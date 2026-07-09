Querétaro, 9 de julio de 2026.- Querétaro registró 722 mil 938 trabajadores afiliados al Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) durante junio de 2026, seis mil 859 empleos formales más que en el mismo mes de 2025, lo que representa un crecimiento anual de 0.96 por ciento, informó la secretaria del Trabajo, Liliana San Martín Castillo.
El segundo trimestre del año promedió 723 mil 520 empleos, siete mil 405 puestos por encima del mismo periodo del año anterior, con una variación de 1.03 por ciento. En el acumulado del primer semestre, el promedio se ubicó en 722 mil 554 plazas, siete mil 81 más que las registradas en 2025, equivalente a un avance de 0.99 por ciento.
La secretaria del Trabajo saluda a asistentes durante un evento en el municipio de Pedro Escobedo, según el templete visible en la imagen. rotativo.com.mx
Pese al crecimiento anual, la cifra de junio se ubica por debajo de las 724 mil 624 plazas con que la entidad concluyó el cierre de 2025, cuando la tasa de formalidad laboral estatal alcanzó 60.5 por ciento.
"En Querétaro seguimos generando las condiciones para que más personas accedan a un empleo formal. Estos resultados reflejan la confianza que existe para invertir en nuestro estado y el trabajo coordinado entre el gobierno, el sector productivo y las y los trabajadores para fortalecer el desarrollo económico y el bienestar de las familias queretanas", expresó San Martín Castillo.
La funcionaria señaló que la entidad conserva el primer lugar nacional en calidad laboral, de acuerdo con el Índice de Competitividad Estatal (ICE), y registra la menor pobreza laboral del país, con una tasa de 19.8 por ciento.
Añadió que el estado mantiene un entorno sin estallamientos de huelga y figura entre las entidades con mejor desempeño en generación de empleo formal y participación económica de las mujeres.
La titular de la Secretaría del Trabajo de Querétaro convive con un grupo de personas durante una actividad bajo un domo. rotativo.com.mx
El comportamiento estatal se inscribe en un ciclo en que México alcanzó en marzo su récord nacional de afiliación al IMSS, con 22 millones 724 mil 680 trabajadores asegurados.
La dependencia estatal anunció que continuará impulsando políticas de vinculación laboral, capacitación, conciliación e inclusión para ampliar el acceso al empleo formal.