Así lo informó Liliana San Martín Castillo, secretaria del Trabajo en el Estado de Querétaro, quien precisó que el torneo se desarrolla en cuatro sedes regionales: San Juan del Río —donde arrancó la fase inicial en instalaciones de La Maquio—, El Marqués, Corregidora y la capital del estado.

La final en el Estadio Corregidora tendrá formato inclusivo: los funcionarios del gobierno jugarán acompañados de un hijo o hija menor de 12 años, y se incorporarán también personas con discapacidad.

La secretaria no ocultó el resultado de su propia dependencia en la fase de grupos: "rompimos el récord en la Secretaría del Trabajo en ser la dependencia más goleada", señaló.

Respecto al congreso del 1 de mayo, San Martín Castillo indicó que el evento contará con la presencia del agregado laboral de la Embajada de Estados Unidos en México y de autoridades federales.

Uno de los ejes centrales será la nueva norma constitucional que reduce la jornada laboral de 48 a 40 horas de forma gradual hasta 2030.

La reforma al artículo 123 fue aprobada el 25 de febrero en la Cámara de Diputados y publicada en el Diario Oficial de la Federación el 3 de marzo, aunque los cambios a la Ley Federal del Trabajo que definirán su aplicación práctica aún no han sido votados.

San Juan del Río fue sede de uno de los primeros talleres sobre implementación sectorial, dada la concentración industrial del municipio.

El congreso abordará también el uso de inteligencia artificial en conciliación laboral, que la secretaria describió como "criterio jurisprudencial ya vigente", y revisará las perspectivas económicas en un entorno marcado por la incertidumbre con el principal socio comercial.

"Seguimos creciendo, no en el ritmo que estábamos acostumbrados", reconoció San Martín Castillo, y anticipó que el estado retomará su dinamismo una vez que concluya la revisión del T-MEC, cuya primera ronda formal de negociaciones arrancó el pasado 16 de marzo.

Mesas sindicales y reconocimiento a trabajadores en el Día del Trabajo en Querétaro

Previo al 1 de mayo, la dependencia mantiene un ciclo de mesas privadas con organizaciones sindicales que representan gremios de salud, transporte y docentes, entre otros sectores.

El propósito es que los propios líderes puedan plantear sus demandas directamente al gobernador Mauricio Kuri González y al resto del gabinete. La secretaria indicó que restan al menos un par de reuniones más antes del acto conmemorativo.

La novedad en la celebración oficial de este año es el cambio en los reconocimientos: en ediciones anteriores se distinguía a líderes sindicales, pero en 2026 serán los propios trabajadores quienes reciban las distinciones.

Cada organización sindical propondrá a sus candidatos con base en su historia de vida. La única marcha prevista para esa jornada es la que realiza el sindicato de telefonistas, establecida en su contrato colectivo.

"Si no acuden, les hacen un descuento", precisó la funcionaria, quien señaló que la mayoría de las organizaciones prefiere el diálogo directo con las autoridades sobre cualquier movilización.

¿Cuándo se aplica la reducción de jornada laboral en Querétaro?

La reforma constitucional ya está vigente, pero su calendario es gradual: la jornada máxima se mantendrá en 48 horas durante 2026, bajará a 46 en 2027, a 44 en 2028, a 42 en 2029 y llegará a 40 horas semanales en 2030.

Según datos del INEGI, el 25.5% de los trabajadores queretanos laboraba más de 48 horas semanales en el segundo trimestre de 2025, lo que da dimensión al ajuste que deberán absorber las empresas del estado.

En cuanto a las utilidades, San Martín Castillo recordó que las personas morales tienen plazo hasta mayo y las personas físicas empleadoras hasta junio; la dependencia realiza talleres con comités sindicales para orientar a los trabajadores sobre cómo revisar la situación financiera de sus empresas y evitar falsas expectativas sobre los montos que les corresponden.

Como actividad de cierre del ciclo festivo, el 2 de mayo se realizará una segunda carrera de trabajadores. La sede del acto conmemorativo del 1 de mayo no será el Centro de Convenciones: la secretaria adelantó que el esquema protocolario habitual se romperá para hacer "un gran festejo para ellos", aunque no reveló el lugar.

El empleo formal en Querétaro cerró 2025 con 724 mil 624 plazas registradas ante el IMSS, un incremento de más de 92 mil respecto al inicio de la administración estatal.