Los 18 municipios de Querétaro refuerzan coordinación contra el dengue

La OPS/OMS presentó la estrategia HEARTS para atender enfermedades cardiovasculares desde el primer nivel, durante la Primera Reunión Ordinaria encabezada por Chepe Guerrero.

Chepe Guerrero habla durante la Primera Reunión Ordinaria de la Red Queretana de Municipios por la Salud

Chepe Guerrero, presidente municipal de Corregidora y presidente de la Red Queretana de Municipios por la Salud, encabeza la Primera Reunión Ordinaria del organismo. Participaron autoridades de los 18 municipios y de la SESEQ.

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Martín García Chavero
Por Martín García Chavero Jul 09, 2026
Martín García Chavero
Periodista

Periodista mexicano, director y editor de Rotativo de Querétaro, medio de comunicación que fundó en 1990 y que se ha consolidado como una de las principales plataformas informativas de Querétaro y la región. Con más de tres décadas de trayectoria, ha dedicado su carrera a informar con rigor, independencia y compromiso social.

Inició como reportero en diversos periódicos estatales y nacionales, entre ellos El Periódico La Prensa, AM Querétaro, NOTICIAS y El extinto Corregidor, donde cubrió temas de actualidad, política y sociedad.

Como analista político y especialista en temas de seguridad, Luis Martín García Chavero ha desarrollado una amplia experiencia en el seguimiento de la seguridad pública en el Estado y la región, abordando problemáticas de delincuencia, estrategias gubernamentales y el impacto social de la violencia. 

Su cobertura periodística y análisis contribuyen a una comprensión profunda de los desafíos que enfrenta la sociedad queretana y mexicana en materia de seguridad.

Actualmente dirige y edita Rotativo de Querétaro, medio digital que combina noticias de última hora, análisis político y cobertura de eventos locales, nacionales e internacionales. 

Bajo su liderazgo, el portal se ha consolidado como un referente informativo confiable para lectores interesados en política, seguridad, economía, cultura y sociedad.

Además de su labor editorial, Luis Martín García Chavero es un analista político reconocido por su capacidad para explicar de manera clara y objetiva los acontecimientos que impactan a México y al mundo, con especial énfasis en la seguridad y la gobernabilidad.

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Corregidora, Querétaro, 9 de julio de 2026.- Los 18 municipios de Querétaro reforzarán la coordinación con las autoridades sanitarias para prevenir y controlar el dengue mediante la eliminación de criaderos, el saneamiento básico y la vigilancia epidemiológica, como parte de los acuerdos de la Primera Reunión Ordinaria de la Red Queretana de Municipios por la Salud, celebrada en Corregidora.

El organismo, presidido por el alcalde de Corregidora, Chepe Guerrero, reunió a autoridades municipales y de la Secretaría de Salud del Estado de Querétaro (SESEQ) para revisar temas prioritarios de salud pública.

Guerrero llamó a impulsar políticas públicas que privilegien la prevención y sostuvo que la salud debe ocupar el primer lugar entre las prioridades de gobierno, por ser la base para estudiar, trabajar y desarrollar un proyecto de vida.

"La salud no es un asunto exclusivo de hospitales y consultorios. Empieza antes. En la limpieza de nuestras calles. En los alimentos que consumen las familias. Pero, sobre todo, empieza en la capacidad de los gobiernos para anticiparse, en lugar de reaccionar cuando el problema ya llegó al hospital", expresó.

Prevención del dengue en Querétaro, eje de la reunión

El jefe del Departamento de Enfermedades Transmisibles de la SESEQ, Armando Medina, presentó las acciones para la prevención y control del dengue, con énfasis en la coordinación entre autoridades y ciudadanía para eliminar criaderos del mosquito transmisor y fortalecer las medidas de vigilancia epidemiológica.

El refuerzo llega con un panorama favorable: Querétaro pasó de dos mil 847 contagios en 2024 a un caso activo en lo que va de 2026, de acuerdo con el reporte epidemiológico estatal.

Estrategia HEARTS y entornos alimentarios saludables

La consultora nacional de Enfermedades No Transmisibles de la Organización Panamericana de la Salud/Organización Mundial de la Salud (OPS/OMS), Alied Bencomo, presentó la estrategia HEARTS en las Américas y HEARTS 2.0, Transformando los Cuidados, Formando el Futuro, orientada a fortalecer la prevención, detección y atención de las enfermedades cardiovasculares desde el primer nivel de atención.

Por su parte, la promotora de la Salud del Componente de Estilos de Vida Saludables de la SESEQ, Alejandra Martínez, expuso el papel de los municipios en la construcción de entornos alimentarios saludables y sostenibles, con el fin de generar condiciones que faciliten una alimentación adecuada para la población.

Municipios Promotores de la Salud, rumbo a la certificación

La jefa del Departamento de Promoción y Fomento a la Salud de la SESEQ, Wendoline Pérez, dio seguimiento al proceso de certificación de los Municipios Promotores de la Salud y de la Red de Ciudades Amigables con las Personas Adultas Mayores, programas que buscan consolidar entornos más saludables, seguros e incluyentes.

En la sesión de octubre pasado, realizada en San Juan del Río con la participación de 17 municipios, la Red ya había abordado la prevención del dengue, la vacunación contra sarampión y la incorporación a ciudades amigables con personas adultas mayores.

En la reunión también participó el subcoordinador general médico de la SESEQ, Francisco José Rivera. Guerrero, quien desde febrero preside además el Cabildo Metropolitano de Querétaro, cerró con un llamado a los alcaldes: "Que desde cada municipio construyamos un estado donde nadie se sienta solo frente a una enfermedad".

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