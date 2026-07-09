Xochitepec, Morelos, de julio de 2026.- Una jueza de control dictó la medida cautelar de prisión preventiva justificada contra Víctor Rodríguez Padilla, exdirector general de Petróleos Mexicanos (Pemex), imputado por los presuntos delitos de violencia familiar y violencia vicaria en agravio de su esposa, María Felicia Jiménez Lavié, y de una menor de edad, según lo expuesto por el Ministerio Público en Morelos.

El exfuncionario federal permanecerá recluido en el Centro Estatal de Reinserción Social Morelos, en Atlacholoaya, mientras avanza el proceso penal en su contra.

La resolución se emitió durante la audiencia inicial celebrada en la Ciudad Judicial de Xochitepec, a la que Rodríguez Padilla llegó tras ser detenido la tarde del 7 de julio en la colonia Narvarte, alcaldía Benito Juárez, en la Ciudad de México, por agentes de la Fiscalía capitalina en coordinación con la Fiscalía General del Estado de Morelos, en cumplimiento de una orden de aprehensión.

La Fiscalía de Morelos solicitó la prisión preventiva con el argumento de garantizar la seguridad de la víctima y evitar que el imputado evadiera la acción de la justicia o abandonara el estado o el país, riesgos que la juzgadora consideró acreditados con los elementos de la carpeta de investigación.

Jueza rechaza el arraigo domiciliario

La defensa de Rodríguez Padilla promovió un recurso de excepcionalidad y solicitó el arraigo domiciliario al argumentar que el exfuncionario, de 69 años, padece un tumor maligno en la próstata y requiere atención médica especializada; también presentó un dictamen pericial que calificaba como leve el nivel de riesgo para la víctima.

La jueza rechazó los argumentos al señalar que los abogados no exhibieron estudios médicos que acreditaran el padecimiento y precisó que la figura de excepcionalidad considera a las personas a partir de los 70 años. La defensa sostuvo, antes y después de la audiencia, que el caso constituye un linchamiento mediático contra su cliente y que los delitos imputados no ameritan prisión preventiva.

Durante la diligencia, el Ministerio Público relató que la violencia contra Jiménez Lavié escaló con el tiempo: describió una primera agresión ocurrida el 16 de junio de 2022 en un domicilio del poblado de Chamilpa, al norte de Cuernavaca, donde el imputado habría herido a su esposa en el brazo izquierdo con un bolígrafo, y proyectó el video grabado en marzo de 2026 en una vivienda del municipio de Emiliano Zapata, cuya difusión en redes sociales hizo público el caso a finales de junio.

La denuncia fue formalizada por la víctima el 29 de junio ante la Fiscalía de Investigación de Delitos de Violencia Familiar de la Ciudad de México, mientras autoridades de Morelos abrieron una carpeta de oficio y le otorgaron medidas de protección.

Del despacho de Pemex al penal de Atlacholoaya

Rodríguez Padilla dirigió Pemex desde el inicio del gobierno de Claudia Sheinbaum, en octubre de 2024, hasta mediados de mayo de 2026, cuando dejó el cargo y fue relevado por Juan Carlos Carpio Fragoso. Durante su gestión presentó resultados como la reducción de deuda por más de 20 mil millones de dólares y encabezó la proyección gasífera de la estrategia energética federal rumbo a 2030.

Tras la difusión del video, la presidenta Sheinbaum informó que no firmó el nombramiento que lo perfilaba como director del Instituto de Energías Renovables en la Comisión Federal de Electricidad y advirtió que "no tomará ningún otro cargo en ninguna dependencia".

La audiencia en la que se resolverá la vinculación a proceso del exdirector de Pemex quedó programada para la mañana del lunes 13 de julio en la Ciudad Judicial de Morelos.