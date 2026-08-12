El Centro Histórico de Querétaro se convierte en el primer DTI de México bajo metodología iberoamericana

La Red Iberoamericana de Destinos Turísticos Inteligentes otorgó la distinción tras evaluar gobernanza, innovación, tecnología, sostenibilidad y accesibilidad del destino.

Representantes de las secretarías de Turismo estatal y municipal de Querétaro sostienen el diploma de la Distinción de Destino Turístico Inteligente otorgado por la Red

El proceso de evaluación abarcó 153 indicadores en cinco pilares del modelo DTI y fue auditado por especialistas de la Red Iberoamericana de Destinos Turísticos

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Martín García Chavero
Por Martín García Chavero Ago 12, 2026
Martín García Chavero
Periodista

Periodista mexicano, director y editor de Rotativo de Querétaro, medio de comunicación que fundó en 1990 y que se ha consolidado como una de las principales plataformas informativas de Querétaro y la región. Con más de tres décadas de trayectoria, ha dedicado su carrera a informar con rigor, independencia y compromiso social.

Inició como reportero en diversos periódicos estatales y nacionales, entre ellos El Periódico La Prensa, AM Querétaro, NOTICIAS y El extinto Corregidor, donde cubrió temas de actualidad, política y sociedad.

Como analista político y especialista en temas de seguridad, Luis Martín García Chavero ha desarrollado una amplia experiencia en el seguimiento de la seguridad pública en el Estado y la región, abordando problemáticas de delincuencia, estrategias gubernamentales y el impacto social de la violencia. 

Su cobertura periodística y análisis contribuyen a una comprensión profunda de los desafíos que enfrenta la sociedad queretana y mexicana en materia de seguridad.

Actualmente dirige y edita Rotativo de Querétaro, medio digital que combina noticias de última hora, análisis político y cobertura de eventos locales, nacionales e internacionales. 

Bajo su liderazgo, el portal se ha consolidado como un referente informativo confiable para lectores interesados en política, seguridad, economía, cultura y sociedad.

Además de su labor editorial, Luis Martín García Chavero es un analista político reconocido por su capacidad para explicar de manera clara y objetiva los acontecimientos que impactan a México y al mundo, con especial énfasis en la seguridad y la gobernabilidad.

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Querétaro, 12 de agosto de 2026.- El Centro Histórico de Querétaro recibió la Distinción de Destino Turístico Inteligente (DTI) otorgada por la Red Iberoamericana de Destinos Turísticos Inteligentes, convirtiéndose en el primer destino mexicano en alcanzar este reconocimiento internacional bajo esa metodología, informó la Secretaría de Turismo del Municipio de Querétaro.

La distinción fue el resultado de una auditoría técnica que evaluó 153 indicadores distribuidos en cinco pilares: gobernanza, innovación, tecnología, sostenibilidad y accesibilidad. El proceso arrancó en 2025 con un diagnóstico integral y la integración de una Mesa Técnica Interinstitucional que coordinó la participación de las secretarías de Turismo estatal y municipal con la academia, organismos empresariales y prestadores de servicios turísticos.

Representantes de las secretar\u00edas de Turismo estatal y municipal de Quer\u00e9taro sostienen el diploma de la Distinci\u00f3n de Destino Tur\u00edstico Inteligente otorgado por la Red Querétaro se convirtió en el primer destino mexicano en obtener la Distinción DTI bajo la metodología de la Red Iberoamericana, distinción que tiene vigencia condicionada al avance continuo en los indicadores del modelo. rotativo.com.mx

"Este logro no es producto de un esfuerzo aislado, sino de un proceso que se ha construido a partir de la colaboración y la suma de capacidades entre los diferentes órdenes de gobierno, la academia, la iniciativa privada y quienes diariamente forman parte de la actividad turística de la ciudad", señaló la secretaria de Turismo del Municipio de Querétaro, Mariana Ortiz Cabrera, durante la ceremonia de entrega.

Ortiz Cabrera atribuyó al presidente municipal Felifer Macías el impulso a la estrategia turística como eje económico del municipio. Destacó también el trabajo coordinado con la Secretaría de Turismo del Poder Ejecutivo del Estado, encabezada por Adriana Vega Vázquez Mellado.

Representantes de las secretar\u00edas de Turismo estatal y municipal de Quer\u00e9taro sostienen el diploma de la Distinci\u00f3n de Destino Tur\u00edstico Inteligente otorgado por la Red Federico de Arteaga, presidente de la Red Iberoamericana, entregó la distinción e indicó que el reconocimiento implica el compromiso de continuar avanzando bajo los cinco pilares del modelo. rotativo.com.mx

Federico Arteaga, presidente de la Red Iberoamericana, subrayó el compromiso que la distinción implica para Querétaro: continuar avanzando bajo los cinco pilares del modelo DTI. La secretaria estatal Vega Vázquez Mellado resaltó que el reconocimiento fortalece la competitividad del destino a escala nacional e internacional.

La Distinción DTI no certifica únicamente el cumplimiento de indicadores: establece una agenda de trabajo con participación de los sectores público, privado, académico y social orientada a una gestión turística basada en datos, colaboración y atención tanto a visitantes como a residentes. El reconocimiento tiene vigencia condicionada a la demostración de avance en los indicadores que integran el modelo, de acuerdo con el texto del diploma.

Representantes de las secretar\u00edas de Turismo estatal y municipal de Quer\u00e9taro sostienen el diploma de la Distinci\u00f3n de Destino Tur\u00edstico Inteligente otorgado por la Red La distinción reconoce el cumplimiento de indicadores de gobernanza, innovación, tecnología, sostenibilidad y accesibilidad en el Centro Histórico de Querétaro. rotativo.com.mx

El logro se suma a una racha de posicionamientos internacionales del destino: en enero de 2026, Querétaro fue incluido por The New York Times en su lista de las 52 mejores ciudades del mundo para visitar, y ese mismo mes sus representantes firmaron acuerdos de cooperación turística en la Feria Internacional de Turismo FITUR. En abril, la Secretaría de Turismo estatal suscribió un convenio con CONEXSTUR para insertar la oferta queretana en canales de comercialización presentes en más de 120 países.

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