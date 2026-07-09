Quemaduras y cáncer de piel: los riesgos del sol en Querétaro y cómo prevenirlos

Las quemaduras con ampollas por asolearse en balnearios son de segundo grado y la radiación acumulada eleva el riesgo de lesiones premalignas.

Mujer revisa su piel frente al espejo como parte de una rutina de prevención por exposición solar.

La SESA de Querétaro recomendó evitar la exposición directa al sol de 9:00 a 15:00 horas y usar protector solar FPS 30 o 50.

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Martín García Chavero
Por Martín García Chavero Jul 09, 2026
Martín García Chavero
Periodista

Periodista mexicano, director y editor de Rotativo de Querétaro, medio de comunicación que fundó en 1990 y que se ha consolidado como una de las principales plataformas informativas de Querétaro y la región. Con más de tres décadas de trayectoria, ha dedicado su carrera a informar con rigor, independencia y compromiso social.

Inició como reportero en diversos periódicos estatales y nacionales, entre ellos El Periódico La Prensa, AM Querétaro, NOTICIAS y El extinto Corregidor, donde cubrió temas de actualidad, política y sociedad.

Como analista político y especialista en temas de seguridad, Luis Martín García Chavero ha desarrollado una amplia experiencia en el seguimiento de la seguridad pública en el Estado y la región, abordando problemáticas de delincuencia, estrategias gubernamentales y el impacto social de la violencia. 

Su cobertura periodística y análisis contribuyen a una comprensión profunda de los desafíos que enfrenta la sociedad queretana y mexicana en materia de seguridad.

Actualmente dirige y edita Rotativo de Querétaro, medio digital que combina noticias de última hora, análisis político y cobertura de eventos locales, nacionales e internacionales. 

Bajo su liderazgo, el portal se ha consolidado como un referente informativo confiable para lectores interesados en política, seguridad, economía, cultura y sociedad.

Además de su labor editorial, Luis Martín García Chavero es un analista político reconocido por su capacidad para explicar de manera clara y objetiva los acontecimientos que impactan a México y al mundo, con especial énfasis en la seguridad y la gobernabilidad.

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San Juan del Río, 9 de julio de 2026.- La radiación ultravioleta alcanza su mayor intensidad entre las 09:00 y las 15:00 horas, por lo que evitar la exposición directa al sol en ese horario es la primera medida para prevenir quemaduras, envejecimiento prematuro y, a largo plazo, cáncer de piel, advirtió la Secretaría de Salud (SESA) del estado de Querétaro durante la temporada de calor.

La dependencia recordó que la piel es el órgano más grande del cuerpo y la primera barrera de protección contra bacterias, sustancias químicas y cambios de temperatura, lo que la vuelve vulnerable a las altas temperaturas y a la radiación ultravioleta.

Aunque el organismo produce melanina, un pigmento que defiende a las células del daño de los rayos UV, esa protección natural resulta insuficiente cuando la exposición al sol es intensa o prolongada.

En los periodos vacacionales, muchas personas incrementan su exposición en playas, balnearios y albercas, lo que puede provocar quemaduras solares. Algunas de ellas forman ampollas y se consideran quemaduras superficiales de segundo grado.

La exposición repetida también deshidrata la piel y favorece la aparición de arrugas y manchas en rostro, la "V" del escote, antebrazos y manos, mientras que la radiación acumulada a lo largo del tiempo aumenta el riesgo de desarrollar lesiones premalignas y cáncer de piel.

Para reducir esos riesgos, la SESA recomendó aplicar protector solar con factor de protección (FPS) de 30 o 50 en todas las áreas expuestas —rostro, orejas, cuello, escote, brazos, antebrazos y manos— o en todo el cuerpo al acudir a playas o albercas, reaplicarlo cada tres o cuatro horas y utilizarlo incluso en días nublados.

La dependencia también sugirió mantener una adecuada hidratación con consumo suficiente de agua y cremas hidratantes; vestir prendas de manga larga y usar mangas protectoras al conducir o realizar actividades al aire libre; y complementar la protección con sombreros de ala ancha o sombrillas de color oscuro. En el caso de niñas, niños y adolescentes, pidió emplear protectores solares adecuados para su edad y ropa con protección solar.

De acuerdo con la SESA, se estima que más de tres mil enfermedades de la piel afectan a más de mil 800 millones de personas en el mundo, por lo que la detección temprana puede hacer la diferencia en el tratamiento y el pronóstico de estos padecimientos, incluido el cáncer de piel.

Por ello, la dependencia llamó a vigilar cualquier cambio en el tamaño, color o forma de lunares y manchas, sobre todo en zonas expuestas al sol y en las plantas de los pies, y a acudir a una unidad de salud ante cualquier modificación, lesión o mancha inusual para recibir valoración médica, diagnóstico y tratamiento oportunos.

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