Querétaro, 17 de julio de 2026.- La empresa de capital surcoreano LS Cable & System México duplicará su inversión en Querétaro: de 100 a 200 millones de dólares, según informó el gobernador Mauricio Kuri González tras una reunión de trabajo con directivos de la compañía.
La expansión financia la producción de cables para vehículos eléctricos, para datacenters y para transmisión de energía eléctrica, en una planta instalada desde agosto de 2024 en el Parque Industrialix, en el municipio de Corregidora.
Directivos de LS Cable & System México y el gobernador Mauricio Kuri González durante la reunión de trabajo celebrada el 16 de julio de 2026 en Querétaro. rotativo.com.mx
El gobierno estatal informó que la empresa prevé generar 940 puestos de trabajo a lo largo de todas las etapas de su desarrollo, sin precisar cuántos serán empleos directos, cuántos indirectos ni el desglose por etapa.
LS Cable & System México opera bajo dos proyectos distintos: uno para cables automotrices y otro para cables informáticos. Según el calendario que la propia empresa presentó, el primer proyecto entrará en operación en noviembre de 2026 y el segundo entre septiembre de 2027 y enero de 2028.
Directivo de LS Cable & System México y el gobernador Mauricio Kuri González en la reunión de seguimiento al plan de operaciones de la empresa, Querétaro, 16 de julio de 2026 rotativo.com.mx
La compañía coreana se describe a sí misma como una de las mayores fabricantes de cables del mundo, con especialización en desarrollo, producción e instalación de cables, así como en soluciones de infraestructura eléctrica, telecomunicaciones y proyectos llave en mano.
El gobierno estatal señaló que el establecimiento en Querétaro le permite a la firma consolidar un centro integrado para el mercado de Norteamérica.
Mesa de trabajo entre directivos de LS Cable & System México y autoridades del gobierno de Querétaro, 16 de julio de 2026 rotativo.com.mx
La reunión con el gobernador Kuri González tuvo como propósito dar seguimiento al plan de operaciones de la empresa e incluía la actualización de los detalles del proyecto, que el gobierno estatal describió como una ratificación de la confianza de la compañía en Querétaro y en su oferta de recursos humanos especializados.
Querétaro ha captado en los últimos meses inversiones de diversas empresas industriales. En enero de 2026, la firma española de plásticos Plásticos Durex anunció una inversión de 215 millones de pesos en el estado; en abril, SIG duplicó su capacidad en Colón con 1,910 millones de pesos en dos fases.