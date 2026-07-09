Querétaro, 9 de julio de 2026.- Un total de 198 personas queretanas repatriadas recibieron apoyos económicos estatales durante 2025 a través de dos programas: 89 cobraron un seguro de desempleo de 3 mil 500 pesos y 109 obtuvieron recursos para abrir o reforzar negocios, de acuerdo con los balances presentados en la primera sesión ordinaria 2026 del Consejo Estatal para la Atención y Protección de las Personas Queretanas Repatriadas y sus Familias.

La Secretaría del Trabajo informó que los 89 beneficiarios del Programa de Seguro de Desempleo son originarios de Amealco de Bonfil, Cadereyta de Montes, Corregidora, El Marqués, Huimilpan, Jalpan de Serra, Pinal de Amoles, Querétaro y San Juan del Río.

Además del apoyo económico, la dependencia los canalizó a vacantes acordes a su perfil mediante la Bolsa de Trabajo.

Por su parte, la Secretaría de Desarrollo Sustentable abrió una categoría del subprograma de Apoyo a la Economía Familiar dirigida a connacionales repatriados desde Estados Unidos, con montos para la compra de equipamiento, mobiliario, herramientas, materia prima o inventario.

Con ese esquema, 109 personas repatriadas durante 2025 abrieron o reforzaron negocios en Arroyo Seco, Huimilpan, Jalpan de Serra, Landa de Matamoros, Pinal de Amoles y Querétaro, con un beneficio indirecto para 260 personas.

La Subsecretaría de Derechos Humanos de la Secretaría de Gobierno reportó 72 orientaciones en materia migratoria para trámites y el acompañamiento a un queretano repatriado a Guatemala por un error de las autoridades de Estados Unidos en su trámite de deportación.

Representantes de dependencias estatales, municipios y sociedad civil revisan los resultados del subprograma de Apoyo a la Economía Familiar. En 2025 el esquema financió negocios de 109 personas repatriadas. rotativo.com.mx

La dependencia también gestionó la repatriación de 12 cuerpos de queretanos fallecidos en Estados Unidos y Canadá, con ayuda económica a las familias y gestión consular, en casos de Amealco de Bonfil, Cadereyta de Montes, Jalpan de Serra, Landa de Matamoros y San Juan del Río, además de un traslado internacional con destino a Kerrville, Texas.

En el mismo periodo, la coordinación interinstitucional permitió el retorno de 52 queretanos afectados por el conflicto en Oriente Medio, quienes arribaron al AIQ en marzo. Del grupo, 17 eran adultos mayores —12 de ellos con necesidades de atención médica—, seis adultos requerían atención médica y uno era menor de edad.

Al encabezar la sesión, el secretario de Gobierno, Eric Gudiño Torres, sostuvo que la reinserción de la población repatriada se ha atendido de forma coordinada entre el estado, los municipios, la sociedad civil y la iniciativa privada, ante el endurecimiento de las políticas migratorias de Estados Unidos y el retorno migratorio que ha derivado de ellas.

"Migrar es un acto de valentía, que no cualquiera se atreve a hacer; por eso, en este Consejo debemos reconocer públicamente a aquellas personas que decidieron partir, buscando un sueño que trajera mejores condiciones de vida para los suyos, y ahora que regresan a Querétaro, debemos dignificar ese retorno", afirmó.

El Consejo, cuya instalación se realizó en marzo de 2025, articula a dependencias del Poder Ejecutivo estatal, gobiernos municipales y sector empresarial para la vinculación laboral y la incorporación a programas sociales de quienes lo solicitan.

"Porque cuando una persona queretana logra reconstruir su proyecto de vida después de la repatriación, gana ella, gana su familia y gana también nuestro estado", aseguró Gudiño Torres.

En la sesión, el presidente municipal de Huimilpan, Jairo Morales Martínez, informó que la Oficina de Atención a Migrantes de ese municipio suma más de mil atenciones en trámites, orientación, búsqueda de connacionales, apoyos funerarios, repatriación de restos y vinculación con programas institucionales.

Ese proyecto fue distinguido por la Secretaría de Relaciones Exteriores, a través de la Dirección General de Coordinación Política, y por el Consejo Consultivo de la Asociación Mexicana de Oficinas de Asuntos Internacionales de los Estados.