Paul Ospital lanza oficina móvil que llevará servicios a colonias de Querétaro

La unidad recorrerá el estado ofreciendo consultas médicas, atención psicológica, ludoteca y canasta básica a bajo costo, entre otros servicios gratuitos.

Paul Ospital y acompañantes frente al autobús naranja "El Ospitalario" de Movimiento Ciudadano en Querétaro

Paul Ospital presentó "El Ospitalario" con la presencia de Jorge Álvarez Máynez, coordinador nacional de MC.

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Martín García Chavero
Por Martín García Chavero Ago 12, 2026
Martín García Chavero
Periodista

Periodista mexicano, director y editor de Rotativo de Querétaro, medio de comunicación que fundó en 1990 y que se ha consolidado como una de las principales plataformas informativas de Querétaro y la región. Con más de tres décadas de trayectoria, ha dedicado su carrera a informar con rigor, independencia y compromiso social.

Inició como reportero en diversos periódicos estatales y nacionales, entre ellos El Periódico La Prensa, AM Querétaro, NOTICIAS y El extinto Corregidor, donde cubrió temas de actualidad, política y sociedad.

Como analista político y especialista en temas de seguridad, Luis Martín García Chavero ha desarrollado una amplia experiencia en el seguimiento de la seguridad pública en el Estado y la región, abordando problemáticas de delincuencia, estrategias gubernamentales y el impacto social de la violencia. 

Su cobertura periodística y análisis contribuyen a una comprensión profunda de los desafíos que enfrenta la sociedad queretana y mexicana en materia de seguridad.

Actualmente dirige y edita Rotativo de Querétaro, medio digital que combina noticias de última hora, análisis político y cobertura de eventos locales, nacionales e internacionales. 

Bajo su liderazgo, el portal se ha consolidado como un referente informativo confiable para lectores interesados en política, seguridad, economía, cultura y sociedad.

Además de su labor editorial, Luis Martín García Chavero es un analista político reconocido por su capacidad para explicar de manera clara y objetiva los acontecimientos que impactan a México y al mundo, con especial énfasis en la seguridad y la gobernabilidad.

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Querétaro, 12 de agosto de 2026.- Una oficina móvil que recorrerá el estado para acercar servicios y atención ciudadana directamente a las colonias puso en marcha el diputado de Movimiento Ciudadano, Paul Ospital Carrera.

La unidad, denominada "El Ospitalario", quedó presentada con el argumento de que un representante popular debe estar donde están las personas, no esperar a que la gente vaya a buscarlo.

Ospital señaló que la iniciativa busca cambiar la forma de hacer política: salir de las oficinas, recorrer Querétaro y escuchar de manera directa las necesidades de las familias, y no únicamente durante los periodos electorales.

"El Ospitalario" llevará a las colonias audiencias ciudadanas, atención psicológica, consultas médicas gratuitas, ludoteca y cine infantil, activaciones para adultos mayores, canasta básica a bajo costo, cortes de cabello, exámenes de la vista y servicios para mascotas.

El arranque contó con la presencia de Jorge Álvarez Máynez, coordinador nacional de Movimiento Ciudadano, quien subrayó la importancia de mantener una política cercana y presente en las comunidades.

Tras el corte del listón y el banderazo simbólico, ambos realizaron un recorrido por el interior de la unidad.

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