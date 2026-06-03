Empresas de San Juan del Río cierran reparto de utilidades en saldo positivo, reporta CANACINTRA

Tras inconformidades y amagos de paro, el reparto de utilidades llegó a acuerdos en la mayoría de las empresas, señala CANACINTRA.

Trabajadores a la salida de una planta industrial de San Juan del Río tras el cierre del ejercicio de utilidades.

Empresas de San Juan del Río cerraron el reparto de utilidades con acuerdos en la mayoría de los casos, según CANACINTRA.

Foto: Ilustrativa/ (depositphotos)
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Martín García Chavero
Por Martín García Chavero Jun 03, 2026
Martín García Chavero
Periodista

Periodista mexicano, director y editor de Rotativo de Querétaro, medio de comunicación que fundó en 1990 y que se ha consolidado como una de las principales plataformas informativas de Querétaro y la región. Con más de tres décadas de trayectoria, ha dedicado su carrera a informar con rigor, independencia y compromiso social.

Inició como reportero en diversos periódicos estatales y nacionales, entre ellos El Periódico La Prensa, AM Querétaro, NOTICIAS y El extinto Corregidor, donde cubrió temas de actualidad, política y sociedad.

Como analista político y especialista en temas de seguridad, Luis Martín García Chavero ha desarrollado una amplia experiencia en el seguimiento de la seguridad pública en el Estado y la región, abordando problemáticas de delincuencia, estrategias gubernamentales y el impacto social de la violencia. 

Su cobertura periodística y análisis contribuyen a una comprensión profunda de los desafíos que enfrenta la sociedad queretana y mexicana en materia de seguridad.

Actualmente dirige y edita Rotativo de Querétaro, medio digital que combina noticias de última hora, análisis político y cobertura de eventos locales, nacionales e internacionales. 

Bajo su liderazgo, el portal se ha consolidado como un referente informativo confiable para lectores interesados en política, seguridad, economía, cultura y sociedad.

Además de su labor editorial, Luis Martín García Chavero es un analista político reconocido por su capacidad para explicar de manera clara y objetiva los acontecimientos que impactan a México y al mundo, con especial énfasis en la seguridad y la gobernabilidad.

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San Juan del Río, Querétaro, 3 de junio de 2026.- El reparto de utilidades entre las empresas de San Juan del Río cerró en saldo positivo, afirmó el presidente local de CANACINTRA, Víctor Hugo Rodríguez López, quien señaló que la mayoría de las plantas logró acuerdos con sus trabajadores pese a las inconformidades iniciales.

Rodríguez López explicó que las empresas llegaron a acuerdos o, en su defecto, informaron a los trabajadores cuáles fueron los esquemas aplicados en el reparto. Calificó el cierre del ejercicio como favorable para el sector.

¿Cómo cerró el reparto de utilidades en San Juan del Río?

El dirigente reconoció que hubo inconformidades, incluso amagos de paro de labores por parte de trabajadores, situación que ya se resolvió en buena parte de las empresas. Atribuyó la solución al trabajo de la Secretaría del Trabajo, que actuó como mediadora en los conflictos.

El representante industrial sostuvo que CANACINTRA siempre ha abogado por que las empresas operen dentro de la legalidad, al considerarlo un derecho del trabajador. Añadió que, cuando una empresa no genera utilidades, también tiene la obligación de explicar a sus trabajadores el motivo, conforme a la ley.

El líder empresarial ubicó el reparto dentro de un panorama laboral en transición, marcado por las nuevas obligaciones que ya empiezan a asumir las plantas de la región.

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