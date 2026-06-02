Bellas Artes coronará a la reina de los LIV Juegos Florales en San Juan del Río

El acto literario sumará la coronación de una reina propia el jueves 25 de junio

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La 54 edición de los Juegos Florales coronará a su reina propia el jueves 25 de junio en San Juan del Río.

Foto: Archivo
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Martín García Chavero
Por Martín García Chavero Jun 02, 2026
Martín García Chavero
Periodista

Periodista mexicano, director y editor de Rotativo de Querétaro, medio de comunicación que fundó en 1990 y que se ha consolidado como una de las principales plataformas informativas de Querétaro y la región. Con más de tres décadas de trayectoria, ha dedicado su carrera a informar con rigor, independencia y compromiso social.

Inició como reportero en diversos periódicos estatales y nacionales, entre ellos El Periódico La Prensa, AM Querétaro, NOTICIAS y El extinto Corregidor, donde cubrió temas de actualidad, política y sociedad.

Como analista político y especialista en temas de seguridad, Luis Martín García Chavero ha desarrollado una amplia experiencia en el seguimiento de la seguridad pública en el Estado y la región, abordando problemáticas de delincuencia, estrategias gubernamentales y el impacto social de la violencia. 

Su cobertura periodística y análisis contribuyen a una comprensión profunda de los desafíos que enfrenta la sociedad queretana y mexicana en materia de seguridad.

Actualmente dirige y edita Rotativo de Querétaro, medio digital que combina noticias de última hora, análisis político y cobertura de eventos locales, nacionales e internacionales. 

Bajo su liderazgo, el portal se ha consolidado como un referente informativo confiable para lectores interesados en política, seguridad, economía, cultura y sociedad.

Además de su labor editorial, Luis Martín García Chavero es un analista político reconocido por su capacidad para explicar de manera clara y objetiva los acontecimientos que impactan a México y al mundo, con especial énfasis en la seguridad y la gobernabilidad.

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San Juan del Río, 2 de junio de 2026.- La 54 edición de los Juegos Florales coronará a una reina propia el jueves 25 de junio dentro de las actividades de la Feria San Juan del Río 2026, en una ceremonia que reunirá premiación literaria, entrega de la presea Flor de Plata y reconocimiento al poeta ganador del Premio Nacional.

La Dirección de Bellas Artes cerró el plazo de recepción de obras el 17 de mayo pasado y el fallo del jurado se hará público el 10 de junio, según la convocatoria oficial publicada por el municipio.

El alcalde Roberto Cabrera Valencia ubicó la jornada del 25 de junio como uno de los actos centrales del periodo ferial durante la rueda de prensa celebrada en el Hotel Fiesta Americana Hacienda Galindo.

La coronación de la reina propia del certamen se desarrolla en paralelo al papel de la reina general de la feria, Viviana Landeras Cortés, y constituye una tradición que el evento conserva desde sus primeras ediciones bajo la administración municipal de Manuel Suárez Muñoz en 1965.

El certamen acumula 54 ediciones nominales en 61 años calendario, con siete pausas a lo largo de su historia, la más reciente provocada por la pandemia de Covid-19 en 2020.

La Flor de Plata, presea principal del Premio Nacional de Poesía de San Juan del Río, lleva 100 mil pesos asociados al galardón y se entrega contra poemario inédito mínimo de 40 cuartillas.

Esa categoría coexiste con el Premio Nacional Elogio a San Juan del Río, dotado con 40 mil pesos, y el Premio Local Elogio, con 20 mil pesos para residentes del municipio.

Juegos Florales 2026 San Juan del R\u00edo coronaci\u00f3n reina Flor de Plata 160 mil pesos premios Tres categorías reparten 160 mil pesos en premios para los poetas participantes del certamen literario más antiguo del estado. rotativo.com.mx

¿Quién corona a la reina de los Juegos Florales en San Juan del Río?

La coronación se realiza durante la ceremonia central del certamen, con el ganador del Premio Nacional de Poesía como invitado de honor encargado de imponer la corona simbólica a la reina elegida por el patronato literario.

La figura de la reina propia de los Juegos Florales se mantiene desde la institucionalización del concurso en 1965 y persigue distinguir al rito literario del resto de la feria patronal.

La cronista del municipio ha definido a este acto como "el alma literaria de la feria", en contraste con la dimensión más mediática de la programación del recinto ferial.

El acto se inserta en la antesala de la coronación de la reina general de la feria con la presentación de Yuri en el Jardín Independencia el 19 de junio. La 54 edición se enmarca también en los festejos por los 495 años de la fundación de la ciudad, antesala del 500 aniversario en 2031.

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