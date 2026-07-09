Querétaro suma 722 mil 938 empleos formales en junio con alza anual de 0.96%

El promedio del primer semestre alcanzó 722 mil 554 puestos ante el IMSS, siete mil 81 más que en 2025, informó la Secretaría del Trabajo.

Liliana San Martín Castillo aplaude sentada junto a dos hombres durante un evento público

Liliana San Martín Castillo, secretaria del Trabajo de Querétaro, durante un acto público. La funcionaria reportó 722 mil 938 empleos formales en el estado al cierre de junio.

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Martín García Chavero
Por Martín García Chavero Jul 09, 2026
Martín García Chavero
Periodista

Periodista mexicano, director y editor de Rotativo de Querétaro, medio de comunicación que fundó en 1990 y que se ha consolidado como una de las principales plataformas informativas de Querétaro y la región. Con más de tres décadas de trayectoria, ha dedicado su carrera a informar con rigor, independencia y compromiso social.

Inició como reportero en diversos periódicos estatales y nacionales, entre ellos El Periódico La Prensa, AM Querétaro, NOTICIAS y El extinto Corregidor, donde cubrió temas de actualidad, política y sociedad.

Como analista político y especialista en temas de seguridad, Luis Martín García Chavero ha desarrollado una amplia experiencia en el seguimiento de la seguridad pública en el Estado y la región, abordando problemáticas de delincuencia, estrategias gubernamentales y el impacto social de la violencia. 

Su cobertura periodística y análisis contribuyen a una comprensión profunda de los desafíos que enfrenta la sociedad queretana y mexicana en materia de seguridad.

Actualmente dirige y edita Rotativo de Querétaro, medio digital que combina noticias de última hora, análisis político y cobertura de eventos locales, nacionales e internacionales. 

Bajo su liderazgo, el portal se ha consolidado como un referente informativo confiable para lectores interesados en política, seguridad, economía, cultura y sociedad.

Además de su labor editorial, Luis Martín García Chavero es un analista político reconocido por su capacidad para explicar de manera clara y objetiva los acontecimientos que impactan a México y al mundo, con especial énfasis en la seguridad y la gobernabilidad.

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Querétaro, 9 de julio de 2026.- Querétaro registró 722 mil 938 trabajadores afiliados al Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) durante junio de 2026, seis mil 859 empleos formales más que en el mismo mes de 2025, lo que representa un crecimiento anual de 0.96 por ciento, informó la secretaria del Trabajo, Liliana San Martín Castillo.

El segundo trimestre del año promedió 723 mil 520 empleos, siete mil 405 puestos por encima del mismo periodo del año anterior, con una variación de 1.03 por ciento. En el acumulado del primer semestre, el promedio se ubicó en 722 mil 554 plazas, siete mil 81 más que las registradas en 2025, equivalente a un avance de 0.99 por ciento.

Liliana San Mart\u00edn Castillo conversa con asistentes frente a un templete oficial en Pedro Escobedo La secretaria del Trabajo saluda a asistentes durante un evento en el municipio de Pedro Escobedo, según el templete visible en la imagen. rotativo.com.mx

Pese al crecimiento anual, la cifra de junio se ubica por debajo de las 724 mil 624 plazas con que la entidad concluyó el cierre de 2025, cuando la tasa de formalidad laboral estatal alcanzó 60.5 por ciento.

"En Querétaro seguimos generando las condiciones para que más personas accedan a un empleo formal. Estos resultados reflejan la confianza que existe para invertir en nuestro estado y el trabajo coordinado entre el gobierno, el sector productivo y las y los trabajadores para fortalecer el desarrollo económico y el bienestar de las familias queretanas", expresó San Martín Castillo.

La funcionaria señaló que la entidad conserva el primer lugar nacional en calidad laboral, de acuerdo con el Índice de Competitividad Estatal (ICE), y registra la menor pobreza laboral del país, con una tasa de 19.8 por ciento.

Añadió que el estado mantiene un entorno sin estallamientos de huelga y figura entre las entidades con mejor desempeño en generación de empleo formal y participación económica de las mujeres.

Liliana San Mart\u00edn Castillo sonr\u00ede de pie junto a un grupo de personas bajo un domo La titular de la Secretaría del Trabajo de Querétaro convive con un grupo de personas durante una actividad bajo un domo. rotativo.com.mx

El comportamiento estatal se inscribe en un ciclo en que México alcanzó en marzo su récord nacional de afiliación al IMSS, con 22 millones 724 mil 680 trabajadores asegurados.

La dependencia estatal anunció que continuará impulsando políticas de vinculación laboral, capacitación, conciliación e inclusión para ampliar el acceso al empleo formal.

gobierno empleo secretaria del trabajo queretaro

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