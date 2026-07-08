Gobierno estatal aplicará horarios escalonados por obras del tren en Querétaro

La estrategia interna iniciará el 13 de julio para reducir traslados hacia el Centro Histórico y Bernardo Quintana.

Funcionarios estatales revisan estrategia de movilidad por obras del tren en Querétaro

Funcionarios estatales revisan medidas internas para reducir traslados durante las obras del Tren México-Querétaro en Querétaro.

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Martín García Chavero
Por Martín García Chavero Jul 08, 2026
Martín García Chavero
Periodista

Periodista mexicano, director y editor de Rotativo de Querétaro, medio de comunicación que fundó en 1990 y que se ha consolidado como una de las principales plataformas informativas de Querétaro y la región. Con más de tres décadas de trayectoria, ha dedicado su carrera a informar con rigor, independencia y compromiso social.

Inició como reportero en diversos periódicos estatales y nacionales, entre ellos El Periódico La Prensa, AM Querétaro, NOTICIAS y El extinto Corregidor, donde cubrió temas de actualidad, política y sociedad.

Como analista político y especialista en temas de seguridad, Luis Martín García Chavero ha desarrollado una amplia experiencia en el seguimiento de la seguridad pública en el Estado y la región, abordando problemáticas de delincuencia, estrategias gubernamentales y el impacto social de la violencia. 

Su cobertura periodística y análisis contribuyen a una comprensión profunda de los desafíos que enfrenta la sociedad queretana y mexicana en materia de seguridad.

Actualmente dirige y edita Rotativo de Querétaro, medio digital que combina noticias de última hora, análisis político y cobertura de eventos locales, nacionales e internacionales. 

Bajo su liderazgo, el portal se ha consolidado como un referente informativo confiable para lectores interesados en política, seguridad, economía, cultura y sociedad.

Además de su labor editorial, Luis Martín García Chavero es un analista político reconocido por su capacidad para explicar de manera clara y objetiva los acontecimientos que impactan a México y al mundo, con especial énfasis en la seguridad y la gobernabilidad.

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Querétaro, 8 de julio de 2026.- El Poder Ejecutivo del Estado de Querétaro aplicará, a partir del lunes 13 de julio, una estrategia interna para reducir la carga vehicular en el Centro Histórico y en vialidades conurbadas al bulevar Bernardo Quintana, ante el inicio de las obras federales del Tren México-Querétaro en esa zona.

La medida involucrará a 4 mil 770 colaboradoras y colaboradores de la administración pública centralizada y de organismos desconcentrados, informó la oficial mayor, Linda Luna Rangel.

De acuerdo con la funcionaria estatal, el objetivo es disminuir traslados en horas pico sin suspender la prestación de servicios ni la atención a la ciudadanía.

La estrategia se suma a los ajustes de movilidad previstos por las obras en Bernardo Quintana por el Tren México-Querétaro, que iniciarán el 13 de julio con cierres parciales y trabajos federales en la zona.

Cada dependencia estatal deberá diseñar y ejecutar un plan interno conforme a sus funciones, operación diaria y capacidad de atención al público.

Entre las medidas previstas está habilitar oficinas como Oficialía de Partes en sedes alternas para recibir documentos y realizar actividades laborales, con el fin de reducir desplazamientos hacia Bernardo Quintana y avenidas aledañas.

También se contempla escalonar los horarios de entrada y salida del personal, establecer márgenes de tolerancia para el ingreso y privilegiar el trabajo a distancia en las áreas donde la dinámica laboral lo permita.

El gobierno estatal informó que también podrá considerarse, como medida complementaria, la división escalonada del personal para el disfrute de periodos vacacionales.

Estas acciones se aplicarán en el contexto de otras medidas solicitadas en la capital, como el llamado municipal a implementar home office y clases en línea cerca de Bernardo Quintana para reducir el impacto vial durante la intervención.

La zona de Bernardo Quintana forma parte de los puntos de mayor atención por la obra ferroviaria, luego de las intervenciones previas y cierres registrados en otros tramos vinculados al proyecto, como la reapertura reciente de Corregidora Norte tras obras del tren.

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