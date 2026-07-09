Puebla, 9 de julio de 2026.- Una vivienda de la colonia La Concepción Sur, en San Andrés Cholula, resultó inundada con un tirante de agua de aproximadamente 15 centímetros en la sala, luego de las lluvias registradas en distintos municipios del estado. Personal de Protección Civil acudió al domicilio y extrajo el agua con una bomba de achique.

El incremento en el nivel del río Atoyac también obligó a una revisión en la junta auxiliar Ignacio Romero Vargas, en la ciudad de Puebla. La Coordinación General de Protección Civil y Gestión del Riesgo, encabezada por el coronel Bernabé López Santos, confirmó que no hubo viviendas afectadas por el cauce, aunque sí ingreso de agua a patios de algunos domicilios; al momento de la inspección el nivel ya mostraba una disminución, sin reportarse personas lesionadas ni condiciones de riesgo.

Con corte a las 20:00 horas, la dependencia clasificó las lluvias por intensidad. Las más fuertes se presentaron en San José Chiapa, Atlixco, Santa Isabel Cholula, San Jerónimo Tecuanipan, Nealtican, Chietla, Izúcar de Matamoros y Tilapa, con caída de granizo en los municipios de Puebla e Izúcar de Matamoros. Las lluvias moderadas se ubicaron en Chichiquila, San Andrés Cholula, Puebla, Atzala, Huaquechula, Huehuetlán el Chico, Tepatlaxco de Hidalgo, Chiautla de Tapia, Epatlán, Teotlalco, Juan C. Bonilla y Tlapanalá. El resto de los municipios reportados —entre ellos Tepanco de López, San Pedro Cholula, Cuautlancingo y las regiones de Teziutlán, Huauchinango y Xicotepec— registró lluvia ligera.

En las instalaciones del Sistema de Información y Comunicación del Estado (SICOM) se abrieron alcantarillas para agilizar el desfogue del agua acumulada y reducir encharcamientos.

Protección Civil pidió a la población reportar cualquier emergencia al número 911 y seguir las recomendaciones difundidas por medios oficiales. Puede consultar el aviso vigente de Conagua para el resto del país y el más reciente reporte de Protección Civil por lluvias en la región centro.