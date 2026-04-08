Querétaro, 8 de abril de 2026. — Cuatro corporaciones de los tres niveles de gobierno ya patrullan de manera permanente el tramo de la carretera federal 57 que va de El Colorado al municipio de Corregidora, bajo un esquema de operativo carrusel que el presidente municipal de Querétaro, Felipe Fernando Macías Olvera, confirmó este miércoles.
El despliegue arrancó la semana pasada y, según el edil capitalino, mantendrá presencia ininterrumpida en uno de los corredores con mayor incidencia de accidentes del estado, donde el transporte de carga concentra la mayor parte de los percances graves.
El esquema reúne a la Guardia Municipal, las policías metropolitanas, la Guardia Nacional y el Ejército Mexicano sobre un tramo que atraviesa parte de la zona metropolitana.
La estrategia se suma al despliegue federal que la GN sostiene en el corredor México-Querétaro, donde mantiene activos los operativos Caballero del Camino, Carrusel y Semana Santa Seguro durante el periodo vacacional. Hasta el momento, la SCT no ha emitido postura sobre los plazos del proyecto ejecutivo que el municipio le solicitó.
“Ya comenzaron los nuevos operativos carrusel metropolitanos en la carretera 57. Arrancan desde El Colorado y recorren hasta Corregidora, con la participación de distintas corporaciones, con el objetivo de disuadir y, en su caso, sancionar conductas de riesgo, principalmente de transporte de carga”, explicó Macías Olvera.
El alcalde sostuvo que la finalidad es reducir accidentes en una vialidad federal que diariamente concentra miles de tráileres en tránsito hacia el centro y norte del país.
Felipe Macías anuncia operativo carrusel permanente en carretera 57 Querétaro con Guardia Municipal y GN. Infografía: Rotativo.
Rampa de frenado para unidades de carga avanza con la Federación
El presidente municipal informó que ya se iniciaron las gestiones con la Secretaría de Comunicaciones y Transportes para desarrollar el proyecto ejecutivo de una rampa de frenado sobre el mismo corredor, pensada para atender incidentes derivados de fallas mecánicas en unidades pesadas.
“Ya comenzó la gestión para el proyecto de la rampa de freno. Hay apertura por parte de la federación para trabajar de manera conjunta”, precisó.
El planteamiento llega meses después de que el gobierno estatal abrió la discusión sobre restringir el paso de transporte pesado en horarios pico, una propuesta que el gobernador Mauricio Kuri González detonó tras la carambola que dejó un muerto y diez vehículos involucrados en septiembre pasado.
El tramo urbano de la 57 ha concentrado en los últimos meses percances con tráileres de doble remolque que circulan en horarios de alto flujo vehicular.
¿Qué sigue para la movilidad en la zona metropolitana?
Macías Olvera adelantó que en la segunda quincena de abril presentará, en conjunto con el gobierno estatal, una estrategia integral de movilidad que incluirá transporte público, rutas nocturnas, transporte comunitario y otras alternativas para mejorar el traslado en la capital.
El paquete se anunciará semanas después del arranque del operativo de Semana Santa 2026 en los 18 municipios del estado, que opera desde el 2 de abril con vigilancia reforzada en presas, balnearios y corredores carreteros.
La coordinación interinstitucional, según el edil, buscará atender de manera estructural los puntos críticos del corredor industrial donde la carga federal y la movilidad urbana se cruzan a diario.
Felipe Macías anuncia operativo carrusel permanente en carretera 57 Querétaro con Guardia Municipal y GN.
Infografía: Rotativo.