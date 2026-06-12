SEDEA inicia reforestación en Huimilpan con meta estatal de 800 mil árboles

Huimilpan, 12 de junio de 2026.- La Secretaría de Desarrollo Agropecuario inició en Huimilpan la siembra de mil 900 árboles de especies endémicas, como parte de una jornada que contempla distribuir 22 mil plantas en el municipio y alcanzar una meta estatal de 800 mil ejemplares durante la temporada de lluvias.

El arranque fue encabezado por el secretario Rosendo Anaya Aguilar, quien señaló que la reforestación busca ayudar a restablecer la biodiversidad, equilibrar el ecosistema y fortalecer los mantos acuíferos de Huimilpan, municipio considerado estratégico por su cobertura natural en la zona metropolitana.

La dependencia aprovechará las precipitaciones que ya se registran en el estado para ampliar la supervivencia de las plantas. La estrategia se suma a la reforestación estatal impulsada en Querétaro como parte de las acciones ambientales recientes.





SEDEA inició en Huimilpan una jornada de siembra con especies endémicas de la región. rotativo.com.mx

¿Cuántos árboles plantará SEDEA en Querétaro?

La meta estatal es llegar a 800 mil árboles plantados en esta temporada, mientras que Huimilpan recibirá 22 mil plantas. En la primera jornada fueron sembrados mil 900 ejemplares endémicos con participación de ejidatarios, habitantes de la comunidad y estudiantes del CECYTEQ 82.

Anaya Aguilar pidió a la población extremar precauciones con las quemas agropecuarias, principalmente en parcelas, debido al riesgo de que el fuego avance hacia zonas boscosas por efecto del viento.

SEDEA inició en Huimilpan una jornada de siembra con especies endémicas de la región. rotativo.com.mx

"Yo sí quiero invitarlos a todos ustedes para que nos ayuden, ustedes que viven en un entorno tan bonito, que nos ayuden para que las quemas, principalmente lo que son las quemas agropecuarias en las parcelas, que tengamos mucho cuidado porque esas son las que, en ocasiones por el aire, nos provoca que se pueda recorrer y que se vaya directamente hasta los bosques", indicó.

El llamado ocurre después de una temporada en la que los incendios en Querétaro han presionado zonas forestales, cerriles y agrícolas, por lo que la prevención comunitaria se mantiene como una de las tareas centrales para proteger vegetación y fauna.

¿Dónde inicia reforestación en Huimilpan?

La jornada comenzó en Huimilpan con especies propias de la región y con apoyo de participantes voluntarios. Además de la siembra inicial, la SEDEA entregó 250 árboles frutales a ejidatarios, habitantes y estudiantes que acudieron a la actividad.

SEDEA inició en Huimilpan una jornada de siembra con especies endémicas de la región. rotativo.com.mx

El presidente municipal, Jairo Morales, agradeció la entrega de plantas y afirmó que la administración local busca consolidar a Huimilpan como un pulmón ambiental para Querétaro.

"En Huimilpan somos afortunados por vivir en un entorno rodeado de naturaleza y desde que iniciamos la administración decidimos hacer equipo con esa visión que tiene el gobernador, Mauricio Kuri, de que Huimilpan siga siendo el pulmón de la zona metropolitana y que para el año 2050 la meta es que seamos la reserva de más áreas verdes en toda la zona metropolitana", señaló.

Morales también reconoció el trabajo de las brigadas forestales por su labor en la protección de la flora y fauna. En años recientes, el municipio ha recibido acciones de prevención forestal, orientadas a reducir riesgos y fortalecer la respuesta comunitaria ante emergencias ambientales.

La entrega de plantas y la participación de jóvenes del CECYTEQ 82 colocan a la comunidad como parte activa de la reforestación, con una meta que no termina en la siembra, sino en el cuidado de los árboles durante su etapa de crecimiento.