Querétaro, 9 de julio de 2026.- La Comisión de Planeación y Presupuesto de la LXI Legislatura aprobó reformas a la Ley de Hacienda del Estado en materia del Impuesto por la Emisión de Gases a la Atmósfera y a la ley que fija las bases, montos y plazos para distribuir las participaciones federales entre los municipios, con el fin de dar mayor certeza sobre el cobro del gravamen y el reparto del fondo de fomento municipal.

El dictamen, avalado por los diputados Luis Gerardo Ángeles Herrera, Adriana Elisa Meza Argaluza y Ulises Gómez de la Rosa, armoniza la aplicación del impuesto con criterios recientes del Poder Judicial y fortalece su constitucionalidad, explicó el presidente de la comisión.

“Hubo algunos criterios realizados por el Poder Judicial y lo que se está haciendo es acondicionar dos asuntos: uno que tienen que ver con la Auditoría Superior de la Federación y el otro, con impuestos ambientales para no incurrir en faltas”, señaló Ángeles Herrera.

Luis Gerardo Ángeles Herrera, presidente de la Comisión de Planeación y Presupuesto, presenta el dictamen que precisa el cobro del impuesto por la emisión de gases a la atmósfera. rotativo.com.mx

El legislador aclaró que no se crea un nuevo impuesto: el gravamen existe desde 2021 y tiene un carácter principalmente compensatorio, orientado a enmendar el deterioro del medio ambiente causado por las actividades contaminantes.

Con ese impuesto ambiental, el estado compensó cerca de 500 mil toneladas de CO2 durante 2024.En el componente de participaciones federales, la reforma responde a un señalamiento del órgano fiscalizador.

Los diputados Ulises Gómez de la Rosa, Adriana Elisa Meza Argaluza y Luis Gerardo Ángeles Herrera, integrantes de la Comisión de Planeación y Presupuesto de la LXI Legislatura. rotativo.com.mx

“Se está atendiendo una observación formulada por la Auditoría Superior de la Federación para ser más clara y transparente la distribución de participaciones federales a los municipios, éstas ya se venían dando con los porcentajes de 80-20, pero solicitan aclarar de ese 100 por ciento, cómo se divide, y es lo que se está aclarando”, precisó.

En el impuesto ecológico, la modificación establece que solo se gravan las emisiones directas de gases de efecto invernadero, ya que las indirectas corresponden a la federación.

Los integrantes de la Comisión de Planeación y Presupuesto analizan las reformas a la Ley de Hacienda y a la ley de distribución de participaciones federales. rotativo.com.mx

Ángeles Herrera indicó que la comisión —que en meses recientes dictaminó el Paquete Fiscal 2026 y diversos acuerdos municipales— revisa de manera permanente los ajustes que se hacen a nivel federal para mantener actualizada la legislación local, por lo que el dictamen busca que las reglas sean más claras para los contribuyentes, la autoridad y los municipios.