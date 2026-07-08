Casa Ejidal de La Tinaja estrena rehabilitación tras inversión de 550 mil pesos

El Municipio de Querétaro entregó la obra supervisada por el Colegio de Arquitectos, con más de 250 metros cuadrados de piso firme e instalación eléctrica nueva.

Integrantes del presídium encabezan la entrega de la rehabilitación de la Casa Ejidal de La Tinaja

Funcionarios municipales, integrantes del Colegio de Arquitectos y representantes ejidales encabezan la entrega. Los trabajos abarcaron más de 250 metros cuadrados de piso firme.

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Martín García Chavero
Por Martín García Chavero Jul 08, 2026
Martín García Chavero
Periodista

Periodista mexicano, director y editor de Rotativo de Querétaro, medio de comunicación que fundó en 1990 y que se ha consolidado como una de las principales plataformas informativas de Querétaro y la región. Con más de tres décadas de trayectoria, ha dedicado su carrera a informar con rigor, independencia y compromiso social.

Inició como reportero en diversos periódicos estatales y nacionales, entre ellos El Periódico La Prensa, AM Querétaro, NOTICIAS y El extinto Corregidor, donde cubrió temas de actualidad, política y sociedad.

Como analista político y especialista en temas de seguridad, Luis Martín García Chavero ha desarrollado una amplia experiencia en el seguimiento de la seguridad pública en el Estado y la región, abordando problemáticas de delincuencia, estrategias gubernamentales y el impacto social de la violencia. 

Su cobertura periodística y análisis contribuyen a una comprensión profunda de los desafíos que enfrenta la sociedad queretana y mexicana en materia de seguridad.

Actualmente dirige y edita Rotativo de Querétaro, medio digital que combina noticias de última hora, análisis político y cobertura de eventos locales, nacionales e internacionales. 

Bajo su liderazgo, el portal se ha consolidado como un referente informativo confiable para lectores interesados en política, seguridad, economía, cultura y sociedad.

Además de su labor editorial, Luis Martín García Chavero es un analista político reconocido por su capacidad para explicar de manera clara y objetiva los acontecimientos que impactan a México y al mundo, con especial énfasis en la seguridad y la gobernabilidad.

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Querétaro, 8 de julio de 2026.- La Casa Ejidal de La Tinaja de la Estancia fue entregada oficialmente tras una rehabilitación integral con inversión de 550 mil pesos del Municipio de Querétaro, obra que beneficia de manera directa a 69 ejidatarios y a una población estimada de 950 habitantes de la zona.

Los trabajos, ejecutados por la Dirección de Desarrollo Rural y Agropecuario de la Secretaría de Desarrollo Económico, consistieron en la nivelación y colocación de piso firme con malla electrosoldada en más de 250 metros cuadrados, construcción de banqueta perimetral, repellado y estuco en interiores, instalación eléctrica y de iluminación, mejora del sistema de alcantarillado y herrería.

Fachada de la Casa Ejidal de La Tinaja con muros de ladrillo, herrer\u00eda y techumbre renovadas La Casa Ejidal de La Tinaja luce su fachada tras la rehabilitación entregada por el Municipio de Querétaro. La obra representó una inversión de 550 mil pesos. rotativo.com.mx

La entrega estuvo encabezada por el director de Desarrollo Rural y Agropecuario, Juan Pablo Lugo Rincón, y por el jefe de Gabinete, Federico de los Cobos y Vega, quien en mayo también acompañó la primera Jornada Agropecuaria del municipio en Pie de Gallo, dentro de la misma estrategia de atención al sector rural.

El dictamen técnico y la supervisión de los trabajos corrieron a cargo del Colegio de Arquitectos del Estado de Querétaro (CAEQ), cuyos integrantes acompañaron la entrega junto con ejidatarios y vecinos de la localidad.

Funcionario habla con micr\u00f3fono ante los asistentes durante la entrega de la Casa Ejidal de La Tinaja Autoridades municipales dirigen un mensaje a ejidatarios y vecinos durante la entrega de la obra. La intervención incluyó piso firme, instalación eléctrica y herrería. rotativo.com.mx

"En esta labor contamos con la supervisión y dictamen técnico del Colegio de Arquitectos del Estado de Querétaro, garantizando calidad en cada paso. Hoy La Tinaja tiene un espacio digno para su comunidad", señaló Lugo Rincón, quien indicó que el objetivo es dotar a las comunidades de espacios para la toma de decisiones y la capacitación.

La rehabilitación de casas ejidales forma parte de las acciones que la administración municipal anunció desde marzo de 2025, durante la entrega de caminos de saca en Santa Rosa Jáuregui, junto con la recuperación de bordos para captación de agua.

Ejidatarios, vecinos y funcionarios posan en el interior de la Casa Ejidal de La Tinaja Ejidatarios y vecinos de La Tinaja acompañan la entrega oficial de la casa ejidal rehabilitada. El espacio beneficia a 69 ejidatarios y unos 950 habitantes. rotativo.com.mx

La obra responde a la instrucción del presidente municipal, Felifer Macías, de atender las necesidades del sector agropecuario en coordinación con las comunidades.

Además de la intervención física, el espacio quedó equipado con una pantalla de 75 pulgadas destinada a talleres y capacitaciones para el núcleo agrario que integran La Tinaja y la localidad de El Pie.

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