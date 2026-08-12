Ciudad de México, 12 de agosto de 2026.- Un juez de control vinculó a proceso al exgobernador de Guerrero, Ángel Aguirre Rivero, por su probable participación en el delito de desaparición forzada de personas, bajo la hipótesis de que el entonces mandatario estatal ocultó información relevante para la investigación de la desaparición de los 43 estudiantes de la Normal Rural Raúl Isidro Burgos, de Ayotzinapa, informó la Fiscalía General de la República (FGR).

Tras una audiencia inicial que se prolongó casi 14 horas, el juzgador consideró que los datos de prueba presentados por el agente del Ministerio Público de la Unidad Especial de Investigación y Litigación para el Caso Ayotzinapa eran suficientes para dictar el auto de vinculación. La defensa del imputado buscó descartar su participación argumentando que Aguirre Rivero no se encontraba en Guerrero al momento de los hechos; la autoridad judicial no dio por acreditado ese argumento.

El juez ratificó la prisión preventiva oficiosa contra el exmandatario, quien permanecerá recluido en el Centro Federal de Readaptación Social número 1, "El Altiplano", y fijó un plazo de cuatro meses para la investigación complementaria.

Según la FGR, los datos de prueba acreditan la probable participación de Aguirre Rivero en el ocultamiento de videograbaciones que habrían registrado los hechos ocurridos en septiembre de 2014 en Iguala, Guerrero. La dependencia federal sostiene que la instrucción para ese ocultamiento fue girada de forma directa por el entonces gobernador, con participación de servidores públicos estatales de primer nivel.

Aguirre Rivero, quien gobernó Guerrero entre 2011 y 2014, fue detenido el 6 de agosto en el Estado de México, de acuerdo con reportes de medios nacionales. Actualmente se encuentra recluido en el penal del Altiplano.

A la persona mencionada se le presume inocente mientras no exista sentencia condenatoria emitida por la autoridad judicial competente.

Incidencia: no se localizaron antecedentes propios de Rotativo con vínculo directo al actor (Ángel Aguirre) o al hecho específico (su detención y vinculación a proceso); los antecedentes disponibles en el sitio sobre Ayotzinapa son genéricos y de años anteriores, por lo que no cumplen el criterio de pertinencia y se omite el enlace interno en esta entrega.