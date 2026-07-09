Aprueban en comisión reforma al impuesto por emisión de gases en Querétaro

El dictamen atiende una observación de la Auditoría Superior de la Federación sobre el reparto de participaciones federales entre los municipios.

Ulises Gómez, Luis Gerardo Ángeles y Adriana Meza votan a mano alzada en sesión de comisión

Los diputados Ulises Gómez de la Rosa, Luis Gerardo Ángeles Herrera y Adriana Elisa Meza Argaluza aprueban las reformas a la Ley de Hacienda del Estado en materia del impuesto por la emisión de gases.

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Martín García Chavero
Por Martín García Chavero Jul 09, 2026
Martín García Chavero
Periodista

Periodista mexicano, director y editor de Rotativo de Querétaro, medio de comunicación que fundó en 1990 y que se ha consolidado como una de las principales plataformas informativas de Querétaro y la región. Con más de tres décadas de trayectoria, ha dedicado su carrera a informar con rigor, independencia y compromiso social.

Inició como reportero en diversos periódicos estatales y nacionales, entre ellos El Periódico La Prensa, AM Querétaro, NOTICIAS y El extinto Corregidor, donde cubrió temas de actualidad, política y sociedad.

Como analista político y especialista en temas de seguridad, Luis Martín García Chavero ha desarrollado una amplia experiencia en el seguimiento de la seguridad pública en el Estado y la región, abordando problemáticas de delincuencia, estrategias gubernamentales y el impacto social de la violencia. 

Su cobertura periodística y análisis contribuyen a una comprensión profunda de los desafíos que enfrenta la sociedad queretana y mexicana en materia de seguridad.

Actualmente dirige y edita Rotativo de Querétaro, medio digital que combina noticias de última hora, análisis político y cobertura de eventos locales, nacionales e internacionales. 

Bajo su liderazgo, el portal se ha consolidado como un referente informativo confiable para lectores interesados en política, seguridad, economía, cultura y sociedad.

Además de su labor editorial, Luis Martín García Chavero es un analista político reconocido por su capacidad para explicar de manera clara y objetiva los acontecimientos que impactan a México y al mundo, con especial énfasis en la seguridad y la gobernabilidad.

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Querétaro, 9 de julio de 2026.- La Comisión de Planeación y Presupuesto de la LXI Legislatura aprobó reformas a la Ley de Hacienda del Estado en materia del Impuesto por la Emisión de Gases a la Atmósfera y a la ley que fija las bases, montos y plazos para distribuir las participaciones federales entre los municipios, con el fin de dar mayor certeza sobre el cobro del gravamen y el reparto del fondo de fomento municipal.

El dictamen, avalado por los diputados Luis Gerardo Ángeles Herrera, Adriana Elisa Meza Argaluza y Ulises Gómez de la Rosa, armoniza la aplicación del impuesto con criterios recientes del Poder Judicial y fortalece su constitucionalidad, explicó el presidente de la comisión.

“Hubo algunos criterios realizados por el Poder Judicial y lo que se está haciendo es acondicionar dos asuntos: uno que tienen que ver con la Auditoría Superior de la Federación y el otro, con impuestos ambientales para no incurrir en faltas”, señaló Ángeles Herrera.

Luis Gerardo \u00c1ngeles Herrera sostiene el dictamen durante la sesi\u00f3n de la comisi\u00f3n Luis Gerardo Ángeles Herrera, presidente de la Comisión de Planeación y Presupuesto, presenta el dictamen que precisa el cobro del impuesto por la emisión de gases a la atmósfera. rotativo.com.mx

El legislador aclaró que no se crea un nuevo impuesto: el gravamen existe desde 2021 y tiene un carácter principalmente compensatorio, orientado a enmendar el deterioro del medio ambiente causado por las actividades contaminantes.

Con ese impuesto ambiental, el estado compensó cerca de 500 mil toneladas de CO2 durante 2024.En el componente de participaciones federales, la reforma responde a un señalamiento del órgano fiscalizador.

Ulises G\u00f3mez, Adriana Meza y Luis Gerardo \u00c1ngeles posan ante la lona de la Comisi\u00f3n de Planeaci\u00f3n y Presupuesto Los diputados Ulises Gómez de la Rosa, Adriana Elisa Meza Argaluza y Luis Gerardo Ángeles Herrera, integrantes de la Comisión de Planeación y Presupuesto de la LXI Legislatura. rotativo.com.mx

“Se está atendiendo una observación formulada por la Auditoría Superior de la Federación para ser más clara y transparente la distribución de participaciones federales a los municipios, éstas ya se venían dando con los porcentajes de 80-20, pero solicitan aclarar de ese 100 por ciento, cómo se divide, y es lo que se está aclarando”, precisó.

En el impuesto ecológico, la modificación establece que solo se gravan las emisiones directas de gases de efecto invernadero, ya que las indirectas corresponden a la federación.

Los tres integrantes de la comisi\u00f3n revisan el dictamen durante la sesi\u00f3n Los integrantes de la Comisión de Planeación y Presupuesto analizan las reformas a la Ley de Hacienda y a la ley de distribución de participaciones federales. rotativo.com.mx

Ángeles Herrera indicó que la comisión —que en meses recientes dictaminó el Paquete Fiscal 2026 y diversos acuerdos municipales— revisa de manera permanente los ajustes que se hacen a nivel federal para mantener actualizada la legislación local, por lo que el dictamen busca que las reglas sean más claras para los contribuyentes, la autoridad y los municipios.

medio ambiente contaminación leyes legislatura

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