Ezequiel Montes, 12 de agosto de 2026.- Un hombre fue detenido en el municipio de Ezequiel Montes por portar un arma de fuego sin la licencia correspondiente, como parte del Operativo Calle Segura que despliega la Policía Estatal de Querétaro (POES).
Según la corporación, el operativo busca inhibir riesgos para la ciudadanía. El boletín no detalla la fecha exacta de la detención ni las circunstancias en que fue localizada el arma.
El detenido fue puesto a disposición de la autoridad federal, que deberá determinar su situación jurídica. La POES no precisó ante qué instancia federal específica quedó a disposición.
De acuerdo con imágenes distribuidas por la corporación, en el operativo fue asegurado un revólver junto con cartuchos útiles.