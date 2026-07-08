Colón, 8 de julio de 2026.- Un joven de 21 años fue asegurado por elementos de la Policía Municipal de Colón por el presunto delito de uso de documentos falsos, luego de que la licencia de conducir que presentó durante un alto de tránsito resultara apócrifa al ser verificada en el sistema.
De acuerdo con el reporte oficial, los oficiales marcaron el alto al conductor durante un recorrido de seguridad y vigilancia, por una falta al Reglamento de Tránsito para el Estado de Querétaro.
Al solicitarle la licencia de conducir y consultarla en el sistema, se constató que el documento carecía del registro correspondiente, por lo que la corporación determinó que era apócrifo y procedió al aseguramiento de quien dijo llamarse Alan "N".
Tras la lectura de los derechos constitucionales que le asisten como persona detenida, el joven fue trasladado y puesto a disposición de la autoridad correspondiente, que definirá su situación jurídica por el presunto delito de uso de documentos falsos.
La Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana de Colón señaló que los operativos de vigilancia se mantienen de forma permanente en el municipio, donde las corporaciones han participado en <a href="https://rotativo.com.mx/detenidos-chuy-cris-drogas-colon">operativos coordinados</a> contra delitos de mayor impacto durante 2026.
El caso se suma a las acciones recientes contra la falsificación en la región: en abril, un cateo por <a href="https://rotativo.com.mx/cateo-papeleria-san-juan-del-rio-documentos-falsos">documentos falsos</a> en una papelería de San Juan del Río dejó dos detenidos y equipo de cómputo asegurado.