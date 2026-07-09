Querétaro, 9 de julio de 2026.- Un carril de la carretera 57 será intervenido a partir del lunes 13 de julio a la altura de la Cuesta China, en Querétaro, luego de que las lluvias del 27 de junio y del 2 de julio afectaron la estabilidad de los terraplenes aledaños a la obra federal que se ejecuta en ese punto.
Personal de la SICT, CAPUFE y Banobras informó que los trabajos sobre uno de los carriles de esta vía buscarán garantizar el adecuado flujo de las corrientes de agua.
Querétaro pide intervención federal en la carretera 57
Por instrucción del gobernador Mauricio Kuri, el secretario de Gobierno, Eric Gudiño Torres, y la titular de la Comisión Estatal de Infraestructura (CEI), Sonia Carrillo Rosillo, sostuvieron una reunión de trabajo con el titular del Centro SICT Querétaro, Carlos García Villaseñor, con el propósito de solicitar la intervención inmediata de las autoridades federales y prevenir riesgos a la población.
En el encuentro, el secretario de Gobierno pidió la colocación de señalamientos preventivos en la zona.
Carruseles viales con la Guardia Nacional
Gudiño Torres también solicitó que, a través de Caminos y Puentes Federales (CAPUFE), se gestione con la Guardia Nacional la implementación de carruseles viales que permitan reducir la velocidad de los vehículos que circulan por la autopista y prevenir incidentes. Desde abril, un operativo carrusel con cuatro corporaciones patrulla de manera permanente el tramo de El Colorado a Corregidora.
La Cuesta China concentra una de las pendientes de mayor riesgo del corredor México-Querétaro. En abril, el Gobierno Federal confirmó una inversión cercana a 30 millones de pesos para construir una rampa de frenado en ese mismo tramo, antes del ingreso a la capital.
Las precipitaciones del 2 de julio también dejaron cinco viviendas con ingreso de agua, dos inundaciones en vialidad y un vehículo varado en la capital, de acuerdo con el reporte municipal de afectaciones por lluvia.