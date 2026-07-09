San Juan del Río, 9 de julio de 2026.- La radiación ultravioleta alcanza su mayor intensidad entre las 09:00 y las 15:00 horas, por lo que evitar la exposición directa al sol en ese horario es la primera medida para prevenir quemaduras, envejecimiento prematuro y, a largo plazo, cáncer de piel, advirtió la Secretaría de Salud (SESA) del estado de Querétaro durante la temporada de calor.
La dependencia recordó que la piel es el órgano más grande del cuerpo y la primera barrera de protección contra bacterias, sustancias químicas y cambios de temperatura, lo que la vuelve vulnerable a las altas temperaturas y a la radiación ultravioleta.
Aunque el organismo produce melanina, un pigmento que defiende a las células del daño de los rayos UV, esa protección natural resulta insuficiente cuando la exposición al sol es intensa o prolongada.
En los periodos vacacionales, muchas personas incrementan su exposición en playas, balnearios y albercas, lo que puede provocar quemaduras solares. Algunas de ellas forman ampollas y se consideran quemaduras superficiales de segundo grado.
La exposición repetida también deshidrata la piel y favorece la aparición de arrugas y manchas en rostro, la "V" del escote, antebrazos y manos, mientras que la radiación acumulada a lo largo del tiempo aumenta el riesgo de desarrollar lesiones premalignas y cáncer de piel.
Para reducir esos riesgos, la SESA recomendó aplicar protector solar con factor de protección (FPS) de 30 o 50 en todas las áreas expuestas —rostro, orejas, cuello, escote, brazos, antebrazos y manos— o en todo el cuerpo al acudir a playas o albercas, reaplicarlo cada tres o cuatro horas y utilizarlo incluso en días nublados.
La dependencia también sugirió mantener una adecuada hidratación con consumo suficiente de agua y cremas hidratantes; vestir prendas de manga larga y usar mangas protectoras al conducir o realizar actividades al aire libre; y complementar la protección con sombreros de ala ancha o sombrillas de color oscuro. En el caso de niñas, niños y adolescentes, pidió emplear protectores solares adecuados para su edad y ropa con protección solar.
De acuerdo con la SESA, se estima que más de tres mil enfermedades de la piel afectan a más de mil 800 millones de personas en el mundo, por lo que la detección temprana puede hacer la diferencia en el tratamiento y el pronóstico de estos padecimientos, incluido el cáncer de piel.
Por ello, la dependencia llamó a vigilar cualquier cambio en el tamaño, color o forma de lunares y manchas, sobre todo en zonas expuestas al sol y en las plantas de los pies, y a acudir a una unidad de salud ante cualquier modificación, lesión o mancha inusual para recibir valoración médica, diagnóstico y tratamiento oportunos.