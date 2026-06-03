Empresas de San Juan del Río cierran reparto de utilidades en saldo positivo, reporta CANACINTRA

San Juan del Río, Querétaro, 3 de junio de 2026.- El reparto de utilidades entre las empresas de San Juan del Río cerró en saldo positivo, afirmó el presidente local de CANACINTRA, Víctor Hugo Rodríguez López, quien señaló que la mayoría de las plantas logró acuerdos con sus trabajadores pese a las inconformidades iniciales.
Rodríguez López explicó que las empresas llegaron a acuerdos o, en su defecto, informaron a los trabajadores cuáles fueron los esquemas aplicados en el reparto. Calificó el cierre del ejercicio como favorable para el sector.
¿Cómo cerró el reparto de utilidades en San Juan del Río?
El dirigente reconoció que hubo inconformidades, incluso amagos de paro de labores por parte de trabajadores, situación que ya se resolvió en buena parte de las empresas. Atribuyó la solución al trabajo de la Secretaría del Trabajo, que actuó como mediadora en los conflictos.
El representante industrial sostuvo que CANACINTRA siempre ha abogado por que las empresas operen dentro de la legalidad, al considerarlo un derecho del trabajador. Añadió que, cuando una empresa no genera utilidades, también tiene la obligación de explicar a sus trabajadores el motivo, conforme a la ley.
El líder empresarial ubicó el reparto dentro de un panorama laboral en transición, marcado por las nuevas obligaciones que ya empiezan a asumir las plantas de la región.