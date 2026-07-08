Temen “cobro de piso” por cuota de acceso en La Estancia

Lorena Jaramillo Moreno señaló que un comité reúne cooperaciones para arreglar el camino, pero admitió que desconoce cómo se rinden cuentas.

Lorena Jaramillo Moreno durante entrevista en La Estancia, San Juan del Río

Lorena Jaramillo Moreno, delegada de La Estancia, habló sobre el cobro de acceso y la falta de claridad en el manejo de recursos.

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Martín García Chavero
Por Martín García Chavero Jul 08, 2026
Martín García Chavero
Periodista

Periodista mexicano, director y editor de Rotativo de Querétaro, medio de comunicación que fundó en 1990 y que se ha consolidado como una de las principales plataformas informativas de Querétaro y la región. Con más de tres décadas de trayectoria, ha dedicado su carrera a informar con rigor, independencia y compromiso social.

Inició como reportero en diversos periódicos estatales y nacionales, entre ellos El Periódico La Prensa, AM Querétaro, NOTICIAS y El extinto Corregidor, donde cubrió temas de actualidad, política y sociedad.

Como analista político y especialista en temas de seguridad, Luis Martín García Chavero ha desarrollado una amplia experiencia en el seguimiento de la seguridad pública en el Estado y la región, abordando problemáticas de delincuencia, estrategias gubernamentales y el impacto social de la violencia. 

Su cobertura periodística y análisis contribuyen a una comprensión profunda de los desafíos que enfrenta la sociedad queretana y mexicana en materia de seguridad.

Actualmente dirige y edita Rotativo de Querétaro, medio digital que combina noticias de última hora, análisis político y cobertura de eventos locales, nacionales e internacionales. 

Bajo su liderazgo, el portal se ha consolidado como un referente informativo confiable para lectores interesados en política, seguridad, economía, cultura y sociedad.

Además de su labor editorial, Luis Martín García Chavero es un analista político reconocido por su capacidad para explicar de manera clara y objetiva los acontecimientos que impactan a México y al mundo, con especial énfasis en la seguridad y la gobernabilidad.

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San Juan del Río, 8 de julio de 2026.- Habitantes de La Estancia manifestaron temor de que el cobro de acceso a vehículos que ingresan a la comunidad derive en una práctica similar al “cobro de piso”, ante el hermetismo que existe sobre el manejo de los recursos y la falta de claridad entre pobladores y autoridades.

El cobro es realizado por un grupo identificado como "comité comunitario", que presuntamente reúne cooperaciones para terminar una obra en el camino de acceso a la localidad.

Sin embargo, habitantes señalaron que no existe información pública suficiente sobre cuánto dinero se ha recaudado, quién lo administra ni a quién se entregan cuentas.

La delegada de La Estancia, Lorena Jaramillo Moreno, confirmó que el grupo se encuentra instalado desde hace aproximadamente seis o siete meses y que está conformado por alrededor de ocho personas que identifica como de la comunidad.

“Es un comité externo que se ha dedicado a trabajar en el camino del acceso de la comunidad”, señaló Jaramillo Moreno, quien después precisó que sus integrantes al parecer son habitantes de La Estancia.

La autoridad auxiliar dijo que el grupo cuenta con autorización de la asamblea ejidal para intervenir el camino. También indicó que, hasta donde tiene conocimiento, se trata de la primera obra que gestiona dicho comité en la comunidad.

Cuestionada sobre si el cobro pudiera representar una irregularidad, la delegada sostuvo que el comité no lo plantea como una cuota obligatoria, sino como una cooperación voluntaria para concluir el camino. No obstante, reconoció que no tiene claridad sobre el manejo del dinero.

“No tengo conocimiento”, respondió al ser cuestionada sobre a quién entregan cuentas los integrantes del comité.

Jaramillo Moreno añadió que ha buscado dialogar con el grupo para atender la inconformidad generada entre habitantes y usuarios del camino.

“Se ha querido trabajar con ellos; ahorita estamos en pláticas de qué solucionamos respecto a eso”, expresó.

La delegada también señaló que el gobierno municipal ha apoyado al comité con recursos, aunque dijo desconocer los montos, el mecanismo de entrega y el destino final de esos apoyos. Refirió que se habrían entregado materiales y efectivo, pero admitió que no cuenta con información detallada.

El caso ocurre en medio de las dudas por las condiciones del camino principal hacia La Estancia, donde el acceso sigue en obra rumbo al festival gastronómico programado para el 12 de julio, como informó Rotativo en la cobertura sobre el acceso a La Estancia para el festival en San Juan del Río.

La falta de información sobre el manejo de los recursos contrasta con los esquemas formales de vigilancia de obra pública que se han aplicado en San Juan del Río, donde vecinos han integrado comités de contraloría social para supervisar acciones municipales en colonias y comunidades, como ocurrió con los contralores ciudadanos que vigilan obras en San Juan del Río.

Hasta el momento, no se ha informado públicamente cuánto dinero ha sido reunido en el acceso a La Estancia, cuánto costará la obra, qué apoyos entregó el municipio ni bajo qué mecanismo se fiscalizan los recursos manejados por el comité.

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