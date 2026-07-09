Querétaro, 9 de julio de 2026.- El norte de Querétaro y las zonas norte y este de Hidalgo registrarán lluvias puntuales muy fuertes, de 50 a 75 milímetros, durante la jornada de este 9 de julio, con descargas eléctricas y posible caída de granizo, de acuerdo con el pronóstico del Servicio Meteorológico Nacional (SMN) de la Comisión Nacional del Agua (Conagua).
El organismo advirtió que las precipitaciones podrían generar deslaves, incremento en los niveles de ríos y arroyos, así como desbordamientos e inundaciones en zonas bajas, por lo que exhortó a la población a atender sus avisos y seguir las recomendaciones de Protección Civil.
El rango eleva la intensidad respecto de los chubascos con granizo de 25 a 50 milímetros pronosticados a inicios de semana para la entidad, en un periodo de precipitaciones constantes que ya motivó una alerta federal por la saturación del suelo en el centro del país.
¿Dónde caerán las lluvias muy fuertes además de Querétaro?
El mismo rango de 50 a 75 milímetros alcanzará zonas de Sonora, Sinaloa, Chihuahua, Durango, San Luis Potosí, Tamaulipas, Guanajuato, Puebla, Oaxaca y Chiapas, mientras que las lluvias más intensas del día, de 75 a 150 milímetros, se concentrarán en el noreste de Jalisco, el norte y sur de Veracruz y el oeste de Tabasco.
En Querétaro e Hidalgo, el viento soplará con rachas de 30 a 50 kilómetros por hora, velocidad que puede derribar árboles y anuncios publicitarios, según el aviso.
La inestabilidad obedece a circulaciones ciclónicas y vaguadas en niveles medios y altos de la atmósfera, canales de baja presión sobre el noroeste y norte del país, el ingreso de aire húmedo y el desplazamiento de las ondas tropicales 16 y 17 frente a las costas del Pacífico mexicano.
Calor de 30 a 35 grados pese a la lluvia
En contraste con las tormentas, el termómetro alcanzará entre 30 y 35 grados en el norte de Querétaro y en el norte y este de Hidalgo, franja térmica que comparten zonas de Zacatecas, Guanajuato y Morelos.
La onda de calor continuará en Baja California Sur, Sonora y Sinaloa, y comenzará en la costa de Michoacán y el sur de Oaxaca, mientras el noreste de Baja California y el noroeste de Sonora superarán los 45 grados.
Ante las altas temperaturas, la autoridad recomendó mantenerse hidratado, vestir ropa de manga larga y de colores claros, evitar la exposición prolongada al sol y brindar especial atención a la niñez, personas adultas mayores, enfermos crónicos y grupos vulnerables.