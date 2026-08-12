Detienen a hombre con arma de fuego sin licencia en Ezequiel Montes

El presunto responsable fue puesto a disposición de la autoridad federal, que determinará su situación jurídica.

Composición gráfica sobre la detención en Ezequiel Montes: hombre detenido junto a oficial de la POES en retrato circular, y revólver con cartuchos asegurados como imagen principal, junto a insignia de la Policía Estatal de Querétaro.

El hombre detenido en Ezequiel Montes fue puesto a disposición de la autoridad federal; entre lo asegurado, la POES documentó un revólver con cartuchos útiles.

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Martín García Chavero
Por Martín García Chavero Ago 12, 2026
Martín García Chavero
Periodista

Periodista mexicano, director y editor de Rotativo de Querétaro, medio de comunicación que fundó en 1990 y que se ha consolidado como una de las principales plataformas informativas de Querétaro y la región. Con más de tres décadas de trayectoria, ha dedicado su carrera a informar con rigor, independencia y compromiso social.

Inició como reportero en diversos periódicos estatales y nacionales, entre ellos El Periódico La Prensa, AM Querétaro, NOTICIAS y El extinto Corregidor, donde cubrió temas de actualidad, política y sociedad.

Como analista político y especialista en temas de seguridad, Luis Martín García Chavero ha desarrollado una amplia experiencia en el seguimiento de la seguridad pública en el Estado y la región, abordando problemáticas de delincuencia, estrategias gubernamentales y el impacto social de la violencia. 

Su cobertura periodística y análisis contribuyen a una comprensión profunda de los desafíos que enfrenta la sociedad queretana y mexicana en materia de seguridad.

Actualmente dirige y edita Rotativo de Querétaro, medio digital que combina noticias de última hora, análisis político y cobertura de eventos locales, nacionales e internacionales. 

Bajo su liderazgo, el portal se ha consolidado como un referente informativo confiable para lectores interesados en política, seguridad, economía, cultura y sociedad.

Además de su labor editorial, Luis Martín García Chavero es un analista político reconocido por su capacidad para explicar de manera clara y objetiva los acontecimientos que impactan a México y al mundo, con especial énfasis en la seguridad y la gobernabilidad.

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Ezequiel Montes, 12 de agosto de 2026.- Un hombre fue detenido en el municipio de Ezequiel Montes por portar un arma de fuego sin la licencia correspondiente, como parte del Operativo Calle Segura que despliega la Policía Estatal de Querétaro (POES).

Según la corporación, el operativo busca inhibir riesgos para la ciudadanía. El boletín no detalla la fecha exacta de la detención ni las circunstancias en que fue localizada el arma.

El detenido fue puesto a disposición de la autoridad federal, que deberá determinar su situación jurídica. La POES no precisó ante qué instancia federal específica quedó a disposición.

De acuerdo con imágenes distribuidas por la corporación, en el operativo fue asegurado un revólver junto con cartuchos útiles.

seguridad sucesos criminalidad poes

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