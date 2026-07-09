Corregidora, Querétaro, 9 de julio de 2026.- Los 18 municipios de Querétaro reforzarán la coordinación con las autoridades sanitarias para prevenir y controlar el dengue mediante la eliminación de criaderos, el saneamiento básico y la vigilancia epidemiológica, como parte de los acuerdos de la Primera Reunión Ordinaria de la Red Queretana de Municipios por la Salud, celebrada en Corregidora.

El organismo, presidido por el alcalde de Corregidora, Chepe Guerrero, reunió a autoridades municipales y de la Secretaría de Salud del Estado de Querétaro (SESEQ) para revisar temas prioritarios de salud pública.

Guerrero llamó a impulsar políticas públicas que privilegien la prevención y sostuvo que la salud debe ocupar el primer lugar entre las prioridades de gobierno, por ser la base para estudiar, trabajar y desarrollar un proyecto de vida.

"La salud no es un asunto exclusivo de hospitales y consultorios. Empieza antes. En la limpieza de nuestras calles. En los alimentos que consumen las familias. Pero, sobre todo, empieza en la capacidad de los gobiernos para anticiparse, en lugar de reaccionar cuando el problema ya llegó al hospital", expresó.

Prevención del dengue en Querétaro, eje de la reunión

El jefe del Departamento de Enfermedades Transmisibles de la SESEQ, Armando Medina, presentó las acciones para la prevención y control del dengue, con énfasis en la coordinación entre autoridades y ciudadanía para eliminar criaderos del mosquito transmisor y fortalecer las medidas de vigilancia epidemiológica.

El refuerzo llega con un panorama favorable: Querétaro pasó de dos mil 847 contagios en 2024 a un caso activo en lo que va de 2026, de acuerdo con el reporte epidemiológico estatal.

Estrategia HEARTS y entornos alimentarios saludables

La consultora nacional de Enfermedades No Transmisibles de la Organización Panamericana de la Salud/Organización Mundial de la Salud (OPS/OMS), Alied Bencomo, presentó la estrategia HEARTS en las Américas y HEARTS 2.0, Transformando los Cuidados, Formando el Futuro, orientada a fortalecer la prevención, detección y atención de las enfermedades cardiovasculares desde el primer nivel de atención.

Por su parte, la promotora de la Salud del Componente de Estilos de Vida Saludables de la SESEQ, Alejandra Martínez, expuso el papel de los municipios en la construcción de entornos alimentarios saludables y sostenibles, con el fin de generar condiciones que faciliten una alimentación adecuada para la población.

Municipios Promotores de la Salud, rumbo a la certificación

La jefa del Departamento de Promoción y Fomento a la Salud de la SESEQ, Wendoline Pérez, dio seguimiento al proceso de certificación de los Municipios Promotores de la Salud y de la Red de Ciudades Amigables con las Personas Adultas Mayores, programas que buscan consolidar entornos más saludables, seguros e incluyentes.

En la sesión de octubre pasado, realizada en San Juan del Río con la participación de 17 municipios, la Red ya había abordado la prevención del dengue, la vacunación contra sarampión y la incorporación a ciudades amigables con personas adultas mayores.

En la reunión también participó el subcoordinador general médico de la SESEQ, Francisco José Rivera. Guerrero, quien desde febrero preside además el Cabildo Metropolitano de Querétaro, cerró con un llamado a los alcaldes: "Que desde cada municipio construyamos un estado donde nadie se sienta solo frente a una enfermedad".