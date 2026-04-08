México, 8 de abril de 2026. —La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo presentó este miércoles la Estrategia para Fortalecer la Soberanía Energética, un plan articulado en tres ejes que incluye equipos de mayor eficiencia, ampliación de fuentes renovables y la explotación directa de las reservas mexicanas de gas natural para reducir la dependencia de importaciones estadounidenses, que actualmente cubren tres cuartas partes del consumo nacional.

La mandataria adelantó que para los yacimientos no convencionales se integrará un Comité de científicos y especialistas en manejo de agua, geología, explotación sustentable y medio ambiente que entregará sus recomendaciones en un plazo de dos meses.

México consume diariamente 9 mil millones de pies cúbicos de gas natural, de los cuales Petróleos Mexicanos (Pemex) produce apenas 2 mil 300 millones, mientras que 6 mil 800 millones provienen de importaciones, según informó la secretaria de Energía Luz Elena González Escobar durante la conferencia matutina celebrada en Palacio Nacional.

La funcionaria precisó que durante 2025 el 80 por ciento del gas importado provino de Texas y el 20 por ciento restante de California, una concentración geográfica que la dependencia identificó como factor de vulnerabilidad ante variaciones de precios internacionales, eventos climáticos y conflictos geopolíticos.

"¿Qué ponemos en el centro? La soberanía. ¿Qué ponemos en el centro? El desarrollo del país", declaró Sheinbaum al fundamentar la decisión política detrás de la estrategia. La presidenta reconoció que la meta no contempla eliminar las importaciones en el corto plazo, sino reducirlas progresivamente en un horizonte de 10 a 15 años.

La mandataria destacó que la relación con Estados Unidos permanece estable y que los contratos de suministro con el vecino del norte están garantizados, pero subrayó que avanzar hacia una producción nacional propia es una decisión responsable que protege al país frente a decisiones extranjeras sobre el suministro energético.

Como antecedente del proyecto, Sheinbaum informó que desde hace cuatro meses un equipo técnico viajó a Texas, California y Canadá para revisar la literatura especializada y las nuevas tecnologías disponibles para la explotación de yacimientos no convencionales.

La secretaria de Energía Luz Elena González Escobar detalla los volúmenes de consumo e importación de gas natural en México. Infografía: Rotativo.

La presidenta anunció que el Comité de científicos será presentado oficialmente el próximo miércoles 15 de abril, junto con las obras de infraestructura asociadas a la estrategia. El paquete energético se suma a los 121 mil 540 millones de pesos en infraestructura estratégica anunciados por la mandataria durante su primer informe de gobierno.

Pemex proyecta duplicar producción de gas natural hacia 2030

El director general de Pemex, Víctor Rodríguez Padilla, explicó durante la misma conferencia que los yacimientos de gas se dividen en convencionales —donde el recurso aparece junto con el petróleo o como gas seco que se canaliza directamente a los gasoductos— y no convencionales, cuyo gas se encuentra atrapado entre fisuras de roca dura, lutitas o arenas compactadas.

El potencial de explotación identificado por la paraestatal asciende a 83 mil 138 millones de pies cúbicos en yacimientos convencionales y 141 mil 494 millones en no convencionales, una reserva combinada que supera con amplitud el consumo nacional actual.

Indicador del gas natural en México Cifra Consumo diario nacional 9,000 millones de pies cúbicos Producción actual de Pemex 2,300 millones de pies cúbicos Importación diaria 6,800 millones de pies cúbicos Porcentaje importado del consumo 75% Origen 2025: Texas 80% Origen 2025: California 20% Meta de generación renovable a 2030 38%

Conforme a la planeación sectorial expuesta por Rodríguez Padilla, Pemex apunta a producir 4 mil 49 millones de pies cúbicos de gas natural diarios para 2030, cifra que prácticamente duplica la producción actual.

La proyección a 10 años contempla alcanzar 8.6 mil millones de pies cúbicos diarios incluyendo el aporte de yacimientos no convencionales, lo que cubriría una proporción significativamente mayor del consumo nacional.

El plan se entrelaza con la ruta de proyectos federales que la administración Sheinbaum impulsa en infraestructura estratégica, donde el componente energético es uno de los pilares anunciados desde el inicio del sexenio.

¿Cuándo subirá México la generación con energías renovables al 38%?

La meta presentada por Luz Elena González contempla pasar del 24 por ciento actual de generación eléctrica con fuentes renovables al 38 por ciento para el año 2030, un salto de 14 puntos porcentuales en seis años.

La estrategia complementa el componente fósil con la incorporación de equipos más eficientes que reduzcan el consumo energético global del país, así como la ampliación de capacidad renovable instalada.

La secretaria de Energía sostuvo que mantener la dependencia actual genera incertidumbre en la garantía del suministro y limita el desarrollo regional, motivo por el cual el plan integra ambos componentes —fósiles propios y renovables ampliadas— en lugar de elegir uno sobre otro.