Querétaro, 16 de abril de 2026. — El proyecto de la rampa de frenado en la carretera federal 57 avanza con la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes (SICT) y la firma de un convenio para mantenimiento compartido del corredor entre el municipio capital y dependencias federales, confirmó el presidente municipal Felipe Fernando Macías Olvera.
Los operativos carrusel ya operan de manera permanente en el tramo desde Semana Santa con presencia de cuatro corporaciones de los tres niveles de gobierno.
"Estamos trabajando muchísimo de la mano del delegado secretario de comunicaciones y transportes, que estamos muy agradecidos por su trabajo y colaboración con nosotros", afirmó Macías Olvera durante una conferencia de prensa.
El edil destacó que el trabajo coordinado se sostiene con el Ejército Mexicano y la Guardia Nacional, y va enfocado en prevenir los accidentes que se concentran principalmente en la 57.
Los operativos carrusel arrancaron desde Semana Santa y monitorean todo el tramo desde el corredor en El Marqués hasta Corregidora y Huimilpan, pasando por la 57 en el municipio de Querétaro.
Las corporaciones realizan labores de disuasión y, en su caso, sanción a personas que excedan los límites de velocidad. El despliegue ya operaba como permanente desde el 8 de abril con la Guardia Municipal, las policías metropolitanas, la Guardia Nacional y el Ejército Mexicano sobre el tramo que atraviesa la zona metropolitana.
El alcalde aseguró que la construcción de la rampa de frenado es uno de los grandes objetivos de su administración. La administración municipal ha presentado la propuesta a la SICT desde septiembre del año pasado y desde entonces se trabaja en el proyecto ejecutivo con la Dirección de Comunicaciones y Transportes municipal y la Secretaría de Obras Públicas.
Macías Olvera adelantó que la obra puede concretarse mediante donación de terreno o aportaciones compartidas con la federación. Encomendó al secretario de Gobierno municipal, Miguel Angel Torres, dar seguimiento puntual al tema y aseguró que en próximas semanas habrá noticias concretas sobre la ubicación definitiva y el costo estimado de la infraestructura. La administración federal ha mostrado disposición para participar, según el edil capitalino.
El convenio que se firmaría contempla inversión y mantenimiento compartido del tramo de la 57 que atraviesa el municipio capital.