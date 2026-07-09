Lluvias muy fuertes y granizo golpearán el norte de Querétaro e Hidalgo

El pronóstico incluye descargas eléctricas, posible caída de granizo y rachas de viento de 30 a 50 kilómetros por hora en la entidad.

Sistemas de tormenta cubren el occidente, oriente y sureste de México en imagen satelital

Sistemas de tormenta se concentran sobre el occidente, el oriente y el sureste del país, regiones donde el SMN prevé las lluvias más intensas de la jornada.

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Martín García Chavero
Por Martín García Chavero Jul 09, 2026
Martín García Chavero
Periodista

Periodista mexicano, director y editor de Rotativo de Querétaro, medio de comunicación que fundó en 1990 y que se ha consolidado como una de las principales plataformas informativas de Querétaro y la región. Con más de tres décadas de trayectoria, ha dedicado su carrera a informar con rigor, independencia y compromiso social.

Inició como reportero en diversos periódicos estatales y nacionales, entre ellos El Periódico La Prensa, AM Querétaro, NOTICIAS y El extinto Corregidor, donde cubrió temas de actualidad, política y sociedad.

Como analista político y especialista en temas de seguridad, Luis Martín García Chavero ha desarrollado una amplia experiencia en el seguimiento de la seguridad pública en el Estado y la región, abordando problemáticas de delincuencia, estrategias gubernamentales y el impacto social de la violencia. 

Su cobertura periodística y análisis contribuyen a una comprensión profunda de los desafíos que enfrenta la sociedad queretana y mexicana en materia de seguridad.

Actualmente dirige y edita Rotativo de Querétaro, medio digital que combina noticias de última hora, análisis político y cobertura de eventos locales, nacionales e internacionales. 

Bajo su liderazgo, el portal se ha consolidado como un referente informativo confiable para lectores interesados en política, seguridad, economía, cultura y sociedad.

Además de su labor editorial, Luis Martín García Chavero es un analista político reconocido por su capacidad para explicar de manera clara y objetiva los acontecimientos que impactan a México y al mundo, con especial énfasis en la seguridad y la gobernabilidad.

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Querétaro, 9 de julio de 2026.- El norte de Querétaro y las zonas norte y este de Hidalgo registrarán lluvias puntuales muy fuertes, de 50 a 75 milímetros, durante la jornada de este 9 de julio, con descargas eléctricas y posible caída de granizo, de acuerdo con el pronóstico del Servicio Meteorológico Nacional (SMN) de la Comisión Nacional del Agua (Conagua).

El organismo advirtió que las precipitaciones podrían generar deslaves, incremento en los niveles de ríos y arroyos, así como desbordamientos e inundaciones en zonas bajas, por lo que exhortó a la población a atender sus avisos y seguir las recomendaciones de Protección Civil.

El rango eleva la intensidad respecto de los chubascos con granizo de 25 a 50 milímetros pronosticados a inicios de semana para la entidad, en un periodo de precipitaciones constantes que ya motivó una alerta federal por la saturación del suelo en el centro del país.

¿Dónde caerán las lluvias muy fuertes además de Querétaro?

El mismo rango de 50 a 75 milímetros alcanzará zonas de Sonora, Sinaloa, Chihuahua, Durango, San Luis Potosí, Tamaulipas, Guanajuato, Puebla, Oaxaca y Chiapas, mientras que las lluvias más intensas del día, de 75 a 150 milímetros, se concentrarán en el noreste de Jalisco, el norte y sur de Veracruz y el oeste de Tabasco.

En Querétaro e Hidalgo, el viento soplará con rachas de 30 a 50 kilómetros por hora, velocidad que puede derribar árboles y anuncios publicitarios, según el aviso.

La inestabilidad obedece a circulaciones ciclónicas y vaguadas en niveles medios y altos de la atmósfera, canales de baja presión sobre el noroeste y norte del país, el ingreso de aire húmedo y el desplazamiento de las ondas tropicales 16 y 17 frente a las costas del Pacífico mexicano.

Calor de 30 a 35 grados pese a la lluvia

En contraste con las tormentas, el termómetro alcanzará entre 30 y 35 grados en el norte de Querétaro y en el norte y este de Hidalgo, franja térmica que comparten zonas de Zacatecas, Guanajuato y Morelos.

La onda de calor continuará en Baja California Sur, Sonora y Sinaloa, y comenzará en la costa de Michoacán y el sur de Oaxaca, mientras el noreste de Baja California y el noroeste de Sonora superarán los 45 grados.

Ante las altas temperaturas, la autoridad recomendó mantenerse hidratado, vestir ropa de manga larga y de colores claros, evitar la exposición prolongada al sol y brindar especial atención a la niñez, personas adultas mayores, enfermos crónicos y grupos vulnerables.

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