San Juan del Río, 8 de julio de 2026.- La calle Hacienda de Torrecillas, en la comunidad de La Llave, será rehabilitada con una inversión de 3 millones 489 mil 508.81 pesos, provenientes del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal 2026.
La obra fue puesta en marcha por el presidente municipal Roberto Cabrera Valencia y beneficiará de manera directa a 250 habitantes de esta zona de San Juan del Río, de acuerdo con la información difundida por el municipio.
La intervención contempla 475 metros de calle, con trabajos de drenaje mediante tubería corrugada de 12 pulgadas para descargas sanitarias y pozos de visita, en una extensión de 131 metros lineales.
Maquinaria pesada inició trabajos de rehabilitación en la calle Hacienda de Torrecillas, en la comunidad de La Llave. rotativo.com.mx
También se instalará tubería hidráulica en 142 metros lineales para tomas domiciliarias, además de mil 219 metros cuadrados de pavimento empedrado húmedo y 2 mil 101 metros cuadrados de carpeta de concreto asfáltico.
Como parte del proyecto se colocará señalética vertical y horizontal, así como banquetas de concreto hidráulico con rampas para accesos en 287 metros cuadrados.
Cabrera Valencia señaló que la administración municipal mantiene trabajos de recuperación de calles durante la temporada de lluvias, especialmente en comunidades donde la infraestructura vial requiere intervención.
Habitantes de La Llave acompañaron el inicio de la obra vial en la calle Hacienda de Torrecillas. rotativo.com.mx
La secretaria de Obras Públicas Municipales, Edith Álvarez Flores, acompañó el arranque de los trabajos, junto con habitantes de La Llave y personal técnico encargado de la obra.
Esta intervención se suma al programa de obra pública municipal de 2026, en el que previamente se aprobaron recursos para distintos proyectos de infraestructura social básica en San Juan del Río.
En abril, el Cabildo autorizó 74 millones de pesos para 26 obras públicas, mientras que en junio iniciaron obras de rehabilitación en calles del Centro y Vegas del Río.
De acuerdo con la ficha municipal, la rehabilitación de la calle Hacienda de Torrecillas deberá concluir el 30 de septiembre de 2026.