Intervendrán un carril de la carretera 57 en la Cuesta China de Querétaro

El estado solicitó a la federación señalamientos preventivos y carruseles viales tras las lluvias que afectaron la estabilidad de los terraplenes

Funcionarios estatales y federales dialogan en una mesa de trabajo del Centro SICT Querétaro

Autoridades estatales y federales revisan las afectaciones en los terraplenes de la carretera 57, en la Cuesta China, durante una reunión en el Centro SICT Querétaro.

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Martín García Chavero
Por Martín García Chavero Jul 09, 2026
Martín García Chavero
Periodista

Periodista mexicano, director y editor de Rotativo de Querétaro, medio de comunicación que fundó en 1990 y que se ha consolidado como una de las principales plataformas informativas de Querétaro y la región. Con más de tres décadas de trayectoria, ha dedicado su carrera a informar con rigor, independencia y compromiso social.

Inició como reportero en diversos periódicos estatales y nacionales, entre ellos El Periódico La Prensa, AM Querétaro, NOTICIAS y El extinto Corregidor, donde cubrió temas de actualidad, política y sociedad.

Como analista político y especialista en temas de seguridad, Luis Martín García Chavero ha desarrollado una amplia experiencia en el seguimiento de la seguridad pública en el Estado y la región, abordando problemáticas de delincuencia, estrategias gubernamentales y el impacto social de la violencia. 

Su cobertura periodística y análisis contribuyen a una comprensión profunda de los desafíos que enfrenta la sociedad queretana y mexicana en materia de seguridad.

Actualmente dirige y edita Rotativo de Querétaro, medio digital que combina noticias de última hora, análisis político y cobertura de eventos locales, nacionales e internacionales. 

Bajo su liderazgo, el portal se ha consolidado como un referente informativo confiable para lectores interesados en política, seguridad, economía, cultura y sociedad.

Además de su labor editorial, Luis Martín García Chavero es un analista político reconocido por su capacidad para explicar de manera clara y objetiva los acontecimientos que impactan a México y al mundo, con especial énfasis en la seguridad y la gobernabilidad.

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Querétaro, 9 de julio de 2026.- Un carril de la carretera 57 será intervenido a partir del lunes 13 de julio a la altura de la Cuesta China, en Querétaro, luego de que las lluvias del 27 de junio y del 2 de julio afectaron la estabilidad de los terraplenes aledaños a la obra federal que se ejecuta en ese punto.

Personal de la SICT, CAPUFE y Banobras informó que los trabajos sobre uno de los carriles de esta vía buscarán garantizar el adecuado flujo de las corrientes de agua.

Querétaro pide intervención federal en la carretera 57

Por instrucción del gobernador Mauricio Kuri, el secretario de Gobierno, Eric Gudiño Torres, y la titular de la Comisión Estatal de Infraestructura (CEI), Sonia Carrillo Rosillo, sostuvieron una reunión de trabajo con el titular del Centro SICT Querétaro, Carlos García Villaseñor, con el propósito de solicitar la intervención inmediata de las autoridades federales y prevenir riesgos a la población.

En el encuentro, el secretario de Gobierno pidió la colocación de señalamientos preventivos en la zona.

Carruseles viales con la Guardia Nacional

Gudiño Torres también solicitó que, a través de Caminos y Puentes Federales (CAPUFE), se gestione con la Guardia Nacional la implementación de carruseles viales que permitan reducir la velocidad de los vehículos que circulan por la autopista y prevenir incidentes. Desde abril, un operativo carrusel con cuatro corporaciones patrulla de manera permanente el tramo de El Colorado a Corregidora.

La Cuesta China concentra una de las pendientes de mayor riesgo del corredor México-Querétaro. En abril, el Gobierno Federal confirmó una inversión cercana a 30 millones de pesos para construir una rampa de frenado en ese mismo tramo, antes del ingreso a la capital.

Las precipitaciones del 2 de julio también dejaron cinco viviendas con ingreso de agua, dos inundaciones en vialidad y un vehículo varado en la capital, de acuerdo con el reporte municipal de afectaciones por lluvia.

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