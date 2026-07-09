Casi 200 apoyos económicos entregó Querétaro a repatriados durante 2025

La Subsecretaría de Derechos Humanos gestionó la repatriación de 12 cuerpos desde Estados Unidos y Canadá y corrigió una deportación errónea a Guatemala.

Integrantes del Consejo Estatal de Repatriados votan a mano alzada durante la primera sesión ordinaria 2026

ntegrantes del Consejo Estatal para la Atención de las Personas Queretanas Repatriadas aprueban acuerdos a mano alzada. La primera sesión ordinaria 2026 fue encabezada por el secretario de Gobierno, Eric Gudiño Torres.

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Martín García Chavero
Por Martín García Chavero Jul 09, 2026
Martín García Chavero
Periodista

Periodista mexicano, director y editor de Rotativo de Querétaro, medio de comunicación que fundó en 1990 y que se ha consolidado como una de las principales plataformas informativas de Querétaro y la región. Con más de tres décadas de trayectoria, ha dedicado su carrera a informar con rigor, independencia y compromiso social.

Inició como reportero en diversos periódicos estatales y nacionales, entre ellos El Periódico La Prensa, AM Querétaro, NOTICIAS y El extinto Corregidor, donde cubrió temas de actualidad, política y sociedad.

Como analista político y especialista en temas de seguridad, Luis Martín García Chavero ha desarrollado una amplia experiencia en el seguimiento de la seguridad pública en el Estado y la región, abordando problemáticas de delincuencia, estrategias gubernamentales y el impacto social de la violencia. 

Su cobertura periodística y análisis contribuyen a una comprensión profunda de los desafíos que enfrenta la sociedad queretana y mexicana en materia de seguridad.

Actualmente dirige y edita Rotativo de Querétaro, medio digital que combina noticias de última hora, análisis político y cobertura de eventos locales, nacionales e internacionales. 

Bajo su liderazgo, el portal se ha consolidado como un referente informativo confiable para lectores interesados en política, seguridad, economía, cultura y sociedad.

Además de su labor editorial, Luis Martín García Chavero es un analista político reconocido por su capacidad para explicar de manera clara y objetiva los acontecimientos que impactan a México y al mundo, con especial énfasis en la seguridad y la gobernabilidad.

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Querétaro, 9 de julio de 2026.- Un total de 198 personas queretanas repatriadas recibieron apoyos económicos estatales durante 2025 a través de dos programas: 89 cobraron un seguro de desempleo de 3 mil 500 pesos y 109 obtuvieron recursos para abrir o reforzar negocios, de acuerdo con los balances presentados en la primera sesión ordinaria 2026 del Consejo Estatal para la Atención y Protección de las Personas Queretanas Repatriadas y sus Familias.

La Secretaría del Trabajo informó que los 89 beneficiarios del Programa de Seguro de Desempleo son originarios de Amealco de Bonfil, Cadereyta de Montes, Corregidora, El Marqués, Huimilpan, Jalpan de Serra, Pinal de Amoles, Querétaro y San Juan del Río.

Además del apoyo económico, la dependencia los canalizó a vacantes acordes a su perfil mediante la Bolsa de Trabajo.

Por su parte, la Secretaría de Desarrollo Sustentable abrió una categoría del subprograma de Apoyo a la Economía Familiar dirigida a connacionales repatriados desde Estados Unidos, con montos para la compra de equipamiento, mobiliario, herramientas, materia prima o inventario.

Con ese esquema, 109 personas repatriadas durante 2025 abrieron o reforzaron negocios en Arroyo Seco, Huimilpan, Jalpan de Serra, Landa de Matamoros, Pinal de Amoles y Querétaro, con un beneficio indirecto para 260 personas.

La Subsecretaría de Derechos Humanos de la Secretaría de Gobierno reportó 72 orientaciones en materia migratoria para trámites y el acompañamiento a un queretano repatriado a Guatemala por un error de las autoridades de Estados Unidos en su trámite de deportación.

Asistentes a la sesi\u00f3n del Consejo Estatal de Repatriados siguen la presentaci\u00f3n de la Secretar\u00eda de Desarrollo Sustentable Representantes de dependencias estatales, municipios y sociedad civil revisan los resultados del subprograma de Apoyo a la Economía Familiar. En 2025 el esquema financió negocios de 109 personas repatriadas. rotativo.com.mx

La dependencia también gestionó la repatriación de 12 cuerpos de queretanos fallecidos en Estados Unidos y Canadá, con ayuda económica a las familias y gestión consular, en casos de Amealco de Bonfil, Cadereyta de Montes, Jalpan de Serra, Landa de Matamoros y San Juan del Río, además de un traslado internacional con destino a Kerrville, Texas.

En el mismo periodo, la coordinación interinstitucional permitió el retorno de 52 queretanos afectados por el conflicto en Oriente Medio, quienes arribaron al AIQ en marzo. Del grupo, 17 eran adultos mayores —12 de ellos con necesidades de atención médica—, seis adultos requerían atención médica y uno era menor de edad.

Al encabezar la sesión, el secretario de Gobierno, Eric Gudiño Torres, sostuvo que la reinserción de la población repatriada se ha atendido de forma coordinada entre el estado, los municipios, la sociedad civil y la iniciativa privada, ante el endurecimiento de las políticas migratorias de Estados Unidos y el retorno migratorio que ha derivado de ellas.

"Migrar es un acto de valentía, que no cualquiera se atreve a hacer; por eso, en este Consejo debemos reconocer públicamente a aquellas personas que decidieron partir, buscando un sueño que trajera mejores condiciones de vida para los suyos, y ahora que regresan a Querétaro, debemos dignificar ese retorno", afirmó.

El Consejo, cuya instalación se realizó en marzo de 2025, articula a dependencias del Poder Ejecutivo estatal, gobiernos municipales y sector empresarial para la vinculación laboral y la incorporación a programas sociales de quienes lo solicitan.

"Porque cuando una persona queretana logra reconstruir su proyecto de vida después de la repatriación, gana ella, gana su familia y gana también nuestro estado", aseguró Gudiño Torres.

En la sesión, el presidente municipal de Huimilpan, Jairo Morales Martínez, informó que la Oficina de Atención a Migrantes de ese municipio suma más de mil atenciones en trámites, orientación, búsqueda de connacionales, apoyos funerarios, repatriación de restos y vinculación con programas institucionales.

Ese proyecto fue distinguido por la Secretaría de Relaciones Exteriores, a través de la Dirección General de Coordinación Política, y por el Consejo Consultivo de la Asociación Mexicana de Oficinas de Asuntos Internacionales de los Estados.

gobierno apoyos economicos repatriados

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