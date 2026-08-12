FGR logra vinculación a proceso de Ángel Aguirre por caso Ayotzinapa

El juez de control ordenó prisión preventiva oficiosa contra el exmandatario y fijó cuatro meses para la investigación complementaria por desaparición forzada.

Fotografía oficial de la FGR de Ángel Aguirre Rivero, exgobernador de Guerrero, difundida como "Ángel N", tras ser vinculado a proceso por el caso Ayotzinapa.

Ángel Aguirre Rivero, exgobernador de Guerrero, fue vinculado a proceso por su probable participación en la desaparición forzada de los 43 normalistas de Ayotzinapa.

FGR
Getting your Trinity Audio player ready...
Mariana Torres García
Por Mariana Torres García Ago 12, 2026
Mariana Torres García

Joven periodista mexicana de 25 años que trabaja como reportera freelance para medios nacionales, cubriendo una amplia variedad de temas de actualidad. Su enfoque combina un estilo cercano y humano con la capacidad de analizar y explicar la información de manera clara y directa para el público digital.
Con una sonrisa cálida y una presencia profesional frente a la cámara, Mariana ha logrado conectar con las audiencias, entregando reportajes que van desde sucesos sociales y culturales hasta temas de interés general y actualidad nacional.

Cobertura y Enfoque
- Noticias nacionales: política, sociedad, cultura y sucesos relevantes.
- Reportajes humanos y de interés social con perspectiva empática.
- Cobertura en vivo para plataformas digitales y redes sociales.
Experiencia
- Freelance (2023 – Presente): Reportera independiente para diversos portales y medios nacionales,
abordando temas de actualidad y reportajes de campo.
- Canal 12 Noticias (2021 – 2023): Reportera y creadora de contenido digital, especializada en
coberturas en vivo.
- ONG Comunicación Social (2019 – 2021): Becaria en proyectos de comunicación y periodismo
responsable.

See Full Bio

Ciudad de México, 12 de agosto de 2026.- Un juez de control vinculó a proceso al exgobernador de Guerrero, Ángel Aguirre Rivero, por su probable participación en el delito de desaparición forzada de personas, bajo la hipótesis de que el entonces mandatario estatal ocultó información relevante para la investigación de la desaparición de los 43 estudiantes de la Normal Rural Raúl Isidro Burgos, de Ayotzinapa, informó la Fiscalía General de la República (FGR).

Tras una audiencia inicial que se prolongó casi 14 horas, el juzgador consideró que los datos de prueba presentados por el agente del Ministerio Público de la Unidad Especial de Investigación y Litigación para el Caso Ayotzinapa eran suficientes para dictar el auto de vinculación. La defensa del imputado buscó descartar su participación argumentando que Aguirre Rivero no se encontraba en Guerrero al momento de los hechos; la autoridad judicial no dio por acreditado ese argumento.

El juez ratificó la prisión preventiva oficiosa contra el exmandatario, quien permanecerá recluido en el Centro Federal de Readaptación Social número 1, "El Altiplano", y fijó un plazo de cuatro meses para la investigación complementaria.

Según la FGR, los datos de prueba acreditan la probable participación de Aguirre Rivero en el ocultamiento de videograbaciones que habrían registrado los hechos ocurridos en septiembre de 2014 en Iguala, Guerrero. La dependencia federal sostiene que la instrucción para ese ocultamiento fue girada de forma directa por el entonces gobernador, con participación de servidores públicos estatales de primer nivel.

Aguirre Rivero, quien gobernó Guerrero entre 2011 y 2014, fue detenido el 6 de agosto en el Estado de México, de acuerdo con reportes de medios nacionales. Actualmente se encuentra recluido en el penal del Altiplano.

A la persona mencionada se le presume inocente mientras no exista sentencia condenatoria emitida por la autoridad judicial competente.

Incidencia: no se localizaron antecedentes propios de Rotativo con vínculo directo al actor (Ángel Aguirre) o al hecho específico (su detención y vinculación a proceso); los antecedentes disponibles en el sitio sobre Ayotzinapa son genéricos y de años anteriores, por lo que no cumplen el criterio de pertinencia y se omite el enlace interno en esta entrega.

seguridad sucesos criminalidad cdmx

Reciente

Festival de Hongos Comestibles en Teolocholco, Tlaxcala, agosto de 2026
México

Teolocholco celebra su 3er Festival de Hongos Comestibles con propuesta de patrimonio gastronómico

El encuentro suma conservación del bosque, gastronomía indígena y un cabildo abierto para declarar el merengue con pulque como Patrimonio Gastronómico Municipal.

Arte editorial sobre el Congreso Mundial de Turismo Deportivo 2026, primera sede latinoamericana del evento de ONU Turismo
México

México albergará por primera vez en América el Congreso Mundial de Turismo Deportivo de ONU Turismo

El 4° World Sports Tourism Congress se celebrará del 7 al 9 de septiembre en el Autódromo Hermanos Rodríguez; el turismo deportivo genera más de 65 mil millones de pesos en el país.

Malu Trevejo en presentación con micrófono, lanzamiento de "No Se Olvida"
Espectáculos

Malu Trevejo lanza "No Se Olvida", sencillo de urbano electrónico con ritmos tropicales

Con más de 40 millones de seguidores en redes, la artista apuesta por una fusión de sonidos caribeños y producción electrónica que sigue a su versión de "La Vida Es Un Carnaval".

El diputado Edgar Inzunza Ballesteros, presidente de la Comisión de Juventud y Deporte del Congreso de Querétaro, plantea llevar la política deportiva a comunidades y municipios del estado.
Legislatura

Diputado Inzunza: la política de juventud y deporte debe llegar a las comunidades

El presidente de la Comisión de Juventud y Deporte del Congreso local plantea articular deporte, educación, empleo y prevención en todos los municipios del estado.