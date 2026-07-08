Rehabilitarán calle Hacienda de Torrecillas en La Llave con 3.5 mdp

La intervención contempla drenaje, red hidráulica, empedrado, carpeta asfáltica, banquetas, rampas y señalética.

Roberto Cabrera y personal de Obras Públicas revisan el proyecto de rehabilitación en La Llave

Roberto Cabrera Valencia encabezó el arranque de la rehabilitación de la calle Hacienda de Torrecillas, en La Llave.

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Martín García Chavero
Por Martín García Chavero Jul 08, 2026
Martín García Chavero
Periodista

Periodista mexicano, director y editor de Rotativo de Querétaro, medio de comunicación que fundó en 1990 y que se ha consolidado como una de las principales plataformas informativas de Querétaro y la región. Con más de tres décadas de trayectoria, ha dedicado su carrera a informar con rigor, independencia y compromiso social.

Inició como reportero en diversos periódicos estatales y nacionales, entre ellos El Periódico La Prensa, AM Querétaro, NOTICIAS y El extinto Corregidor, donde cubrió temas de actualidad, política y sociedad.

Como analista político y especialista en temas de seguridad, Luis Martín García Chavero ha desarrollado una amplia experiencia en el seguimiento de la seguridad pública en el Estado y la región, abordando problemáticas de delincuencia, estrategias gubernamentales y el impacto social de la violencia. 

Su cobertura periodística y análisis contribuyen a una comprensión profunda de los desafíos que enfrenta la sociedad queretana y mexicana en materia de seguridad.

Actualmente dirige y edita Rotativo de Querétaro, medio digital que combina noticias de última hora, análisis político y cobertura de eventos locales, nacionales e internacionales. 

Bajo su liderazgo, el portal se ha consolidado como un referente informativo confiable para lectores interesados en política, seguridad, economía, cultura y sociedad.

Además de su labor editorial, Luis Martín García Chavero es un analista político reconocido por su capacidad para explicar de manera clara y objetiva los acontecimientos que impactan a México y al mundo, con especial énfasis en la seguridad y la gobernabilidad.

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San Juan del Río, 8 de julio de 2026.- La calle Hacienda de Torrecillas, en la comunidad de La Llave, será rehabilitada con una inversión de 3 millones 489 mil 508.81 pesos, provenientes del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal 2026.

La obra fue puesta en marcha por el presidente municipal Roberto Cabrera Valencia y beneficiará de manera directa a 250 habitantes de esta zona de San Juan del Río, de acuerdo con la información difundida por el municipio.

La intervención contempla 475 metros de calle, con trabajos de drenaje mediante tubería corrugada de 12 pulgadas para descargas sanitarias y pozos de visita, en una extensión de 131 metros lineales.

Maquinaria trabaja en la rehabilitaci\u00f3n de una calle en La Llave Maquinaria pesada inició trabajos de rehabilitación en la calle Hacienda de Torrecillas, en la comunidad de La Llave. rotativo.com.mx

También se instalará tubería hidráulica en 142 metros lineales para tomas domiciliarias, además de mil 219 metros cuadrados de pavimento empedrado húmedo y 2 mil 101 metros cuadrados de carpeta de concreto asfáltico.

Como parte del proyecto se colocará señalética vertical y horizontal, así como banquetas de concreto hidráulico con rampas para accesos en 287 metros cuadrados.

Cabrera Valencia señaló que la administración municipal mantiene trabajos de recuperación de calles durante la temporada de lluvias, especialmente en comunidades donde la infraestructura vial requiere intervención.

Habitantes y funcionarios municipales observan el arranque de obra en La Llave Habitantes de La Llave acompañaron el inicio de la obra vial en la calle Hacienda de Torrecillas. rotativo.com.mx

La secretaria de Obras Públicas Municipales, Edith Álvarez Flores, acompañó el arranque de los trabajos, junto con habitantes de La Llave y personal técnico encargado de la obra.

Esta intervención se suma al programa de obra pública municipal de 2026, en el que previamente se aprobaron recursos para distintos proyectos de infraestructura social básica en San Juan del Río.

En abril, el Cabildo autorizó 74 millones de pesos para 26 obras públicas, mientras que en junio iniciaron obras de rehabilitación en calles del Centro y Vegas del Río.

De acuerdo con la ficha municipal, la rehabilitación de la calle Hacienda de Torrecillas deberá concluir el 30 de septiembre de 2026.

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