Querétaro, 8 de julio de 2026.- La Casa Ejidal de La Tinaja de la Estancia fue entregada oficialmente tras una rehabilitación integral con inversión de 550 mil pesos del Municipio de Querétaro, obra que beneficia de manera directa a 69 ejidatarios y a una población estimada de 950 habitantes de la zona.
Los trabajos, ejecutados por la Dirección de Desarrollo Rural y Agropecuario de la Secretaría de Desarrollo Económico, consistieron en la nivelación y colocación de piso firme con malla electrosoldada en más de 250 metros cuadrados, construcción de banqueta perimetral, repellado y estuco en interiores, instalación eléctrica y de iluminación, mejora del sistema de alcantarillado y herrería.
La Casa Ejidal de La Tinaja luce su fachada tras la rehabilitación entregada por el Municipio de Querétaro. La obra representó una inversión de 550 mil pesos. rotativo.com.mx
La entrega estuvo encabezada por el director de Desarrollo Rural y Agropecuario, Juan Pablo Lugo Rincón, y por el jefe de Gabinete, Federico de los Cobos y Vega, quien en mayo también acompañó la primera Jornada Agropecuaria del municipio en Pie de Gallo, dentro de la misma estrategia de atención al sector rural.
El dictamen técnico y la supervisión de los trabajos corrieron a cargo del Colegio de Arquitectos del Estado de Querétaro (CAEQ), cuyos integrantes acompañaron la entrega junto con ejidatarios y vecinos de la localidad.
Autoridades municipales dirigen un mensaje a ejidatarios y vecinos durante la entrega de la obra. La intervención incluyó piso firme, instalación eléctrica y herrería. rotativo.com.mx
"En esta labor contamos con la supervisión y dictamen técnico del Colegio de Arquitectos del Estado de Querétaro, garantizando calidad en cada paso. Hoy La Tinaja tiene un espacio digno para su comunidad", señaló Lugo Rincón, quien indicó que el objetivo es dotar a las comunidades de espacios para la toma de decisiones y la capacitación.
La rehabilitación de casas ejidales forma parte de las acciones que la administración municipal anunció desde marzo de 2025, durante la entrega de caminos de saca en Santa Rosa Jáuregui, junto con la recuperación de bordos para captación de agua.
Ejidatarios y vecinos de La Tinaja acompañan la entrega oficial de la casa ejidal rehabilitada. El espacio beneficia a 69 ejidatarios y unos 950 habitantes. rotativo.com.mx
La obra responde a la instrucción del presidente municipal, Felifer Macías, de atender las necesidades del sector agropecuario en coordinación con las comunidades.
Además de la intervención física, el espacio quedó equipado con una pantalla de 75 pulgadas destinada a talleres y capacitaciones para el núcleo agrario que integran La Tinaja y la localidad de El Pie.