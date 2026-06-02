Bellas Artes coronará a la reina de los LIV Juegos Florales en San Juan del Río

San Juan del Río, 2 de junio de 2026.- La 54 edición de los Juegos Florales coronará a una reina propia el jueves 25 de junio dentro de las actividades de la Feria San Juan del Río 2026, en una ceremonia que reunirá premiación literaria, entrega de la presea Flor de Plata y reconocimiento al poeta ganador del Premio Nacional.

La Dirección de Bellas Artes cerró el plazo de recepción de obras el 17 de mayo pasado y el fallo del jurado se hará público el 10 de junio, según la convocatoria oficial publicada por el municipio .

El alcalde Roberto Cabrera Valencia ubicó la jornada del 25 de junio como uno de los actos centrales del periodo ferial durante la rueda de prensa celebrada en el Hotel Fiesta Americana Hacienda Galindo.

La coronación de la reina propia del certamen se desarrolla en paralelo al papel de la reina general de la feria, Viviana Landeras Cortés , y constituye una tradición que el evento conserva desde sus primeras ediciones bajo la administración municipal de Manuel Suárez Muñoz en 1965.

El certamen acumula 54 ediciones nominales en 61 años calendario, con siete pausas a lo largo de su historia, la más reciente provocada por la pandemia de Covid-19 en 2020.

La Flor de Plata, presea principal del Premio Nacional de Poesía de San Juan del Río, lleva 100 mil pesos asociados al galardón y se entrega contra poemario inédito mínimo de 40 cuartillas.

Esa categoría coexiste con el Premio Nacional Elogio a San Juan del Río, dotado con 40 mil pesos, y el Premio Local Elogio, con 20 mil pesos para residentes del municipio.

Tres categorías reparten 160 mil pesos en premios para los poetas participantes del certamen literario más antiguo del estado. rotativo.com.mx

¿Quién corona a la reina de los Juegos Florales en San Juan del Río?

La coronación se realiza durante la ceremonia central del certamen, con el ganador del Premio Nacional de Poesía como invitado de honor encargado de imponer la corona simbólica a la reina elegida por el patronato literario.

La figura de la reina propia de los Juegos Florales se mantiene desde la institucionalización del concurso en 1965 y persigue distinguir al rito literario del resto de la feria patronal.

La cronista del municipio ha definido a este acto como "el alma literaria de la feria", en contraste con la dimensión más mediática de la programación del recinto ferial.