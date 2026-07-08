Atrapan en Colón a joven de 21 años con licencia de conducir apócrifa

El documento fue verificado en el sistema tras un alto por una falta al Reglamento de Tránsito y carecía de registro.

Insignia de la Policía Municipal de Colón junto a la licencia de conducir asegurada

La licencia de conducir asegurada en Colón carecía de registro en el sistema, según la Policía Municipal. El detenido fue puesto a disposición de la autoridad competente.

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Martín García Chavero
Por Martín García Chavero Jul 08, 2026
Martín García Chavero
Periodista

Periodista mexicano, director y editor de Rotativo de Querétaro, medio de comunicación que fundó en 1990 y que se ha consolidado como una de las principales plataformas informativas de Querétaro y la región. Con más de tres décadas de trayectoria, ha dedicado su carrera a informar con rigor, independencia y compromiso social.

Inició como reportero en diversos periódicos estatales y nacionales, entre ellos El Periódico La Prensa, AM Querétaro, NOTICIAS y El extinto Corregidor, donde cubrió temas de actualidad, política y sociedad.

Como analista político y especialista en temas de seguridad, Luis Martín García Chavero ha desarrollado una amplia experiencia en el seguimiento de la seguridad pública en el Estado y la región, abordando problemáticas de delincuencia, estrategias gubernamentales y el impacto social de la violencia. 

Su cobertura periodística y análisis contribuyen a una comprensión profunda de los desafíos que enfrenta la sociedad queretana y mexicana en materia de seguridad.

Actualmente dirige y edita Rotativo de Querétaro, medio digital que combina noticias de última hora, análisis político y cobertura de eventos locales, nacionales e internacionales. 

Bajo su liderazgo, el portal se ha consolidado como un referente informativo confiable para lectores interesados en política, seguridad, economía, cultura y sociedad.

Además de su labor editorial, Luis Martín García Chavero es un analista político reconocido por su capacidad para explicar de manera clara y objetiva los acontecimientos que impactan a México y al mundo, con especial énfasis en la seguridad y la gobernabilidad.

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Colón, 8 de julio de 2026.- Un joven de 21 años fue asegurado por elementos de la Policía Municipal de Colón por el presunto delito de uso de documentos falsos, luego de que la licencia de conducir que presentó durante un alto de tránsito resultara apócrifa al ser verificada en el sistema.

De acuerdo con el reporte oficial, los oficiales marcaron el alto al conductor durante un recorrido de seguridad y vigilancia, por una falta al Reglamento de Tránsito para el Estado de Querétaro.

Al solicitarle la licencia de conducir y consultarla en el sistema, se constató que el documento carecía del registro correspondiente, por lo que la corporación determinó que era apócrifo y procedió al aseguramiento de quien dijo llamarse Alan "N".

Tras la lectura de los derechos constitucionales que le asisten como persona detenida, el joven fue trasladado y puesto a disposición de la autoridad correspondiente, que definirá su situación jurídica por el presunto delito de uso de documentos falsos.

La Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana de Colón señaló que los operativos de vigilancia se mantienen de forma permanente en el municipio, donde las corporaciones han participado en <a href="https://rotativo.com.mx/detenidos-chuy-cris-drogas-colon">operativos coordinados</a> contra delitos de mayor impacto durante 2026.

El caso se suma a las acciones recientes contra la falsificación en la región: en abril, un cateo por <a href="https://rotativo.com.mx/cateo-papeleria-san-juan-del-rio-documentos-falsos">documentos falsos</a> en una papelería de San Juan del Río dejó dos detenidos y equipo de cómputo asegurado.

gobierno seguridad criminalidad colon

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