Querétaro, 8 de julio de 2026.- El Poder Ejecutivo del Estado de Querétaro aplicará, a partir del lunes 13 de julio, una estrategia interna para reducir la carga vehicular en el Centro Histórico y en vialidades conurbadas al bulevar Bernardo Quintana, ante el inicio de las obras federales del Tren México-Querétaro en esa zona.
La medida involucrará a 4 mil 770 colaboradoras y colaboradores de la administración pública centralizada y de organismos desconcentrados, informó la oficial mayor, Linda Luna Rangel.
De acuerdo con la funcionaria estatal, el objetivo es disminuir traslados en horas pico sin suspender la prestación de servicios ni la atención a la ciudadanía.
La estrategia se suma a los ajustes de movilidad previstos por las obras en Bernardo Quintana por el Tren México-Querétaro, que iniciarán el 13 de julio con cierres parciales y trabajos federales en la zona.
Cada dependencia estatal deberá diseñar y ejecutar un plan interno conforme a sus funciones, operación diaria y capacidad de atención al público.
Entre las medidas previstas está habilitar oficinas como Oficialía de Partes en sedes alternas para recibir documentos y realizar actividades laborales, con el fin de reducir desplazamientos hacia Bernardo Quintana y avenidas aledañas.
También se contempla escalonar los horarios de entrada y salida del personal, establecer márgenes de tolerancia para el ingreso y privilegiar el trabajo a distancia en las áreas donde la dinámica laboral lo permita.
El gobierno estatal informó que también podrá considerarse, como medida complementaria, la división escalonada del personal para el disfrute de periodos vacacionales.
Estas acciones se aplicarán en el contexto de otras medidas solicitadas en la capital, como el llamado municipal a implementar home office y clases en línea cerca de Bernardo Quintana para reducir el impacto vial durante la intervención.
La zona de Bernardo Quintana forma parte de los puntos de mayor atención por la obra ferroviaria, luego de las intervenciones previas y cierres registrados en otros tramos vinculados al proyecto, como la reapertura reciente de Corregidora Norte tras obras del tren.