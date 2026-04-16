PRI Querétaro acusa a Morena de abrir puerta para usar Afores de 73 millones en obras del gobierno federal

Abigail Arredondo advierte que el marco legal aprobado permite financiar proyectos estratégicos sin certeza ni rendimientos para los trabajadores.

Abigail Arredondo, presidenta del PRI Querétaro, rechaza la reforma a las Afores aprobada por Morena en México

Abigail Arredondo Ramos, presidenta del PRI Querétaro y diputada federal, encabezó la rueda de prensa donde rechazó la reforma a las Afores.

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Diario Rotativo
Por Diario Rotativo Abr 16, 2026
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Querétaro, 16 de abril de 2026. — El ahorro para el retiro de más de 73 millones de mexicanos quedó expuesto a financiar proyectos del gobierno federal tras una reforma que Morena aprobó con respaldo de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, según acusó la presidenta del PRI en Querétaro y diputada federal, Abigail Arredondo Ramos.

En rueda de prensa, la dirigente priista sostuvo que el nuevo marco legal permite canalizar los recursos de las Afores hacia obras denominadas "estratégicas" sin garantías de certeza, transparencia ni rendimientos adecuados, lo que a juicio del partido coloca en riesgo directo el patrimonio de millones de familias trabajadoras.

Arredondo Ramos enmarcó la reforma en un contexto de deterioro económico nacional que, según la interpretación del PRI, empuja al gobierno federal a voltear hacia el ahorro de los trabajadores como fuente de financiamiento en lugar de atraer inversión privada y fortalecer las finanzas públicas.

La dirigente, que en semanas recientes ha llevado a posicionamientos legislativos del bloque priista temas como la crisis de vacunación y la tipificación del stalking en la Cámara de Diputados, sumó ahora el asunto de las Afores a la agenda opositora que impulsa el PRI rumbo al proceso electoral.

"El ahorro para el retiro no es un fondo disponible para cubrir ocurrencias políticas ni proyectos gubernamentales, es dinero de las y los trabajadores, construido con años de esfuerzo, sacrificio y disciplina", sostuvo Arredondo Ramos durante la comparecencia.

La priista agregó que el recurso "no pertenece al Estado, ni a ningún partido político", al marcar la distancia entre la postura de su bancada y la reforma avalada por la mayoría morenista en el Congreso.

La legisladora advirtió que México ha acumulado ejemplos de obras con sobrecostos, retrasos y baja rentabilidad. Bajo el esquema recién aprobado, según su lectura, el costo de esos errores quedaría trasladado del gobierno a los trabajadores en su retiro.

La priista no detalló qué proyectos específicos podrían ser financiados con recursos de las Afores bajo la nueva reforma, información que la dirigencia estatal no precisó durante la conferencia.

Posicionamiento legislativo y estructura territorial del PRI

Arredondo Ramos reiteró que la bancada priista votó en contra de la reforma al considerarla una amenaza directa al ahorro de las familias mexicanas.

El PRI estatal ha sostenido en las últimas semanas una agenda crítica frente a Morena y el gobierno federal, que incluyó también advertencias sobre riesgos de autoritarismo en México formuladas por la propia dirigente en enero.

En la rueda de prensa estuvieron presentes el líder estatal de la Confederación Nacional de Organizaciones Populares (CNOP), Manuel Montes; el delegado del Comité Ejecutivo Nacional en Querétaro, José Parcero López, y el secretario de Operación Política, Gilberto Pedraza. La presencia del delegado del CEN en la rueda local apuntala la lectura de que el tema de las Afores forma parte de un posicionamiento coordinado del partido a nivel nacional y no solo de la estructura queretana.

¿Cómo se estructura la operación territorial del PRI en Querétaro?

La estructura estatal del PRI, que integra a los comités municipales de los 18 municipios, viene reactivando su presencia territorial rumbo a los procesos electorales de 2027.

Arredondo Ramos, quien ostenta simultáneamente la presidencia estatal del partido y una curul federal, ha conducido desde enero una serie de pronunciamientos que abarcan seguridad, violencia de género, salud pública y ahora política económica.

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