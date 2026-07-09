Querétaro es la zona metropolitana más competitiva de México, según el IMCO

La zona metropolitana avanzó del sexto al primer sitio del índice y encabezó los subíndices de Innovación y Economía y de Sistema Político y Gobierno.

Felifer Macías habla en la presentación del Índice de Competitividad Urbana 2026 en Querétaro

Felifer Macías, presidente municipal de Querétaro, participa en la presentación del Índice de Competitividad Urbana 2026 del IMCO, que colocó a la zona metropolitana en el primer lugar nacional.

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Martín García Chavero
Por Martín García Chavero Jul 09, 2026
Martín García Chavero
Periodista

Periodista mexicano, director y editor de Rotativo de Querétaro, medio de comunicación que fundó en 1990 y que se ha consolidado como una de las principales plataformas informativas de Querétaro y la región. Con más de tres décadas de trayectoria, ha dedicado su carrera a informar con rigor, independencia y compromiso social.

Inició como reportero en diversos periódicos estatales y nacionales, entre ellos El Periódico La Prensa, AM Querétaro, NOTICIAS y El extinto Corregidor, donde cubrió temas de actualidad, política y sociedad.

Como analista político y especialista en temas de seguridad, Luis Martín García Chavero ha desarrollado una amplia experiencia en el seguimiento de la seguridad pública en el Estado y la región, abordando problemáticas de delincuencia, estrategias gubernamentales y el impacto social de la violencia. 

Su cobertura periodística y análisis contribuyen a una comprensión profunda de los desafíos que enfrenta la sociedad queretana y mexicana en materia de seguridad.

Actualmente dirige y edita Rotativo de Querétaro, medio digital que combina noticias de última hora, análisis político y cobertura de eventos locales, nacionales e internacionales. 

Bajo su liderazgo, el portal se ha consolidado como un referente informativo confiable para lectores interesados en política, seguridad, economía, cultura y sociedad.

Además de su labor editorial, Luis Martín García Chavero es un analista político reconocido por su capacidad para explicar de manera clara y objetiva los acontecimientos que impactan a México y al mundo, con especial énfasis en la seguridad y la gobernabilidad.

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Querétaro, 9 de julio de 2026.- La zona metropolitana de Querétaro es, por primera vez, la más competitiva del país: el Índice de Competitividad Urbana (ICU) 2026 del Instituto Mexicano para la Competitividad (IMCO) la colocó en el primer lugar nacional, tras avanzar desde el sexto sitio que ocupó en la edición 2024.

El estudio ubicó a la capital queretana en el primer lugar de dos subíndices: Innovación y Economía, impulsado por la capacidad para generar inversión y desarrollo tecnológico, y Sistema Político y Gobierno, asociado a la solidez institucional y la gestión pública.

La ciudad alcanzó además el primer lugar nacional en grado de escolaridad.

Asistentes y medios de comunicaci\u00f3n durante la presentaci\u00f3n del \u00cdndice de Competitividad Urbana 2026 en Quer\u00e9taro Empresarios, funcionarios y representantes de medios asistieron a la presentación del índice del IMCO en la capital. rotativo.com.mx

Óscar Ocampo Albarrán, director de Desarrollo Económico del IMCO, desglosó los resultados por indicador: el salario mensual promedio de los trabajadores de tiempo completo creció más de 31 por ciento, al pasar de 10 mil 624 a 13 mil 937 pesos, mientras la ciudad se ubicó en el segundo lugar nacional en tamaño del mercado hipotecario y en hogares con computadora e internet.

En materia de finanzas públicas, la zona metropolitana obtuvo el segundo lugar nacional en ingresos propios municipales —rubro en el que la capital sostiene la recaudación del predial sin aumentos desde 2018— y el tercer lugar en percepción de baja corrupción estatal en zonas urbanas.

Un representante del IMCO expone los resultados del \u00cdndice de Competitividad Urbana 2026 en Quer\u00e9taro Un representante del IMCO desglosa los resultados del índice durante la presentación en la capital queretana. rotativo.com.mx

El mercado laboral aportó el séptimo lugar en empresas de más de 50 empleados y el octavo en menor informalidad, en una entidad donde la paz laboral ha sido presentada como condición para sostener la inversión y el empleo formal. La ciudad registró también el quinto lugar en generación de patentes y en el subíndice de Sociedad y Medio Ambiente.

Durante la presentación, el presidente municipal de Querétaro, Felifer Macías, sostuvo que el resultado responde a un trabajo coordinado entre los gobiernos de la zona metropolitana y el estatal.

Felifer Mac\u00edas se dirige a los asistentes durante la presentaci\u00f3n del \u00edndice del IMCO en Quer\u00e9taro El alcalde capitalino destacó el avance del sexto al primer lugar nacional en competitividad urbana entre 2024 y 2026. rotativo.com.mx

“Decirles que hay gobiernos municipales, de Chepe, de Rodrigo, de Jairo, su servidor, que hay un gobernador, hay un equipo trabajando muy fuerte, dejando muy claro que ese gran futuro de progreso que esperamos no se improvisa, se construye todos los días como lo hacemos hoy en el presente para llevar a Querétaro al mejor momento de su historia”, expresó.

El alcalde señaló que el ascenso del sexto al primer lugar entre 2024 y 2026 refleja, a su juicio, que en Querétaro las cosas se hacen con orden, seriedad y responsabilidad, y que la posición se traduce en mayores oportunidades para las y los queretanos.

La medición llega en un año en el que el municipio ha buscado capitalizar esa posición económica, como en la gira por laHannover Messe 2026, que cerró con compromisos de inversión por más de 2 mil millones de pesos.

gobierno felifer macias imco

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