Querétaro, 12 de agosto de 2026.- La Secretaría de Desarrollo Agropecuario (SEDEA) entregó 13 mil 900 kilos de suplemento alimenticio a 71 apicultores del estado, con el propósito de sostener la producción de miel y sus derivados durante los períodos de lluvia y frío, cuando el acceso natural al alimento para las colonias se reduce.
De acuerdo con el secretario Rosendo Anaya Aguilar, el insumo permitirá a los productores mantener activas sus colmenas en condiciones adversas y adaptar las prácticas de fumigación y siembra de flores para favorecer la supervivencia de las abejas.
En Querétaro, cada colmena produce aproximadamente ocho kilos de miel al año.
Anaya Aguilar señaló que la apicultura aporta beneficios tanto en la producción de alimentos como en la polinización, por lo que la dependencia la considera una prioridad dentro de su programa de apoyos al campo.