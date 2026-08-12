Querétaro, 12 de agosto de 2026.- Una oficina móvil que recorrerá el estado para acercar servicios y atención ciudadana directamente a las colonias puso en marcha el diputado de Movimiento Ciudadano, Paul Ospital Carrera.
La unidad, denominada "El Ospitalario", quedó presentada con el argumento de que un representante popular debe estar donde están las personas, no esperar a que la gente vaya a buscarlo.
Ospital señaló que la iniciativa busca cambiar la forma de hacer política: salir de las oficinas, recorrer Querétaro y escuchar de manera directa las necesidades de las familias, y no únicamente durante los periodos electorales.
"El Ospitalario" llevará a las colonias audiencias ciudadanas, atención psicológica, consultas médicas gratuitas, ludoteca y cine infantil, activaciones para adultos mayores, canasta básica a bajo costo, cortes de cabello, exámenes de la vista y servicios para mascotas.
El arranque contó con la presencia de Jorge Álvarez Máynez, coordinador nacional de Movimiento Ciudadano, quien subrayó la importancia de mantener una política cercana y presente en las comunidades.
Tras el corte del listón y el banderazo simbólico, ambos realizaron un recorrido por el interior de la unidad.