrega 13 mil 900 kilos de suplemento a 71 apicultores de Querétaro

El suministro busca mantener activas las colonias durante períodos de lluvia y frío, cuando el acceso natural al alimento se reduce.

Apicultores de Querétaro reciben suplemento alimenticio de la SEDEA para sostener producción de miel en 2026

La SEDEA entregó insumos a 71 productores para mantener activas las colmenas durante períodos de lluvia y frío en Querétaro.

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Martín García Chavero
Por Martín García Chavero Ago 12, 2026
Martín García Chavero
Periodista

Periodista mexicano, director y editor de Rotativo de Querétaro, medio de comunicación que fundó en 1990 y que se ha consolidado como una de las principales plataformas informativas de Querétaro y la región. Con más de tres décadas de trayectoria, ha dedicado su carrera a informar con rigor, independencia y compromiso social.

Inició como reportero en diversos periódicos estatales y nacionales, entre ellos El Periódico La Prensa, AM Querétaro, NOTICIAS y El extinto Corregidor, donde cubrió temas de actualidad, política y sociedad.

Como analista político y especialista en temas de seguridad, Luis Martín García Chavero ha desarrollado una amplia experiencia en el seguimiento de la seguridad pública en el Estado y la región, abordando problemáticas de delincuencia, estrategias gubernamentales y el impacto social de la violencia. 

Su cobertura periodística y análisis contribuyen a una comprensión profunda de los desafíos que enfrenta la sociedad queretana y mexicana en materia de seguridad.

Actualmente dirige y edita Rotativo de Querétaro, medio digital que combina noticias de última hora, análisis político y cobertura de eventos locales, nacionales e internacionales. 

Bajo su liderazgo, el portal se ha consolidado como un referente informativo confiable para lectores interesados en política, seguridad, economía, cultura y sociedad.

Además de su labor editorial, Luis Martín García Chavero es un analista político reconocido por su capacidad para explicar de manera clara y objetiva los acontecimientos que impactan a México y al mundo, con especial énfasis en la seguridad y la gobernabilidad.

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Querétaro, 12 de agosto de 2026.- La Secretaría de Desarrollo Agropecuario (SEDEA) entregó 13 mil 900 kilos de suplemento alimenticio a 71 apicultores del estado, con el propósito de sostener la producción de miel y sus derivados durante los períodos de lluvia y frío, cuando el acceso natural al alimento para las colonias se reduce.

De acuerdo con el secretario Rosendo Anaya Aguilar, el insumo permitirá a los productores mantener activas sus colmenas en condiciones adversas y adaptar las prácticas de fumigación y siembra de flores para favorecer la supervivencia de las abejas.

En Querétaro, cada colmena produce aproximadamente ocho kilos de miel al año.

Anaya Aguilar señaló que la apicultura aporta beneficios tanto en la producción de alimentos como en la polinización, por lo que la dependencia la considera una prioridad dentro de su programa de apoyos al campo.

sedea gobierno productores

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