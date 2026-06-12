SEDEA inicia reforestación en Huimilpan con meta estatal de 800 mil árboles

La dependencia comenzó con mil 900 plantas endémicas y proyecta distribuir 22 mil ejemplares en el municipio.

Rosendo Anaya y participantes voluntarios durante jornada de siembra de árboles endémicos en Huimilpan.

SEDEA inició en Huimilpan una jornada de siembra con especies endémicas de la región.

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Martín García Chavero
Por Martín García Chavero Jun 12, 2026
Martín García Chavero
Periodista

Periodista mexicano, director y editor de Rotativo de Querétaro, medio de comunicación que fundó en 1990 y que se ha consolidado como una de las principales plataformas informativas de Querétaro y la región. Con más de tres décadas de trayectoria, ha dedicado su carrera a informar con rigor, independencia y compromiso social.

Inició como reportero en diversos periódicos estatales y nacionales, entre ellos El Periódico La Prensa, AM Querétaro, NOTICIAS y El extinto Corregidor, donde cubrió temas de actualidad, política y sociedad.

Como analista político y especialista en temas de seguridad, Luis Martín García Chavero ha desarrollado una amplia experiencia en el seguimiento de la seguridad pública en el Estado y la región, abordando problemáticas de delincuencia, estrategias gubernamentales y el impacto social de la violencia. 

Su cobertura periodística y análisis contribuyen a una comprensión profunda de los desafíos que enfrenta la sociedad queretana y mexicana en materia de seguridad.

Actualmente dirige y edita Rotativo de Querétaro, medio digital que combina noticias de última hora, análisis político y cobertura de eventos locales, nacionales e internacionales. 

Bajo su liderazgo, el portal se ha consolidado como un referente informativo confiable para lectores interesados en política, seguridad, economía, cultura y sociedad.

Además de su labor editorial, Luis Martín García Chavero es un analista político reconocido por su capacidad para explicar de manera clara y objetiva los acontecimientos que impactan a México y al mundo, con especial énfasis en la seguridad y la gobernabilidad.

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Huimilpan, 12 de junio de 2026.- La Secretaría de Desarrollo Agropecuario inició en Huimilpan la siembra de mil 900 árboles de especies endémicas, como parte de una jornada que contempla distribuir 22 mil plantas en el municipio y alcanzar una meta estatal de 800 mil ejemplares durante la temporada de lluvias.

El arranque fue encabezado por el secretario Rosendo Anaya Aguilar, quien señaló que la reforestación busca ayudar a restablecer la biodiversidad, equilibrar el ecosistema y fortalecer los mantos acuíferos de Huimilpan, municipio considerado estratégico por su cobertura natural en la zona metropolitana.

La dependencia aprovechará las precipitaciones que ya se registran en el estado para ampliar la supervivencia de las plantas. La estrategia se suma a la reforestación estatal impulsada en Querétaro como parte de las acciones ambientales recientes.


Rosendo Anaya y participantes voluntarios durante jornada de siembra de \u00e1rboles end\u00e9micos en Huimilpan. SEDEA inició en Huimilpan una jornada de siembra con especies endémicas de la región. rotativo.com.mx

¿Cuántos árboles plantará SEDEA en Querétaro?

La meta estatal es llegar a 800 mil árboles plantados en esta temporada, mientras que Huimilpan recibirá 22 mil plantas. En la primera jornada fueron sembrados mil 900 ejemplares endémicos con participación de ejidatarios, habitantes de la comunidad y estudiantes del CECYTEQ 82.

Anaya Aguilar pidió a la población extremar precauciones con las quemas agropecuarias, principalmente en parcelas, debido al riesgo de que el fuego avance hacia zonas boscosas por efecto del viento.

Rosendo Anaya y participantes voluntarios durante jornada de siembra de \u00e1rboles end\u00e9micos en Huimilpan. SEDEA inició en Huimilpan una jornada de siembra con especies endémicas de la región. rotativo.com.mx

"Yo sí quiero invitarlos a todos ustedes para que nos ayuden, ustedes que viven en un entorno tan bonito, que nos ayuden para que las quemas, principalmente lo que son las quemas agropecuarias en las parcelas, que tengamos mucho cuidado porque esas son las que, en ocasiones por el aire, nos provoca que se pueda recorrer y que se vaya directamente hasta los bosques", indicó.

El llamado ocurre después de una temporada en la que los incendios en Querétaro han presionado zonas forestales, cerriles y agrícolas, por lo que la prevención comunitaria se mantiene como una de las tareas centrales para proteger vegetación y fauna.

¿Dónde inicia reforestación en Huimilpan?

La jornada comenzó en Huimilpan con especies propias de la región y con apoyo de participantes voluntarios. Además de la siembra inicial, la SEDEA entregó 250 árboles frutales a ejidatarios, habitantes y estudiantes que acudieron a la actividad.

Rosendo Anaya y participantes voluntarios durante jornada de siembra de \u00e1rboles end\u00e9micos en Huimilpan. SEDEA inició en Huimilpan una jornada de siembra con especies endémicas de la región. rotativo.com.mx

El presidente municipal, Jairo Morales, agradeció la entrega de plantas y afirmó que la administración local busca consolidar a Huimilpan como un pulmón ambiental para Querétaro.

"En Huimilpan somos afortunados por vivir en un entorno rodeado de naturaleza y desde que iniciamos la administración decidimos hacer equipo con esa visión que tiene el gobernador, Mauricio Kuri, de que Huimilpan siga siendo el pulmón de la zona metropolitana y que para el año 2050 la meta es que seamos la reserva de más áreas verdes en toda la zona metropolitana", señaló.

Morales también reconoció el trabajo de las brigadas forestales por su labor en la protección de la flora y fauna. En años recientes, el municipio ha recibido acciones de prevención forestal, orientadas a reducir riesgos y fortalecer la respuesta comunitaria ante emergencias ambientales.

La entrega de plantas y la participación de jóvenes del CECYTEQ 82 colocan a la comunidad como parte activa de la reforestación, con una meta que no termina en la siembra, sino en el cuidado de los árboles durante su etapa de crecimiento.

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