Querétaro, 12 de agosto de 2026.- Un hombre resultó con una contusión en la pierna tras un accidente de tránsito en el que se vio involucrada una motocicleta, ocurrido en el cruce de la avenida Pasteur, en la capital queretana.
Motocicleta dañada tras el accidente vial registrado en Pasteur, Querétaro; al fondo, ambulancia de la Cruz Roja Mexicana rotativo.com.mx
De acuerdo con la Cruz Roja Mexicana Querétaro, paramédicos de la corporación acudieron al lugar y brindaron atención prehospitalaria al motociclista, quien no presentó datos de alarma y no requirió traslado a un hospital.
La corporación no detalló en su reporte la causa del percance ni si otro vehículo estuvo involucrado en el hecho.